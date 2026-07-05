سابالينكا تعترف: مستواي متراجع!

قدمت اليابانية ناومي أوساكا أداءً استثنائياً لتتأهل لدور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة في تاريخها على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً، التي ودعت بطولة كبرى لأول مرة قبل الوصول لدور الثمانية منذ بطولة فرنسا المفتوحة في 2022.

كما انكسرت سلسلة انتصارات سابالينكا في 21 شوطاً فاصلاً في بطولات غراند سلام، وخسرت بمجموعتين دون رد في بطولة كبرى للمرة الأولى منذ ما يقرب من 6 سنوات.

وقالت سابالينكا: «بالتأكيد لست راضية عن أدائي، لقد تفوقت عليّ، وقدمت أداءً استثنائياً، وبذلت قصارى جهدي».

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن سابالينكا (28 عاماً) ستحتفظ بصدارة التصنيف العالمي بعد البطولة، لكنها تواجه كبوة خلال الفترة الأخيرة بعدما أضاعت فرصة للتتويج بلقب ويمبلدون لأول مرة، وقبلها ودعت بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» بالخسارة أمام الروسية ديانا شنايدر في دور الثمانية.

وتابعت سابالينكا: «أنا المصنفة الأولى عالمياً بالفعل، ولكن من ناحية الأداء لم أرتق لمستوى المصنفة الأولى مثلما كنت في مباراة أمس».

وأضافت: «لا أنشغل بالتصنيف في هذه الفترة، بل سأحتفل وأنسى التنس، وأحاول استعادة لياقتي البدنية. لقد قدمت أداءً دون المستوى في 2026، وأحاول أن أكون أفضل في العام المقبل».

في المقابل، تألقت أوساكا (28 عاماً) على الملاعب العشبية، ونجحت في تجاوز الدور الثالث في ويمبلدون لأول مرة.

وقالت النجمة اليابانية: «لقد كانت مباراة ممتعة للغاية، وأنا ممتنة كثيراً».

وأوضحت: «لأول مرة أفوز هنا على الملعب الرئيسي في ويمبلدون، إنها خطوة تعني لي الكثير، وأمي كانت حاضرة في المدرجات، وأشعر أن طعامها يمنحني القوة».

وختمت ناومي أوساكا: «لم أشعر بمثل هذه المتعة على أرض الملعب منذ فترة طويلة، وبصراحة كنت محبطة قبل هذه المباراة بعد خسارة 3 مرات متتالية أمام سابالينكا».