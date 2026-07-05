كيروش معلناً رحيله عن غانا: كرة القدم تعلمنا الدروس

أعلن المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، الأحد، رحيله عن منتخب غانا، بعد قيادته إلى دور الـ32 في مونديال 2026 في كرة القدم.

وكتب كيروش في حسابه على «إنستغرام»: «تعلّمنا كرة القدم، مثل الحياة، درساً خالداً: إما أن تفوز وإما أن تتعلم».

تابع: «أغادر هذه الرحلة بفخر بما حققناه، ولكن أيضاً بعدم رضا إيجابي لدى من كانوا يطمحون دائماً إلى المزيد؛ فالوصول إلى مستوى أعلى لا ينبغي أن يكون الهدف النهائي، بل بداية لطموحات أكبر».

وفازت غانا افتتاحاً على بنما 1 - 0، ثم تعادلت مع إنجلترا من دون أهداف قبل أن تخسر من كرواتيا 1 - 2.

وفي دور الـ32، رضخت أمام كولومبيا، وخسرت أمامها بهدف مبكر.

تابع كيروش الذي سبق له تدريب منتخبات البرتغال وإيران ومصر وكولومبيا، أن «مستقبل منتخب غانا لن يُبنى على أرض الملعب فقط. نجاح (بلاك ستارز) يجب أن يبدأ خارج الملعب، من خلال توفير أفضل بيئة ممكنة لإعداد وحماية وتطوير المواهب الكروية الاستثنائية في غانا».

وختم: «إلى الجماهير، قد لا نستطيع الادعاء بتحقيق رضا رياضي كامل، لكن يمكننا القول بكل فخر إننا شرفنا ألوان غانا، وأعدنا الاحترام والمصداقية لـ(بلاك ستارز) على أكبر مسرح كروي».

وكان الاتحاد الغاني قد أعلن في أبريل (نيسان) الاستعانة بخدمات كيروش، بدلاً من المقال أوتو أدو، لقيادة منتخبه في المونديال من دون أن يحدد مدة العقد.

وسبق لكيروش (73 عاماً) أن قاد البرتغال في نهائيات كأس العالم 2010، وإيران في النسخ الثلاث الماضية.