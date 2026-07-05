رودري يرى أن إسبانيا ما زال أمامها «هامش كبير للتطوّر»

رأى رودري قائد المنتخب الإسباني أن فريقه ما زال أمامه «هامش كبير للتطور»، عشية مواجهة مرتقبة مع البرتغال في ثمن نهائي مونديال أميركا الشمالية لكرة القدم 2026.

وقال لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي أمام الصحافيين في دالاس إن صعود مستوى منتخب «لا روخا» بطل أوروبا، «كان تدريجياً»، وإن ذلك «أمر طبيعي».

أضاف: «في المباريات الأولى، تحاول التأقلم مع بيئة مختلفة، وأرضية ملعب مختلفة، وأنماط منتخبات مختلفة، وقارات مختلفة، وهذا ليس سهلاً أبداً؛ لذلك أعتقد أننا واصلنا التطور تدريجياً، مع إدراكنا الدائم أن المواعيد الكبيرة تبدأ الآن».

واصطدمت إسبانيا في البداية بمنتخب الرأس الأخضر (0 - 0)، ثم تغلبت بسهولة على السعودية (4 - 0)، قبل أن تفوز بشق الأنفس على الأوروغواي (1 - 0). لاحقاً تغلبت على النمسا (3 - 0) في دور الـ32 فكانت أفضل عروضها الجماعية حتى الآن.

تابع رودري: «لم نرتبك، بقينا هادئين، وأعتقد أنه لا يزال أمامنا هامش كبير للتطور»، وذلك أمام حشد كبير من الصحافيين في ملعب كوتون بول، قبل حصة تدريبية أُقيمت تحت حرارة شديدة.

وقال المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2024، إنه يتفهم «بعض الشكوك» التي ظهرت، لكنه شدد على أن المجموعة الإسبانية حافظت على هدوئها.

وأضاف: «هناك رغبة هائلة في الفوز بكأس العالم، وأعتقد أننا رأينا ذلك في أسلوب لعب الفريق. عندما بدأنا خوض مباريات لها وزنها، قدّم الفريق أفضل نسخة منه»، مؤكداً: «لسنا متأثرين إطلاقاً، نتقدم بثقة، وأعتقد أننا سنكون أفضل أمام البرتغال».