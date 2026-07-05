مارتينيلي أساسياً... وهالاند يقود هجوم النرويج ضد البرازيل

حل غابرييل مارتينيلي محل لوكاس باكيتا المصاب في تغيير وحيد أجرته البرازيل على تشكيلتها لمباراة دور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم، الأحد، ضد النرويج، التي أعادت جوليان رايرسون للتشكيلة بعد تعافيه من الإصابة.

ويبدأ مارتينيلي، الذي سجل هدف الفوز ضد اليابان، على الجانب الأيسر من تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي الماسية.

ويحتفظ رايان (19 عاماً)، بمقعده في الهجوم إلى جانب فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا، بينما يجلس رافينيا ونيمار على مقاعد البدلاء بعد تعرضهما للإصابة.

من جهة أخرى يعود رايرسون للتشكيلة الأساسية للنرويج بعد أن غاب عن الفوز على ساحل العاج، بينما يجلس ماركوس هولمجرين بيدرسن بديلاً.

ويقود إرلينغ هالاند هجوم النرويج، مع مشاركة القائد مارتن أوديغارد من البداية أمام بطل العالم خمس مرات.