مصادر لـ«الشرق الأوسط»: غربلة منتظرة لأجانب الهلال

مصادر: انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم ستعقد بعد 8 أسابيع

تدخل انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم مرحلة مفصلية مع اقتراب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، الأربعاء المقبل، التي ستصوت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، إيذاناً ببدء المرحلة الانتقالية التي ستقود إلى انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى قيادة الاتحاد في المرحلة المقبلة.

ياسر المسحل (سعد العنزي)

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات ستقام خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع من موعد انعقاد الجمعية العمومية، بما يجعل الفترة بين 19 أغسطس (آب) و2 سبتمبر (أيلول) المقبلين الموعد المرجح لإجراء عملية الاقتراع واختيار الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، على أن يتسلم المجلس المنتخب مهامه قبل انطلاق منافسات كأس الخليج المقررة في جدة أواخر سبتمبر.

وأكدت المصادر أن هوية المرشح الأبرز لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم لا تزال تحاط بسرية كبيرة، في وقت تتواصل فيه المشاورات بعيداً عن الأضواء، مع عدم رغبة الشخصيات التي تدرس دخول السباق في الكشف عن مواقفها قبل اكتمال الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة.

المرشحون لخلافة المسحل يتأهبون لتجهيز القوائم لانتخابات اتحاد القدم (سعد العنزي)

وأضافت المصادر أن 3 أسماء تعمل حالياً على دراسة خوض الانتخابات، وتكثف مشاوراتها خلال الأيام الحالية من أجل استكمال ترتيبات القوائم الانتخابية، قبل اتخاذ القرار النهائي بالتقدم رسمياً إلى السباق، في وقت يترقب فيه الوسط الرياضي انطلاق الإجراءات النظامية التي ستعقب اجتماع الجمعية العمومية.

وقلّلت مصادر «الشرق الأوسط» من كثرة الأسماء التي يتم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي، التي تظهر رغبتها في الترشح لخلافة المسحل. مشيرة إلى أن مواصفات رئيس الاتحاد السعودي بشكل عام بحاجة إلى معايير خاصة، إلى جانب شروط اللائحة الانتخابية التي تفرز كثيراً من الأسماء.

التصويت يقترب لاختيار رئيس جديد لاتحاد القدم (سعد العنزي)

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان ياسر المسحل عدم الاستمرار في رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب خروج المنتخب السعودي من كأس العالم 2026، على أن يتقدم باستقالته رسمياً خلال اجتماع الجمعية العمومية، فيما سيواصل مجلس الإدارة الحالي تسيير أعمال الاتحاد بصورة مؤقتة إلى حين انتخاب مجلس الإدارة الجديد وتسليمه جميع الصلاحيات، وفقاً للآلية التي ستعتمدها الجمعية ضمن التعديلات المقترحة على النظام الأساسي.

المنتخب السعودي تسبب خروجه المونديالي في استقالة ياسر المسحل من منصبه (إ.ب.أ)

وتمثل الجمعية العمومية المقبلة نقطة الانطلاق الرسمية للعملية الانتخابية، إذ يتضمن جدول أعمالها التصويت على التعديلات التنظيمية الخاصة بالنظام الأساسي ولائحة الانتخابات، إضافة إلى اعتماد المادة الانتقالية التي تنظم آلية انتقال السلطة في حال عدم استكمال مجلس الإدارة الحالي مدته النظامية، بما يضمن استمرار العمل الإداري وعدم حدوث أي فراغ تشريعي أو تنظيمي خلال الفترة الانتقالية.

ياسر المسحل نال عضوية فيفا التنفيذية في فبراير 2023 (رويترز)

وتشمل التعديلات المقترحة كذلك رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 12 عضواً، بحيث تضم القائمة الانتخابية رئيساً ونائباً للرئيس و10 أعضاء، بدلاً من رئيس ونائب و9 أعضاء، إلى جانب تحديث عدد من المواد النظامية بما يتوافق مع النظام الأساسي الجديد.

ورغم كثرة الأسماء التي جرى تداولها إعلامياً منذ إعلان المسحل عدم الاستمرار، فإن المشهد الانتخابي لا يزال مفتوحاً على جميع الاحتمالات، خصوصاً أن اللائحة الانتخابية وضعت معايير دقيقة قد تقلص عدد المرشحين القادرين على استيفاء الاشتراطات النظامية.

وكانت «الشرق الأوسط» قد استعرضت في تقرير سابق أبرز الشخصيات التي تبدو أقرب إلى استيفاء تلك الشروط، وفي مقدمتها عبد الله حماد، وعبد العزيز العفالق، وفهد بن نافل، ومسلي آل معمر، وخالد الدبل، وأنمار الحائلي، وحماد البلوي، وذلك استناداً إلى متطلبات اللائحة المتعلقة بالمؤهل الجامعي، والخبرة الإدارية في كرة القدم خلال السنوات الخمس الأخيرة، وإجادة اللغة الإنجليزية، إلى جانب بقية الاشتراطات النظامية.

ياسر المسحل لحظة تسلمه إحدى جوائز الاتحاد الآسيوي في حفل الجوائز الآسيوية (رويترز)

وفي المقابل، قد تواجه أسماء أخرى تحديات مرتبطة باستيفاء بعض هذه المتطلبات، وهو ما يجعل لجنة الانتخابات صاحبة الكلمة الأخيرة بعد فتح باب الترشح، من خلال فحص جميع الملفات والتأكد من مطابقتها للائحة قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ومن هذه الأسماء خالد البلطان وسامي الجابر ونواف التمياط.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع التي تلي اجتماع الجمعية العمومية حراكاً انتخابياً واسعاً، مع بدء تشكيل القوائم وإجراء المشاورات بين الشخصيات الراغبة في خوض الانتخابات، قبل إعلان الجدول الزمني الرسمي الذي سيحدد مواعيد فتح باب الترشح، واستقبال الطلبات، وإعلان القوائم الأولية، والنظر في الطعون، ثم اعتماد القائمة النهائية، وصولاً إلى يوم الاقتراع.

وبالتزامن مع ملف رئاسة الاتحاد، يبرز ملف آخر يتعلق بمستقبل ياسر المسحل على المستوى الدولي، إذ يدرس الاستمرار في عضوية المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تستمر ولايتها الحالية حتى نهاية فبراير (شباط) المقبل، لكن القرار مرتبط برغبة المسؤول الرياضي الذي سيقرر لاحقاً إما استمراره أو ترشيح الرئيس الجديد لاتحاد القدم السعودي.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المقرر عقده في المغرب خلال مارس (آذار) المقبل، انتخابات شاملة تشمل الرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، وهي الانتخابات التي ستحسم استمرار المسحل في موقعه الحالي أو اختيار ممثل جديد للمملكة في المجلس التنفيذي.

ويعد المسحل أول مسؤول سعودي يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم منذ الراحل عبد الله الدبل، الذي شغل هذا المنصب حتى عام 2002، في خطوة أعادت الكرة السعودية إلى أعلى مستويات التمثيل داخل منظومة الاتحاد الدولي.

وتحظى الانتخابات المقبلة بمتابعة واسعة داخل الأوساط الرياضية، في ظل ما تشهده كرة القدم السعودية من تحولات متسارعة على المستويات الإدارية والفنية والاستثمارية، الأمر الذي يرفع سقف التوقعات بشأن هوية المجلس المقبل وبرنامجه في إدارة المرحلة المقبلة.

وينتظر أن يواجه الرئيس الجديد منذ يومه الأول ملفات متعددة، من أبرزها استكمال تنفيذ استراتيجية تطوير مسابقات كرة القدم، وتعزيز برامج إعداد المنتخبات الوطنية، ومواصلة التنسيق مع الجهات المحلية والقارية والدولية بشأن الاستحقاقات المقبلة، إلى جانب الإشراف على الاستعدادات التنظيمية الخاصة باستضافة كأس آسيا 2027، والمشاركة في الجوانب التنفيذية المرتبطة بملف استضافة المملكة لكأس العالم 2034.

كما سيكون المجلس الجديد مطالباً بمواصلة العمل على تطوير الحوكمة داخل الاتحاد، وتعزيز العلاقة مع الأندية والروابط واللجان العاملة، بما يضمن استقرار المنظومة الكروية واستمرار وتيرة التطوير التي شهدتها اللعبة خلال الأعوام الأخيرة، في وقت تتطلع فيه الجماهير إلى مرحلة جديدة قادرة على مواكبة الطموحات الكبيرة لكرة القدم السعودية على المستويين القاري والعالمي.