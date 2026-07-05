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«فيفا» يلغي حمراء نجم أميركا بالوغون… وترمب: أزلتم الظلم عن منتخبنا

المهاجم الأميركي فولارين بالوغون (أ.ف.ب)
المهاجم الأميركي فولارين بالوغون (أ.ف.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

«فيفا» يلغي حمراء نجم أميركا بالوغون… وترمب: أزلتم الظلم عن منتخبنا

المهاجم الأميركي فولارين بالوغون (أ.ف.ب)
المهاجم الأميركي فولارين بالوغون (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأحد، أن المهاجم الأميركي فولارين بالوغون سيكون متاحاً للمشاركة في مباراة دور الـ16 من كأس العالم ضد بلجيكا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأحد، أن المهاجم الأميركي فولارين بالوغون سيكون متاحاً للمشاركة في مباراة دور الـ16 من كأس العالم ضد بلجيكا، على الرغم من طرده في المباراة التي فاز فيها فريقه على البوسنة والهرسك في الدور السابق.

وسجل بالوغون هدفه الثالث في كأس العالم خلال الفوز 2 - صفر، لكنه تلقى بطاقة حمراء في الشوط الثاني لركله كاحل اللاعب البوسني طارق محرموفيتش، مما أجبر المنتخب الأميركي على خوض بقية المباراة وهو منقوص عددياً.

ولم يطرد اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إلا بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث قال مدرب المنتخب الأميركي ماوريسيو بوكيتينو، إن هذه المخالفة لم تستحق البطاقة الحمراء على الإطلاق.

وقال «فيفا» في بيان: «وفقاً للمادة 27 من قانون الانضباط التابع لـ(فيفا)، تم تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف عن (المشاركة في) المباريات لمدة عام واحد تحت الاختبار».

وأضاف: «إذا ارتكب فولارين بالوغون مخالفة أخرى ذات طبيعة وخطورة مماثلة للمخالفة الأولى خلال فترة الاختبار، فسيتم إلغاء التعليق وتنفيذ العقوبة دون المساس بأي عقوبة إضافية تفرض بسبب المخالفة الجديدة».

وتتمتع لجنة الانضباط التابعة لـ«فيفا» بسلطة تقديرية لتعليق تنفيذ العقوبة التأديبية كلياً أو جزئياً.

من جهته، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسالة على منصة «تروث سوشيال»، رحّب فيها بالقرار. وقال ترمب: «أشكر (فيفا) على تصحيح هذا الظلم الكبير. فولارين بالوغون يستحق أن يكون في الملعب. حظاً سعيداً لمنتخب الولايات المتحدة!».

ووصف القرار بأنه «تصحيح لظلم كبير»، معتبراً أن طرد بالوغون والعقوبة التي تلته كانا غير منصفين.

وقال الاتحاد الأميركي لكرة القدم في بيان: «نقبل قرار لجنة الانضباط، ونحن سعداء بأن فولارين بالوغون مؤهل للمشاركة في مباراة الغد».

ولم يعلق المنتخب البلجيكي على الفور بشأن جاهزية بالوغون للمشاركة في المباراة التي ستقام بسياتل صباح الثلاثاء.

وتمت معاقبة لاعب خط وسط قطر عاصم ماديبو، بالإيقاف لمدة 5 مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء، بسبب تدخل عنيف تسبب في إصابة خطيرة للاعب خط وسط كندا إسماعيل كوني، خلال مباراة المنتخبين في دور المجموعات بالبطولة.

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مارتينيلي أساسياً... وهالاند يقود هجوم النرويج ضد البرازيل

غابرييل مارتينيلي (منتصف) أساسياً ضد النرويج (رويترز)
غابرييل مارتينيلي (منتصف) أساسياً ضد النرويج (رويترز)
  • إيست رذرفورد الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • إيست رذرفورد الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

مارتينيلي أساسياً... وهالاند يقود هجوم النرويج ضد البرازيل

غابرييل مارتينيلي (منتصف) أساسياً ضد النرويج (رويترز)
غابرييل مارتينيلي (منتصف) أساسياً ضد النرويج (رويترز)

حل غابرييل مارتينيلي محل لوكاس باكيتا المصاب في تغيير وحيد أجرته البرازيل على تشكيلتها لمباراة دور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم، الأحد، ضد النرويج، التي أعادت جوليان رايرسون للتشكيلة بعد تعافيه من الإصابة.

ويبدأ مارتينيلي، الذي سجل هدف الفوز ضد اليابان، على الجانب الأيسر من تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي الماسية.

ويحتفظ رايان (19 عاماً)، بمقعده في الهجوم إلى جانب فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا، بينما يجلس رافينيا ونيمار على مقاعد البدلاء بعد تعرضهما للإصابة.

من جهة أخرى يعود رايرسون للتشكيلة الأساسية للنرويج بعد أن غاب عن الفوز على ساحل العاج، بينما يجلس ماركوس هولمجرين بيدرسن بديلاً.

ويقود إرلينغ هالاند هجوم النرويج، مع مشاركة القائد مارتن أوديغارد من البداية أمام بطل العالم خمس مرات.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم نيمار أميركا
الرياضة رياضة عالمية

رودري يرى أن إسبانيا ما زال أمامها «هامش كبير للتطوّر»

رودري قائد المنتخب الإسباني (أ.ف.ب)
رودري قائد المنتخب الإسباني (أ.ف.ب)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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رودري يرى أن إسبانيا ما زال أمامها «هامش كبير للتطوّر»

رودري قائد المنتخب الإسباني (أ.ف.ب)
رودري قائد المنتخب الإسباني (أ.ف.ب)

رأى رودري قائد المنتخب الإسباني أن فريقه ما زال أمامه «هامش كبير للتطور»، عشية مواجهة مرتقبة مع البرتغال في ثمن نهائي مونديال أميركا الشمالية لكرة القدم 2026.

وقال لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي أمام الصحافيين في دالاس إن صعود مستوى منتخب «لا روخا» بطل أوروبا، «كان تدريجياً»، وإن ذلك «أمر طبيعي».

أضاف: «في المباريات الأولى، تحاول التأقلم مع بيئة مختلفة، وأرضية ملعب مختلفة، وأنماط منتخبات مختلفة، وقارات مختلفة، وهذا ليس سهلاً أبداً؛ لذلك أعتقد أننا واصلنا التطور تدريجياً، مع إدراكنا الدائم أن المواعيد الكبيرة تبدأ الآن».

واصطدمت إسبانيا في البداية بمنتخب الرأس الأخضر (0 - 0)، ثم تغلبت بسهولة على السعودية (4 - 0)، قبل أن تفوز بشق الأنفس على الأوروغواي (1 - 0). لاحقاً تغلبت على النمسا (3 - 0) في دور الـ32 فكانت أفضل عروضها الجماعية حتى الآن.

تابع رودري: «لم نرتبك، بقينا هادئين، وأعتقد أنه لا يزال أمامنا هامش كبير للتطور»، وذلك أمام حشد كبير من الصحافيين في ملعب كوتون بول، قبل حصة تدريبية أُقيمت تحت حرارة شديدة.

وقال المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2024، إنه يتفهم «بعض الشكوك» التي ظهرت، لكنه شدد على أن المجموعة الإسبانية حافظت على هدوئها.

وأضاف: «هناك رغبة هائلة في الفوز بكأس العالم، وأعتقد أننا رأينا ذلك في أسلوب لعب الفريق. عندما بدأنا خوض مباريات لها وزنها، قدّم الفريق أفضل نسخة منه»، مؤكداً: «لسنا متأثرين إطلاقاً، نتقدم بثقة، وأعتقد أننا سنكون أفضل أمام البرتغال».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة إسبانية مانشستر سيتي أميركا
الرياضة رياضة عالمية

منتخب الأردن ينفصل عن مدربه المغربي جمال سلامي

مدرب الأردن المغربي جمال سلامي (أ.ب)
مدرب الأردن المغربي جمال سلامي (أ.ب)
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
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  • عمّان: «الشرق الأوسط»
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منتخب الأردن ينفصل عن مدربه المغربي جمال سلامي

مدرب الأردن المغربي جمال سلامي (أ.ب)
مدرب الأردن المغربي جمال سلامي (أ.ب)

أقال الاتحاد الأردني لكرة القدم مدربه الأردني جمال سلامي بعد الخروج من دور المجموعات في كأس العالم 2026 في كرة القدم.

وفي مشاركته الأولى في كأس العالم، خسر الأردن أمام النمسا 1 - 3، والجزائر 1-2 والأرجنتين 1-3، وودع من دور المجموعات بعد أن فقد الأمل بالتأهل عقب مباراته الثانية.

وكان عقد سلامي، المدرب السابق للرجاء البيضاوي والفتح في المغرب، ينتهي بعد كأس آسيا 2027.

وكتب رئيس الاتحاد الأردني الأمير علي بن الحسين في حسابه على منصة «إكس» معلقاً على صورة له مع سلامي: «في أثناء لقائي مع الاخ العزيز الكابتن جمال السلامي اليوم. ومع ختام مسيرتك مع منتخب النشامى نشكرك على جهودك وعطائك المتميز، وعلى إسهامك في تحقيق الإنجاز التاريخي بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم».

تابع: «لقد كانت تجربتك مع النشامى تجربة استثنائية، وستبقى دائماً ابناً عزيزاً للأردن، بما قدمته من إخلاص واحترافية وروح قيادية. كل الأمنيات لك بدوام التوفيق والنجاح في محطتك المقبلة، كما ستظل أهلاً للمشورة وصاحب خبرة نعتز بها، ونستفيد منها».

وبعد خسارته أمام الأرجنتيني، أوضح سلامي أن الأخطاء التي تُرتكب أمام بطل العالم «تدفع ثمنها غالياً»، لكنه أكّد أن اللاعبين «أصبحوا أكثر إدراكاً لمتطلبات اللعب في المستوى العالي».

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