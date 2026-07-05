«فيفا» يلغي حمراء نجم أميركا بالوغون… وترمب: أزلتم الظلم عن منتخبنا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأحد، أن المهاجم الأميركي فولارين بالوغون سيكون متاحاً للمشاركة في مباراة دور الـ16 من كأس العالم ضد بلجيكا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأحد، أن المهاجم الأميركي فولارين بالوغون سيكون متاحاً للمشاركة في مباراة دور الـ16 من كأس العالم ضد بلجيكا، على الرغم من طرده في المباراة التي فاز فيها فريقه على البوسنة والهرسك في الدور السابق.

وسجل بالوغون هدفه الثالث في كأس العالم خلال الفوز 2 - صفر، لكنه تلقى بطاقة حمراء في الشوط الثاني لركله كاحل اللاعب البوسني طارق محرموفيتش، مما أجبر المنتخب الأميركي على خوض بقية المباراة وهو منقوص عددياً.

ولم يطرد اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إلا بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث قال مدرب المنتخب الأميركي ماوريسيو بوكيتينو، إن هذه المخالفة لم تستحق البطاقة الحمراء على الإطلاق.

وقال «فيفا» في بيان: «وفقاً للمادة 27 من قانون الانضباط التابع لـ(فيفا)، تم تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف عن (المشاركة في) المباريات لمدة عام واحد تحت الاختبار».

وأضاف: «إذا ارتكب فولارين بالوغون مخالفة أخرى ذات طبيعة وخطورة مماثلة للمخالفة الأولى خلال فترة الاختبار، فسيتم إلغاء التعليق وتنفيذ العقوبة دون المساس بأي عقوبة إضافية تفرض بسبب المخالفة الجديدة».

وتتمتع لجنة الانضباط التابعة لـ«فيفا» بسلطة تقديرية لتعليق تنفيذ العقوبة التأديبية كلياً أو جزئياً.

من جهته، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسالة على منصة «تروث سوشيال»، رحّب فيها بالقرار. وقال ترمب: «أشكر (فيفا) على تصحيح هذا الظلم الكبير. فولارين بالوغون يستحق أن يكون في الملعب. حظاً سعيداً لمنتخب الولايات المتحدة!».

ووصف القرار بأنه «تصحيح لظلم كبير»، معتبراً أن طرد بالوغون والعقوبة التي تلته كانا غير منصفين.

وقال الاتحاد الأميركي لكرة القدم في بيان: «نقبل قرار لجنة الانضباط، ونحن سعداء بأن فولارين بالوغون مؤهل للمشاركة في مباراة الغد».

ولم يعلق المنتخب البلجيكي على الفور بشأن جاهزية بالوغون للمشاركة في المباراة التي ستقام بسياتل صباح الثلاثاء.

وتمت معاقبة لاعب خط وسط قطر عاصم ماديبو، بالإيقاف لمدة 5 مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء، بسبب تدخل عنيف تسبب في إصابة خطيرة للاعب خط وسط كندا إسماعيل كوني، خلال مباراة المنتخبين في دور المجموعات بالبطولة.