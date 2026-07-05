«طواف فرنسا»: مرحلة الاثنين مهددة بالإلغاء بسبب حريق جنوب البلاد

سيُتخذ قرار «بحلول نهاية اليوم» بشأن الإبقاء أو عدم الإبقاء على المرحلة الثالثة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، المُفترض أن تنتهي الاثنين في منطقة بيرينيه-أوريينتال؛ حيث يندلع حريق واسع، وفق ما أفاد محافظ الإقليم الأحد.

وقال بيار رينيو دي لا موت خلال مؤتمر صحافي: «إنه موضوع نعمل عليه بعد ظهر هذا اليوم. سنتمكن من اتخاذ قرار بحلول نهاية اليوم».

وأتى الحريق المندلع في الإقليم حتى الآن على نحو 1500 هكتار. ويقع على بُعد نحو 70 كيلومتراً من بلدة أونغل؛ حيث من المقرر أن يصل المتسابقون قرابة الساعة 17:00 في ختام المرحلة الثالثة من طواف فرنسا (195.9 كلم).

وأوضح أن الحريق استعاد قوته خلال الساعات الأخيرة، مؤكداً أن جميع فرق الإطفاء والإنقاذ جرى حشدها لمحاولة احتوائه ومنع امتداده.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، قررت السلطات صباح الأحد إغلاق الطريق الرئيسي الذي يربط الساحل بمسار المرحلة، بهدف تسهيل حركة فرق الطوارئ، وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وأكد محافظ إقليم بيرينيه الشرقية أن قرار الإغلاق جاء لسببين رئيسيين، هما تمكين فرق الإنقاذ من أداء مهامها بكفاءة، وحماية المواطنين من المخاطر التي قد يُسببها الحريق.

ورفض المسؤول الفرنسي تأكيد ما إذا كان الطريق سيظل مغلقاً يوم الاثنين، لكنه أبدى تفاؤلاً حذراً، مشيراً إلى أن توقعات الطقس تُشير إلى تراجع سرعة الرياح، وهو ما قد يساعد على تهدئة الحريق والسيطرة عليه.

ومن المفترض أن تنطلق المرحلة الثالثة من غرانويرس في إسبانيا عند منتصف النهار. أما المرحلة الثانية الجارية الأحد، فتنطلق من تاراغونا إلى برشلونة، بمشاركة 183 دراجاً.

وتتواصل، الأحد، منافسات المرحلة الثانية من السباق، التي تمتد بين تاراغونا وبرشلونة بمشاركة 183 دراجاً، في حين تترقب اللجنة المنظمة والسلطات الفرنسية تطورات الساعات المقبلة لحسم مصير المرحلة الثالثة.