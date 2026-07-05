عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:47 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مدرب النرويج: مواجهة أنشيلوتي والبرازيل «شرف عظيم»

ستالي سولباكن المدير الفني لمنتخب النرويج (رويترز)
ستالي سولباكن المدير الفني لمنتخب النرويج (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

مدرب النرويج: مواجهة أنشيلوتي والبرازيل «شرف عظيم»

ستالي سولباكن المدير الفني لمنتخب النرويج (رويترز)
ستالي سولباكن المدير الفني لمنتخب النرويج (رويترز)

صرّح ستالي سولباكن، المدير الفني لمنتخب النرويج، أن مواجهة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم «شرف عظيم».

ويلتقي منتخب النرويج مع نظيره البرازيلي، مساء الأحد بالتوقيت المحلي، في المونديال الذي يقام حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بحثاً عن مقعد في دور الثمانية بالبطولة.

وجاءت تصريحات سولباكن، بعد أن نفى مزاعم عدم احترامه لمدرب البرازيل في خطاب مصور ألقاه في غرفة الملابس، حين قال: «أنشيلوتي، نحن قادمون إليك».

ويدخل المنتخب النرويجي المباراة، التي تجرى في نيوجيرسي، وهو يدافع عن سجله الخالي من الهزائم أمام المنتخب البرازيلي، حيث لم يخسر أمام أبطال العالم 5 مرات في 4 مواجهات سابقة.

وبعد أن حسم هدف إيرلينغ هالاند في الدقيقة 86 فوز النرويج على ساحل العاج بنتيجة 2 / 1 في دور الـ32 في دالاس، ألقى سولباكن خطبة للاعبيه بعد المباراة، قال فيه إنهم «قادمون» لمواجهة أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن قبل مباراة البرازيل، سارع سولباكن إلى الإشادة بأنجح مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث قال ردّاً على سؤال حول تصريحاته: «كان ذلك للإشادة به (أنشيلوتي) فقط، لأنه أحد أعظم المدربين في كرة القدم الأوروبية».

أضاف المدرب النرويجي: «ربما يكون أنشيلوتي هو الأعظم على الإطلاق، إذ فاز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ألقاب أخرى في دول مختلفة».

وشدّد سولباكن: «أسلوبه في التعامل مع المنافسين، وطريقة تعامله في كرة القدم، أمر يحتذى به، كما أنه لأمر رائع لكرة القدم أن يتولى أنشيلوتي تدريب المنتخب الوطني الأكبر في العالم».

وتابع: «إنه لشرف عظيم لنا، لكن ينبغي علينا الفوز عليه وعلى البرازيل غداً لنبقى في المنافسة».

ويمتد سجل النرويج الحافل بالانتصارات على البرازيل إلى عام 1988، حيث يتضمن فوزاً خلال دور المجموعات بكأس العالم عام 1998 في فرنسا.

أكّد سولباكن: «بإمكاننا الفوز على البرازيل إذا كنا في كامل جاهزيتنا، وإلا فلن تكون لدينا أي فرصة. لا تزال البرازيل هي المرشحة للفوز، لكنني لا أعتقد أنها المرشحة الأقوى كما كانت في السنوات الماضية».

واستدرك قائلاً: «لكن نعم، سيكون فوز النرويج مفاجأة. الفريق يحقق نتائج جيدة، وأسلوب لعبنا يساعدنا أيضاً، لكن من الصعب تحديد نسبة فرصنا».

وكشف سولباكن: «يمتلك المنتخب البرازيلي العديد من اللاعبين المميزين، ويتعين علينا إيقاف هؤلاء اللاعبين بشكل فردي، ولكن قبل كل شيء، يجب علينا إيقاف البرازيل كفريق».

أشار مدرب منتخب النرويج: «لطالما كان فوزنا عليهم عام 1998 ذا أهمية بالغة لكرة القدم النرويجية، لكن علينا أن نتذكر أن البرازيل كانت قد ضمنت تأهلها بالفعل، ولم يكن لديها ما تخسره».

أوضح سولباكن: «لكن هذه مباراة إقصائية، وكلا الفريقين بحاجة للفوز من أجل التأهل».

وألمح سولباكن إلى أن منتخب النرويج وضع خططه بالفعل في حال تم حسم هذه المباراة بركلات الترجيح، قائلاً: «لقد استعددنا جيداً لركلات الترجيح. يعرف اللاعبون من سيسدد الركلات من 1 إلى 5، نحن مستعدون جيداً».

مواضيع
رياضة كأس العالم النرويج البرازيل

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ماتيوس: ناغلسمان تجاهل النصائح وأحاط نفسه بأشخاص «مطيعين»

رياضة عالمية لوثر ماتيوس (رويترز)

ماتيوس: ناغلسمان تجاهل النصائح وأحاط نفسه بأشخاص «مطيعين»

انتقد لوثر ماتيوس، أسطورة المنتخب الألماني لكرة القدم، مدرب الفريق السابق ناغلسمان، مسلطاً الضوء على الأخطاء التي ارتكبها خلال مسيرته مع منتخب «الماكينات»

«الشرق الأوسط» (ميونيخ )
رياضة عالمية يتطلع رونالدو لقيادة البرتغال لمواصلة مشوارها المونديالي (رويترز)
رياضة عالمية

رونالدو ينشر بداية استعداداته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم

بدأ منتخب البرتغال استعداداته مساء السبت بالتوقيت المحلي لمباراته المرتقبة ضد إسبانيا، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً

«الشرق الأوسط» (تورونتو (كندا) )
رياضة عالمية ميسي يواصل تدريباته في صالة الحديد بنادي إنتر ميامي الأميركي (منتخب الأرجنتين)
رياضة عالمية

عاصفة رعدية تدفع الأرجنتين للتدريب في صالة مغلقة قبل مواجهة مصر

اضطر المنتخب الأرجنتيني للتدريب في صالة نادي إنتر ميامي الأميركي بسبب العواصف الرعدية التي ضربت فورت لودرديل، حسبما أفاد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على موقعه

«الشرق الأوسط» (ميامي (الولايات المتحدة) )
رياضة عربية فرحة مغربية بهدف أوناحي الذي ساهم بصناعة إبراهيم دياز (أ.ف.ب)
رياضة عربية

إبراهيم دياز: عقلية المغرب ظهرت بوضوح أمام كندا

أبدى إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، سعادته بقيادة أسود أطلس للتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس العالم 2026 بعدما قدم تمريرتين حاسمتين في الفوز 3 - صفر على كندا.

«الشرق الأوسط» (هيوستن (الولايات المتحدة) )
رياضة عالمية ديدييه ديشان مدرب فرنسا يفض نزاعاً بين لاعبي فريقه وباراغواي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ديشان ينتقد طريقة باراغواي: لم تكن كرة قدم... لعبنا مصارعة حرة

انتقد ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، طريقة لعب منتخب باراغواي، بعد فوز صعب حققه المنتخب الفرنسي 1 - صفر في دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (فيلادليفا (الولايات المتحدة) )
الرياضة رياضة عالمية

ماتيوس: ناغلسمان تجاهل النصائح وأحاط نفسه بأشخاص «مطيعين»

لوثر ماتيوس (رويترز)
لوثر ماتيوس (رويترز)
  • ميونيخ : «الشرق الأوسط»
TT
  • ميونيخ : «الشرق الأوسط»
TT

ماتيوس: ناغلسمان تجاهل النصائح وأحاط نفسه بأشخاص «مطيعين»

لوثر ماتيوس (رويترز)
لوثر ماتيوس (رويترز)

انتقد لوثر ماتيوس، أسطورة المنتخب الألماني لكرة القدم، مدرب الفريق السابق يوليان ناغلسمان، مسلطاً الضوء على الأخطاء التي ارتكبها خلال مسيرته مع منتخب «الماكينات».

وفي مقال نشر في صحيفة «بيلد» أمس السبت، قال بطل كأس العالم عام 1990 إن المشروع برمته كان «فشلاً ذريعاً»، مشيراً إلى أن الفريق «كان يفتقر للقيادة في الملعب، وجودة الأداء، والدفاع الصلب، والعمل الجماعي. لم يكن هناك سوى الفوضى».

وأضاف ماتيوس أن ناغلسمان «ارتكب أخطاء كثيرة» في اختيار قائمة الفريق للمونديال، والخطط الفنية، «وحتى في اختيار اللاعبين لهذه البطولة. لم يكن لديه خطة بديلة، بل تمسك بعناد بنهجه».

أوضح ماتيوس: «يبدو أنه تجاهل النصائح الحسنة النية من خارج الفريق (وهو أمر مفهوم ومقبول)، ولكن للأسف تجاهل أيضاً النصائح من داخل الفريق، وكان طاقمه المعاون يتألف من مطيعين لا يعارضونه على الإطلاق».

ويرى ماتيوس أن هناك مشكلة خاصة في أسلوب تواصل ناغلسمان، حيث قال: «هل يفضل الرسائل عبر (واتساب) على المحادثات المباشرة؟ هذا أمر لا يعقل بالنسبة لقائد».

يرى ماتيوس أن كلوب سيمنح كرة القدم الألمانية صورة مختلفة (رويترز)

واستقال ناغلسمان بعد الخروج من كأس العالم بهزيمة مفاجئة بركلات الترجيح أمام باراغواي في دور الـ32 لكأس العالم، ومن المتوقع أن يتولى يورغن كلوب، المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنجليزي، المهمة.

وكشف ماتيوس: «مع كلوب كمدرب للمنتخب الوطني، ستهب رياح جديدة على كرة القدم الألمانية».

هاجم بطل مونديال 1990 المدرب ناغلسمان ووصف دائرته بـ«الضيقة» (د.ب.أ)

أكد ماتيوس أيضاً أن ناغلسمان ليس الوحيد الذي يتحمل مسؤولية كارثة الخروج المبكر من كأس العالم، حيث كتب: «ارتكب المسؤولون في الاتحاد الألماني لكرة القدم أيضاً بعض الأخطاء».

وتابع: «لقد وقفوا مكتوفي الأيدي يراقبون لفترة طويلة، مقتنعين دائماً بأن ناغلسمان مدرب جيد، وهو كذلك بالفعل من الناحية الفنية البحتة، على أمل أن تسير الأمور على ما يرام».

واختتم ماتيوس انتقاداته قائلاً: «لكن المشكلات كانت واضحة منذ فترة طويلة. ومع ذلك، تم تمديد عقده حتى عام 2028 دون أي سبب وجيه».

مواضيع
رياضة كأس العالم ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

رونالدو ينشر بداية استعداداته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم

يتطلع رونالدو لقيادة البرتغال لمواصلة مشوارها المونديالي (رويترز)
يتطلع رونالدو لقيادة البرتغال لمواصلة مشوارها المونديالي (رويترز)
  • تورونتو كندا : «الشرق الأوسط»
TT
  • تورونتو كندا : «الشرق الأوسط»
TT

رونالدو ينشر بداية استعداداته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم

يتطلع رونالدو لقيادة البرتغال لمواصلة مشوارها المونديالي (رويترز)
يتطلع رونالدو لقيادة البرتغال لمواصلة مشوارها المونديالي (رويترز)

بدأ منتخب البرتغال استعداداته مساء السبت بالتوقيت المحلي لمباراته المرتقبة ضد إسبانيا، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويلتقي المنتخبان مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، أملاً في حصد ورقة الترشح لدور الثمانية في المونديال في مدينة دالاس، بولاية تكساس الأميركية.

ونشر النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو صورة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي لأول حصة تدريبية لمنتخب بلاده بعد إقصاء كرواتيا في دور الـ32.

وكان رونالدو (41 عاماً)، الذي أحرز 3 أهداف في النسخة الحالية لكأس العالم، هدفاً لانتقادات حارس مرمى المنتخب الإسباني، أوناي سيمون، هذا الأسبوع، حيث أشاد به، لكنه قال إنه «لم يعد يتمتع بنفس سرعته السابقة».

وبعد يوم راحة، استأنف المنتخب البرتغالي تدريباته في مدينة تورونتو الكندية بمركز تدريب «سينتينيال بارك»، وبعد انتهاء الحصة التدريبية، توجه الفريق إلى دالاس، حيث يجري الفريق حصته التدريبية الأخيرة استعداداً للمباراة المرتقبة.

يشار إلى أن الفائز من البرتغال وإسبانيا سوف يلتقي في دور الثمانية للمونديال مع الفائز من لقاء الولايات المتحدة وبلجيكا.

وكان منتخب البرتغال، الذي لا يزال يبحث عن لقبه الأول في كأس العالم، صعد لدور الـ16 بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام كرواتيا، لانتصار مثير 2-1 في دور الـ32.

مواضيع
رياضة كأس العالم كريستيانو رونالدو البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

خيمينيز قبل مواجهة إنجلترا: أتطلع لتعزيز سجلي التهديفي

المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز (رويترز)
المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

خيمينيز قبل مواجهة إنجلترا: أتطلع لتعزيز سجلي التهديفي

المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز (رويترز)
المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز (رويترز)

يسعى المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز، لتعزيز سجله التهديفي المميز أمام جوردان بيكفورد، حارس مرمى منتخب إنجلترا وذلك في لقاء المنتخبين بدور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وهزّ خيمينيز، الذي وافق مؤخراً على العودة إلى ناديه السابق وولفرهامبتون قادماً من فولهام، شباك حارس مرمى منتخب «الأسود الثلاثة» 6 مرات خلال مسيرته الكروية في إنجلترا.

وقال خيمينيز لشبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية: «رأيت هذه الإحصائية بالأمس. لم أكن أدركها من قبل. إنها رائعة حقاً، وأريد مواصلة زيادة عدد أهدافي في مرماه».

وأضاف خيمينيز، الذي لا يزال يبحث عن زيارة شباك بيكفورد لأول مرة بقميص منتخب المكسيك: «سأبذل قصارى جهدي، وسأجعل الأمور صعبة على دفاعهم. لكي نفوز، يتعين علينا استغلال كل فرصة».

ويسعى منتخب المكسيك، أحد مستضيفي البطولة، لحجز مقعده في دور الثمانية بكأس العالم أمام مجموعة من اللاعبين الذين يعرفهم خيمينيز جيداً.

وشدد اللاعب المكسيكي، في ختام تصريحاته: «المباراة دائماً مهمة، ليس لأنها ضد إنجلترا فقط، بل لأنها كأس العالم. إذا استطعنا تقديم أفضل مباراة في مسيرتنا، فسيكون ذلك رائعاً».

مواضيع
رياضة إنجليزية كأس العالم المكسيك إنجلترا