بويرتا: جاهز للعب في أي مركز مع كولومبيا

تواجد غوستافو بويرتا، لاعب وسط منتخب كولومبيا لكرة القدم، في كل مكان خلال فوز منتخب بلاده على غانا 1 - 0 في دور الـ32 من كأس العالم، وهذا بالضبط ما يفضله هو ومدربه.

وأقيمت المباراة التي انتهت بفوز فريق المدرب نستور لورينزو في مدينة كانساس سيتي، الجمعة، (صباح السبت بتوقيت غرينتش)، ليضرب موعدا مع سويسرا في دور الـ16 يوم الثلاثاء المقبل في فانكوفر.

ويشكل بويرتا جزءاً من ثلاثي وسط ديناميكي، بعدما تفوق على ريتشارد ريوس ليحجز مكاناً أساسياً في البطولة.

وقال بويرتا في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت: «المدرب يريدني أن أكون متعدد الأدوار قدر الإمكان».

وأضاف: «استخدمني في الجهة اليمنى واليسرى، وأحياناً كلاعب وسط دفاعي. بصراحة، أشعر بالراحة في كل هذه المراكز، وأحاول دائماً مساعدة الفريق بأي طريقة ممكنة».

ومر اللاعب في مسيرته الكروية عبر أندية في الدرجة الثانية الكولومبية، ثم باير ليفركوزن الألماني، وهال سيتي الإنجليزي، وصولاً إلى نادي راسينغ سانتاندير الإسباني؛ ما أسهم في تطويره كلاعب متعدد المهام.

ويرى العديد من المحللين أن كولومبيا لم تحظ بالاهتمام الكافي حتى الآن في أميركا الشمالية، وقد تكون هي «الحصان الأسود» في هذه النسخة من البطولة.

وقال بويرتا (22 عاماً): «نحن جميعاً ملتزمون تماماً بخطة المدرب. يمكننا اللعب في مراكز مختلفة، وهذا يمنح المدرب خيارات أكبر عند إعداد التشكيلة».

وإذا تمكن المنتخب الكولومبي من تجاوز سويسرا، فسيلتقي في دور الثمانية مع حامل اللقب الأرجنتين أو مصر، ولن يتردد المدرب لورينزو في الدفع ببويرتا أمام حامل اللقب.

وقال مدرب كولومبيا: «إنه يقدم بطولة رائعة».

وأضاف: «نراه دائماً لاعب وسط متكاملاً، وذكياً، ويتمتع بالشخصية، وناضجاً جداً بالنسبة لعمره، ويقرأ المباراة بشكل ممتاز، ويعرف متى يهدئ الإيقاع ومتى يسرعه، ويحافظ دائماً على توازن اللعب بشكل رائع».