عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:35 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

الفرنسي تشواميني خارج مواجهة الباراغواي للإصابة

الفرنسي تشواميني خارج مواجهة الباراغواي للإصابة (أ.ف.ب)
الفرنسي تشواميني خارج مواجهة الباراغواي للإصابة (أ.ف.ب)
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

الفرنسي تشواميني خارج مواجهة الباراغواي للإصابة

الفرنسي تشواميني خارج مواجهة الباراغواي للإصابة (أ.ف.ب)
الفرنسي تشواميني خارج مواجهة الباراغواي للإصابة (أ.ف.ب)

سيغيب لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أوريليان تشواميني، عن منتخب بلاده فرنسا في مواجهة الباراغواي ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، السبت، في فيلادلفيا بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما أكد مصدر مقرب من «الزرق» لوكالة «فرانس برس».

وأكد المصدر ما أفادت به سابقاً صحيفة «ليكيب» وإذاعة «آر إم سي».

وتعرّض تشواميني للإصابة خلال حصة تدريبية، ومن المنتظر أن يحل مانو كونيه لاعب روما الإيطالي بدلاً منه في التشكيلة الأساسية.

وكان تشواميني أساسياً في ثلاث من مباريات فرنسا الأربع في البطولة حتى الآن، ولم يغب سوى عن مباراة الجولة الثانية ضمن دور المجموعات أمام العراق (3-0)، حين لعب كونيه بدلاً منه.

ويُعدّ اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً الذي دافع عن ألوان أبطال العالم مرتين في 49 مباراة دولية، عنصراً أساسياً في خط وسط تشكيلة المدرب ديدييه ديشان إلى جانب أدريان رابيو.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة فرنسية أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

استقبال عدائي للمنتخب الإنجليزي في مكسيكو سيتي

رياضة عالمية منتخب إنجلترا يستعد لمواجهة المكسيك (د.ب.أ)

استقبال عدائي للمنتخب الإنجليزي في مكسيكو سيتي

تلقى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم استقبالاً عدائياً عند وصوله إلى فندق إقامته في مكسيكو سيتي، قبل مواجهة منتخب المكسيك.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
رياضة عالمية غوستافو بويرتا لاعب وسط منتخب كولومبيا (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

بويرتا: جاهز للعب في أي مركز مع كولومبيا

تواجد غوستافو بويرتا، لاعب وسط منتخب كولومبيا لكرة القدم، في كل مكان خلال فوز منتخب بلاده على غانا 1 - صفر في دور الـ32 من كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (كانساس سيتي (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية حسرة البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب بعد وداعية ويمبلدون (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: ضحية جديدة... شفيونتيك تودّع

ودعت البولندية إيغا شفيونتيك، حاملة اللقب، منافسات بطولة ويمبلدون للتنس، بينما احتفلت النجمة الصاعدة ألكسندرا إيالا بأكبر انتصار في مسيرتها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية جوشوا كيميتش قائد المنتخب الألماني (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

هامان يطالب كيميتش باعتزال اللعب الدولي

قال ديتمر هامان، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق، إنه ينبغي على جوشوا كيميتش اعتزال اللعب الدولي بعد الخروج من دور الـ32 ببطولة كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (هامبورغ)
رياضة عالمية فتح باب الترشح لاستضافة كأس الأمم الأفريقية (رويترز)
رياضة عالمية

«كاف» يفتح باب التقدم بطلبات استضافة 3 نسخ من أمم أفريقيا

فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الباب أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء، التي تُمثل 54 دولة أفريقية، لتقديم طلبات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الرياضة رياضة عالمية

استقبال عدائي للمنتخب الإنجليزي في مكسيكو سيتي

منتخب إنجلترا يستعد لمواجهة المكسيك (د.ب.أ)
منتخب إنجلترا يستعد لمواجهة المكسيك (د.ب.أ)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

استقبال عدائي للمنتخب الإنجليزي في مكسيكو سيتي

منتخب إنجلترا يستعد لمواجهة المكسيك (د.ب.أ)
منتخب إنجلترا يستعد لمواجهة المكسيك (د.ب.أ)

تلقى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم استقبالاً عدائياً عند وصوله إلى فندق إقامته في مكسيكو سيتي، قبل مواجهة منتخب المكسيك مساء الأحد في دور الـ16 من كأس العالم.

وكان المنتخب الإنجليزي يأمل في إبقاء موقع إقامته سرياً، بعد أن استخدم مشجعو المكسيك مكبرات الصوت والأبواق والدراجات النارية في محاولة لإزعاج نوم لاعبي الإكوادور قبل مباراة دور الـ32، التي فاز بها أصحاب الأرض 2 - صفر مساء الأربعاء الماضي.

لكن عند وصول حافلة إنجلترا إلى الفندق، كان مئات المشجعين في الانتظار بالفعل، وأطلق بعضهم صافرات الاستهجان، بينما هتف آخرون باسم «المكسيك».

كما شوهد أحد المشجعين داخل الحشد وهو يرفع قميص المنتخب الإنجليزي.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية خارج الفندق بعد الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى شكاوى من الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم.

كما تم رفع مستوى الأمن في المدينة بعد وفاة أربعة أشخاص خلال الاحتفالات التي أعقبت فوز المكسيك على الإكوادور.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن التحدي أمام إنجلترا لا يقتصر على الأجواء العدائية، إذ سيواجه اللاعبون صعوبة إضافية في مكسيكو سيتي بسبب ارتفاع ملعب أزتيكا الذي يزيد عن 2000 متر فوق سطح البحر، ما يعني انخفاض مستوى الأكسجين في الهواء.

وخسر المنتخب المكسيكي مرتين فقط في آخر 89 مباراة على ملعب أزتيكا، حيث حقق 70 فوزاً وتعادل في 17 مباراة، كما أنه لم يهزم في 10 مباريات بكأس العالم على هذا الملعب.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة إنجليزية المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

بويرتا: جاهز للعب في أي مركز مع كولومبيا

غوستافو بويرتا لاعب وسط منتخب كولومبيا (إ.ب.أ)
غوستافو بويرتا لاعب وسط منتخب كولومبيا (إ.ب.أ)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

بويرتا: جاهز للعب في أي مركز مع كولومبيا

غوستافو بويرتا لاعب وسط منتخب كولومبيا (إ.ب.أ)
غوستافو بويرتا لاعب وسط منتخب كولومبيا (إ.ب.أ)

تواجد غوستافو بويرتا، لاعب وسط منتخب كولومبيا لكرة القدم، في كل مكان خلال فوز منتخب بلاده على غانا 1 - 0 في دور الـ32 من كأس العالم، وهذا بالضبط ما يفضله هو ومدربه.

وأقيمت المباراة التي انتهت بفوز فريق المدرب نستور لورينزو في مدينة كانساس سيتي، الجمعة، (صباح السبت بتوقيت غرينتش)، ليضرب موعدا مع سويسرا في دور الـ16 يوم الثلاثاء المقبل في فانكوفر.

ويشكل بويرتا جزءاً من ثلاثي وسط ديناميكي، بعدما تفوق على ريتشارد ريوس ليحجز مكاناً أساسياً في البطولة.

وقال بويرتا في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت: «المدرب يريدني أن أكون متعدد الأدوار قدر الإمكان».

وأضاف: «استخدمني في الجهة اليمنى واليسرى، وأحياناً كلاعب وسط دفاعي. بصراحة، أشعر بالراحة في كل هذه المراكز، وأحاول دائماً مساعدة الفريق بأي طريقة ممكنة».

ومر اللاعب في مسيرته الكروية عبر أندية في الدرجة الثانية الكولومبية، ثم باير ليفركوزن الألماني، وهال سيتي الإنجليزي، وصولاً إلى نادي راسينغ سانتاندير الإسباني؛ ما أسهم في تطويره كلاعب متعدد المهام.

ويرى العديد من المحللين أن كولومبيا لم تحظ بالاهتمام الكافي حتى الآن في أميركا الشمالية، وقد تكون هي «الحصان الأسود» في هذه النسخة من البطولة.

وقال بويرتا (22 عاماً): «نحن جميعاً ملتزمون تماماً بخطة المدرب. يمكننا اللعب في مراكز مختلفة، وهذا يمنح المدرب خيارات أكبر عند إعداد التشكيلة».

وإذا تمكن المنتخب الكولومبي من تجاوز سويسرا، فسيلتقي في دور الثمانية مع حامل اللقب الأرجنتين أو مصر، ولن يتردد المدرب لورينزو في الدفع ببويرتا أمام حامل اللقب.

وقال مدرب كولومبيا: «إنه يقدم بطولة رائعة».

وأضاف: «نراه دائماً لاعب وسط متكاملاً، وذكياً، ويتمتع بالشخصية، وناضجاً جداً بالنسبة لعمره، ويقرأ المباراة بشكل ممتاز، ويعرف متى يهدئ الإيقاع ومتى يسرعه، ويحافظ دائماً على توازن اللعب بشكل رائع».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: ضحية جديدة... شفيونتيك تودّع

حسرة البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب بعد وداعية ويمبلدون (أ.ف.ب)
حسرة البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب بعد وداعية ويمبلدون (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: ضحية جديدة... شفيونتيك تودّع

حسرة البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب بعد وداعية ويمبلدون (أ.ف.ب)
حسرة البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب بعد وداعية ويمبلدون (أ.ف.ب)

ودعت البولندية إيغا شفيونتيك، حاملة اللقب، منافسات بطولة ويمبلدون للتنس، بينما احتفلت النجمة الصاعدة ألكسندرا إيالا بأكبر انتصار في مسيرتها خلال يوم شهد مفاجآت في منافسات فردي السيدات.

الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا أطاحت بشفيونتيك (أ.ف.ب)

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه أمام حضور عدد من كبار نجوم الرياضة في الملعب الرئيسي، قدمت إيالا (21 عاماً) أداءً جريئاً ومميزاً لتفاجئ شفيونتيك الفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، في مباراة مثيرة ضمن الدور الثالث.

ونجحت إيالا في إنقاذ نقطتين لحسم المجموعة خلال شوط كسر التعادل المثير في المجموعة الأولى، قبل أن تواصل تألقها في بطولة ويمبلدون لتحسم الفوز بنتيجة 7 - 6 (11 - 9) و6 - 2 أمام المصنفة الثالثة عالمياً.

مواضيع
الرياضة تنس بريطانيا