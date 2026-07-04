الفرنسي تشواميني خارج مواجهة الباراغواي للإصابة

سيغيب لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أوريليان تشواميني، عن منتخب بلاده فرنسا في مواجهة الباراغواي ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، السبت، في فيلادلفيا بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما أكد مصدر مقرب من «الزرق» لوكالة «فرانس برس».

وأكد المصدر ما أفادت به سابقاً صحيفة «ليكيب» وإذاعة «آر إم سي».

وتعرّض تشواميني للإصابة خلال حصة تدريبية، ومن المنتظر أن يحل مانو كونيه لاعب روما الإيطالي بدلاً منه في التشكيلة الأساسية.

وكان تشواميني أساسياً في ثلاث من مباريات فرنسا الأربع في البطولة حتى الآن، ولم يغب سوى عن مباراة الجولة الثانية ضمن دور المجموعات أمام العراق (3-0)، حين لعب كونيه بدلاً منه.

ويُعدّ اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً الذي دافع عن ألوان أبطال العالم مرتين في 49 مباراة دولية، عنصراً أساسياً في خط وسط تشكيلة المدرب ديدييه ديشان إلى جانب أدريان رابيو.