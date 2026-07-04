«كاف» يفتح باب التقدم بطلبات استضافة 3 نسخ من أمم أفريقيا

استقبال عدائي للمنتخب الإنجليزي في مكسيكو سيتي

تلقى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم استقبالاً عدائياً عند وصوله إلى فندق إقامته في مكسيكو سيتي، قبل مواجهة منتخب المكسيك مساء الأحد في دور الـ16 من كأس العالم.

وكان المنتخب الإنجليزي يأمل في إبقاء موقع إقامته سرياً، بعد أن استخدم مشجعو المكسيك مكبرات الصوت والأبواق والدراجات النارية في محاولة لإزعاج نوم لاعبي الإكوادور قبل مباراة دور الـ32، التي فاز بها أصحاب الأرض 2 - صفر مساء الأربعاء الماضي.

لكن عند وصول حافلة إنجلترا إلى الفندق، كان مئات المشجعين في الانتظار بالفعل، وأطلق بعضهم صافرات الاستهجان، بينما هتف آخرون باسم «المكسيك».

كما شوهد أحد المشجعين داخل الحشد وهو يرفع قميص المنتخب الإنجليزي.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية خارج الفندق بعد الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى شكاوى من الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم.

كما تم رفع مستوى الأمن في المدينة بعد وفاة أربعة أشخاص خلال الاحتفالات التي أعقبت فوز المكسيك على الإكوادور.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن التحدي أمام إنجلترا لا يقتصر على الأجواء العدائية، إذ سيواجه اللاعبون صعوبة إضافية في مكسيكو سيتي بسبب ارتفاع ملعب أزتيكا الذي يزيد عن 2000 متر فوق سطح البحر، ما يعني انخفاض مستوى الأكسجين في الهواء.

وخسر المنتخب المكسيكي مرتين فقط في آخر 89 مباراة على ملعب أزتيكا، حيث حقق 70 فوزاً وتعادل في 17 مباراة، كما أنه لم يهزم في 10 مباريات بكأس العالم على هذا الملعب.