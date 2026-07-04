هامان يطالب كيميتش باعتزال اللعب الدولي

قال ديتمر هامان، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق، إنه ينبغي على جوشوا كيميتش اعتزال اللعب الدولي بعد الخروج من دور الـ32 ببطولة كأس العالم.

وقال هامان في المدونة الصوتية «تومورو بيزنس»: «لقد شارك في خمس بطولات بوصفه في موقع قيادي، وفي خمس مرات لم ينجح في تحقيق أي شيء»، مشيراً أيضاً إلى دوره السابق بصفته نائب قائد المنتخب.

ويلعب كيميتش (31 عاماً) في وسط الملعب مع بايرن ميونيخ، ولكنه لعب ظهيراً أيمن مع ألمانيا في الولايات المتحدة.

وقال هامان: «الأمر لا يتعلق بالهروب من المسؤولية، بل بتحملها. إذا كان يفترض أنه لاعب كبير فعليه أن يقول: كان وقتاً جميلاً، أشكر الجميع على الدعم، لقد حاولت كل شيء».

وكان حارس المرمى مانويل نوير أعلن بالفعل اعتزاله الدولي، في حين يبدو يورغن كلوب مرشحاً لتولي تدريب المنتخب خلفاً ليوليان ناغلسمان الذي استقال. لكن لم يعلن أي من عناصر المنتخب الألماني خططه المستقبلية حتى الآن.