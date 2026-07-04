«دورة ويمبلدون»: ضحية جديدة... شفيونتيك تودّع

ودعت البولندية إيغا شفيونتيك، حاملة اللقب، منافسات بطولة ويمبلدون للتنس، بينما احتفلت النجمة الصاعدة ألكسندرا إيالا بأكبر انتصار في مسيرتها خلال يوم شهد مفاجآت في منافسات فردي السيدات.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه أمام حضور عدد من كبار نجوم الرياضة في الملعب الرئيسي، قدمت إيالا (21 عاماً) أداءً جريئاً ومميزاً لتفاجئ شفيونتيك الفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، في مباراة مثيرة ضمن الدور الثالث.
ونجحت إيالا في إنقاذ نقطتين لحسم المجموعة خلال شوط كسر التعادل المثير في المجموعة الأولى، قبل أن تواصل تألقها في بطولة ويمبلدون لتحسم الفوز بنتيجة 7 - 6 (11 - 9) و6 - 2 أمام المصنفة الثالثة عالمياً.