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هاميلتون سيبقى في صفوف فيراري العام المقبل

لويس هاميلتون (رويترز)
لويس هاميلتون (رويترز)
  • سيلفرستون المملكة المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • سيلفرستون المملكة المتحدة: «الشرق الأوسط»
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هاميلتون سيبقى في صفوف فيراري العام المقبل

لويس هاميلتون (رويترز)
لويس هاميلتون (رويترز)

سيبقى البريطاني لويس هاميلتون في صفوف فيراري، العام المقبل، وفق ما أعلن، الجمعة، الفرنسي فريدريك فاسور، مدير الحظيرة الإيطالية، مُنهياً التكهنات حول مستقبل بطل العالم 7 مرات.

وواصل «السير» هاميلتون، البالغ 41 عاماً، تألقه بعد فوزه الأول باللون الأحمر في سباق برشلونة-كاتالونيا، بتسجيله أسرع توقيت في التجارب التأهيلية لسباق السبرينت، السبت، ضِمن جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون، بعدما كان قد حقق أسرع توقيت في فترة التجارب الحرة الوحيدة، الجمعة.

وقال فاسور، لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «في العام الماضي، قللتُ من شأن حجم الانتقال من مرسيدس إلى فيراري. كان كل شيء جديداً عليه، ولويس ليس من السائقين الذين ينتقلون بين الفرق كل سنتين أو ثلاث سنوات».

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكانه تأكيد بقاء هاميلتون مع فيراري في عام 2027، أجاب فاسور: «نعم»، مضيفاً: «إنه يعرف الأدوات والأشخاص ونهجنا الآن. ومع هذه النتائج الجيدة، دخل في دائرة إيجابية».

كما أوضح فاسور أن سيارة فيراري، لهذا العام، لم تُصمَّم وفقاً لمتطلبات هاميلتون أو أسلوبه: «على الإطلاق، نحن لا نُصمم سيارات (فورمولا 1) لسائق دون آخر.

وكان فيراري، رغم بعض التحفظات، قد أعلن نيته مشاركة هاميلتون مع زميله شارل لوكلير من موناكو، في جولة استعراضية قبل سباق الأحد، حيث ستُستخدم سيارات صغيرة مصنوعة من مكعبات ليغو».

وقد لقيت هذه الفعالية ردود فعل متباينة بين السائقين الذين أعربوا عن استيائهم من حجم العمل التسويقي غير المدفوع الأجر المطلوب منهم القيام به لصالح «فورمولا 1».

وانضم الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم 4 مرات، إلى هاميلتون وآخرين في انتقاد هذه الفعالية، الجمعة، قائلاً إنه لا يُحب أن يرى السائقين يبدون كـ«أطفال ومهرّجين».

وقال سائق ريد بول إنه يُفضل الجولة الاستعراضية المعتادة التي يتشارك فيها جميع السائقين شاحنة مسطحة للتجول في الحلبة أمام الجماهير.

وأضاف: «أُفضّل اللعب بمكعبات ليغو في المنزل، كما تعلمون، مع الأطفال. ليس على سيارة كارتينغ هنا، بصراحة».

وختم قائلاً: «أُفضل الوقوف على شاحنة، مع الجميع. إنه أكثر متعة ويبدو أكثر احترافية».

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مدرب مصر يشيد بدور الجماهير في بلوغ دور الـ 16 بالمونديال

مدرب مصر يشيد بدور الجماهير في بلوغ دور الستة عشر بالمونديال (أ.ب)
مدرب مصر يشيد بدور الجماهير في بلوغ دور الستة عشر بالمونديال (أ.ب)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مدرب مصر يشيد بدور الجماهير في بلوغ دور الـ 16 بالمونديال

مدرب مصر يشيد بدور الجماهير في بلوغ دور الستة عشر بالمونديال (أ.ب)
مدرب مصر يشيد بدور الجماهير في بلوغ دور الستة عشر بالمونديال (أ.ب)

أبدى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سعادته بفوز فريقه على أستراليا بضربات الترجيح. وتأهله إلى دور الستة عشر بكأس العالم في أميركا، والمكسيك، وكندا. ونجح منتخب مصر في التأهل لدور الستة عشر بعد الفوز بنتيجة 2-4 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. وقال حسام حسن في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة إنه سعيد بالفوز من أجل الجماهير المصرية، حيث إنه كان يخشى خسارة فريقه، والتسبب في خيبة الأمل للجماهير. وأبدى مدرب منتخب مصر سعادته بالدعم الجماهيري الكبير في ملعب دالاس، حيث أكد أنه لعب دوراً كبيراً في رفع الروح المعنوية للاعبين، لا سيما بعد تسجيل منتخب أستراليا هدف التعادل. وأوضح حسام حسن أن فريقه حقق إنجازاً تاريخياً بالوصول لدور الستة عشر، ليحقق بصمة مميزة في مشاركته الرابعة في تاريخه بالبطولة.

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كأس العالم محمد صلاح كرة القدم رياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

إمام عاشور: منتخب مصر قدم كل ما لديه لإسعاد الجماهير بإنجاز تاريخي

إمام عاشور (رويترز)
إمام عاشور (رويترز)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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إمام عاشور: منتخب مصر قدم كل ما لديه لإسعاد الجماهير بإنجاز تاريخي

إمام عاشور (رويترز)
إمام عاشور (رويترز)

قال إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر، إن فريقه قدم كل ما لديه للفوز على أستراليا، والتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا، والمكسيك، وكندا. ونجح المنتخب المصري في بلوغ دور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على أستراليا 2-4 بضربات الترجيح، بعد نهاية مباراة الفريقين في دور الـ32 بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي، والإضافي. وأضاف عاشور في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة أن الفريق لم يبخل بأي مجهود طوال المباراة في الوقتين الأصلي، والإضافي. وتابع أن منتخب مصر لم يتأهل لدور الستة عشر بالحظ، بل جاء ذلك نتيجة عمل، ومجهود كبير من اللاعبين لبلوغ تلك اللحظة التاريخية. وشكر إمام عاشور الجماهير المصرية التي حضرت في ملعب دالاس لدعم الفريق، مؤكداً أن الطريقة المثلى لشكر الجماهير على حضورها الكبير كانت الفوز والتأهل لدور الستة عشر. وسيلتقي منتخب مصر مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر في دور الستة عشر، يوم الثلاثاء المقبل.

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الرياضة رياضة عالمية

«ركلة مبابي» ألهمت مصر… فيديو قصير سبق التأهل التاريخي

صورة التقطتها «بي إن سبورتس» للجهاز الفني المصري وهو يعرض ضربة جزائية تقدم لها مبابي مع ريال مدريد (بي إن سبورتس)
صورة التقطتها «بي إن سبورتس» للجهاز الفني المصري وهو يعرض ضربة جزائية تقدم لها مبابي مع ريال مدريد (بي إن سبورتس)
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«ركلة مبابي» ألهمت مصر… فيديو قصير سبق التأهل التاريخي

صورة التقطتها «بي إن سبورتس» للجهاز الفني المصري وهو يعرض ضربة جزائية تقدم لها مبابي مع ريال مدريد (بي إن سبورتس)
صورة التقطتها «بي إن سبورتس» للجهاز الفني المصري وهو يعرض ضربة جزائية تقدم لها مبابي مع ريال مدريد (بي إن سبورتس)

كشفت لقطات مصورة عن تفصيل لافت سبق فوز منتخب مصر على منتخب أستراليا بركلات الترجيح (4-2)، والتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026، بعدما استعان الجهاز الفني بمقطع فيديو لركلة جزاء نفذها كيليان مبابي قبل بدء ركلات الترجيح مباشرة.

وأظهرت اللقطات بحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري، بحضور المدرب حسام حسن، وهو يعرض على منفذي الركلات، وبينهم محمد صلاح، مقطعاً لركلة جزاء سجلها مبابي بقميص ريال مدريد أمام ليفانتي في يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما ظهر صلاح يوقف المقطع ويعيد تشغيله لمتابعة تفاصيل التنفيذ.

وكان الهدف من عرض اللقطة دراسة الطريقة التي خدع بها مبابي الحارس الأسترالي ماثيو رايان، الذي دخل بديلاً في الدقيقة 118 خصيصاً لخوض ركلات الترجيح بدلاً من الحارس الأساسي باتريك بيتش.

لكن الرهان الأسترالي لم ينجح، إذ سجل كل من محمود صابر، ورامي ربيعة، ومحمد صلاح، وحسام عبد المجيد ركلاتهم بنجاح، من دون أن يتمكن رايان من التصدي لأي منها، ليحسم منتخب مصر بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي في إنجاز تاريخي.

وبدا أن مشاهدة ركلة مبابي قبل دقائق من التنفيذ منحت اللاعبين المصريين تصوراً واضحاً لكيفية التعامل مع رايان، الذي سبق أن واجه النجم الفرنسي وتلقى منه هدفاً بالطريقة نفسها، لتتحول اللقطة إلى واحدة من أكثر الكواليس إثارة في البطولة.

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