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كيف يمكن لفرنسا كسر الجدار الدفاعي للباراغواي؟

فرنسا مرشحة لتخطي باراغواي (أ.ف.ب)
فرنسا مرشحة لتخطي باراغواي (أ.ف.ب)
  • والثام الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • والثام الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

كيف يمكن لفرنسا كسر الجدار الدفاعي للباراغواي؟

فرنسا مرشحة لتخطي باراغواي (أ.ف.ب)
فرنسا مرشحة لتخطي باراغواي (أ.ف.ب)

ستضطر فرنسا، المرشحة بقوة للفوز بمباراتها في ثمن نهائي مونديال 2026 أمام الباراغواي، إلى الاعتماد على سرعتها والتسجيل مبكراً، وفقاً لخبيرين استطلعت «وكالة الصحافة الفرنسية» آراءهما، من أجل اختراق الجدار الدفاعي للمنتخب الأميركي الجنوبي الذي أثبت صلابته في الدور السابق.

ففي دور الـ32، اصطدمت ألمانيا بقيادة يوليان ناغلسمان بهذا الجدار. وبعد أن تلقت هدفاً في نهاية الشوط الأول، لم تتمكن سوى من إدراك التعادل رغم سيطرة شبه تامة على الكرة والملعب، ولم تنجح بعدها مطلقاً في تجاوز الدفاع الباراغوياني، قبل أن تخرج بركلات الترجيح.

كيف يمكن إذن كسر جدار دفاعي كهذا؟

يشرح حارس المنتخب السويسري السابق، باسكال تسوبربولر، الذي يقود مجموعة الدراسة الفنية في «فيفا»، ومدرب آيرلندا الشمالية مايكل أونيل، أحد أعضائها، الخيارات المتاحة أمام المنتخب الفرنسي.

قال أونيل: «ما يجب كسره هو كتلة دفاعية من 10 لاعبين بطريقة 4-5-1 أو 5-4-1، مع مدافع مركزي إضافي».

وأضاف: «الأمر الأصعب بالنسبة لفرنسا سيكون إيجاد مواقف واحد ضد واحد التي تبحث عنها لمهاجميها، لأن الباراغواي ستفرض رقابة مزدوجة أو حتى ثلاثية عليهم أولاً لإزعاجهم».

ولإرباك هذا التنظيم، يشرح أونيل أن على فرنسا الاعتماد على سرعة اللعب، وتنفيذ هجمات متكررة داخل منطقة الجزاء تمنع الدفاع الباراغوياني من إعادة التمركز بسرعة كافية بعد كل فرصة خطرة، إضافة إلى تكثيف التحركات في العمق لإيجاد المساحات.

وأضاف: «تمتلك فرنسا كل المقومات لذلك. ومن المفارقات أنها لم تعد تملك في تشكيلتها خيار أوليفييه جيرو، لكن جان-فيليب ماتيتا الذي يجيد اللعب كنقطة ارتكاز، قد يُستخدم إذا لم تسر المباراة كما تريد».

وتضم مجموعة الدراسة الفنية في «فيفا» 10 أعضاء من لاعبين ومدربين سابقين من مختلف أنحاء العالم، بقيادة الفرنسي أرسين فينغر، وهم يتنقلون بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لتحليل جميع مباريات مونديال 2026.

ويولي تسوبربولر، حارس سويسرا في مونديال 2006، اهتماماً خاصاً بدور حراس المرمى، قائلاً: «يمتلك منتخب الباراغواي حارساً جيداً جداً هو أورلاندو خيل. وقد لاحظت أنه عندما يهيمن فريق على آخر يدافع بعمق، فإن العرضيات القصيرة التي لا تتجاوز 10 أمتار داخل منطقة الجزاء تكون صعبة جداً على الحارس، لأنه لا يملك الوقت الكافي لاتخاذ القرار بين الخروج أو البقاء على خط مرماه».

إلى جانب الجوانب التكتيكية، يلعب العامل الذهني دوراً حاسماً في كسر هذا الجدار أو تعزيز صلابته، حسب موقع الفريق.

وأوضح أونيل: «بوصفي مدرباً واجه كثيراً فرقاً أكبر منه واضطر للدفاع، فإن الفريق المدافع يكتسب مع مرور الوقت ثقة متزايدة، ويبدأ الإيمان بقدرته. هذا ما حدث مع الباراغواي أمام ألمانيا؛ لذلك يجب منع هذه الثقة من النمو عبر محاولة التسجيل في أسرع وقت ممكن».

ورغم أن هذا المونديال، الذي يضم 48 منتخباً كان من المفترض أن يُظهر تفاوتاً أكبر في المستويات، يقول تسوبربولر: «جميع المنتخبات باتت جاهزة تقنياً وتكتيكياً وبدنياً، والفارق يصنعه اللاعبون بقدراتهم الفردية».

وأضاف أونيل: «عندما أنظر إلى التشكيلة الفرنسية أرى كل الأسلحة الهجومية الممكنة؛ من الطول إلى القوة البدنية، والموهبة الفردية، والسرعة، واللاعبين الاستثنائيين. سيكون تحدياً كبيراً للباراغواي أن تتمكن من الدفاع أمام هؤلاء».

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الروسي رومان سافيولين يتقدم في ويمبلدون (إ.ب.أ)
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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«دورة ويمبلدون»: سافيولين يفجر مفاجأة ويقصي فونسيكا

الروسي رومان سافيولين يتقدم في ويمبلدون (إ.ب.أ)
الروسي رومان سافيولين يتقدم في ويمبلدون (إ.ب.أ)

مسح الروسي رومان سافيولين، القادم من التصفيات، الدموع بعدما تغلب على البرازيلي الصاعد جواو فونسيكا بنتيجة 6 / 3 و6 / 3 و6 / 3، ليبلغ الدور الرابع من بطولة ويمبلدون، الجمعة.

وكان سافيولين، المصنف 132 عالمياً، عانى من إصابة في الركبة العام الماضي، لكنه نجح هذا الأسبوع في إقصاء لاعبين مصنفين في بطولة ويمبلدون، بعدما فاجأ الروسي أندريه روبليف، المصنف الـ12، في الدور الأول، فيما كان فونسيكا مصنفا في المركز 24 بالبطولة.

وتأثر سافيولين (28 عاماً)، الذي بلغ دور الثمانية في ويمبلدون عام 2023، أثناء حديثه عن رحلة عودته إلى الملاعب.

وقال، في مقابلة داخل الملعب: «بعد بطولة أميركا المفتوحة، اضطررت إلى التوقف من أجل علاج إصابتي. كانت تلك الفترة صعبة للغاية. حتى قبل نحو 6 أشهر، لم أكن أعلم ما إذا كنت سأتمكن من العودة».

ثم توقف سافيولين للحظات، ومسح دموعه بقميصه، بينما صفق له الجمهور في الملعب رقم 2. وأضاف: «أنا سعيد للغاية بعودتي إلى هنا».

وسيواجه سافيولين في الدور المقبل الفائز من المواجهة الجارية حالياً بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والفرنسي آرثر ريندركنيش، من أجل حجز مقعد في دور الثمانية.

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الرياضة تنس ويمبلدون بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: تأهب مع عودة ارتفاع الحرارة في لندن

ملاعب ويمبلدون تعاني ارتفاع الحرارة (أ.ف.ب)
ملاعب ويمبلدون تعاني ارتفاع الحرارة (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: تأهب مع عودة ارتفاع الحرارة في لندن

ملاعب ويمبلدون تعاني ارتفاع الحرارة (أ.ف.ب)
ملاعب ويمبلدون تعاني ارتفاع الحرارة (أ.ف.ب)

مع وجود توقعات بارتفاع درجات الحرارة مجدداً في لندن، يحرص مسؤولو بطولة ويمبلدون للتنس ومنظمو خدمات الإقامة على توفير ما يحتاج إليه المشجعون واللاعبون لمواجهة الطقس الحار.

وفي أعقاب موجة الحر التي ضربت البلاد في الأسبوع الأول من البطولة، والتي حطمت الأرقام القياسية البريطانية لشهر يونيو (حزيران) الماضي؛ إذ بلغت درجات الحرارة نحو 37 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الثاني ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة لتصل إلى 30 درجة مئوية على الأقل، بعد أن بدأت البطولة ودرجات الحرارة في منتصف العشرينات.

ونظراً لأن معظم المدرجات تقع تحت أشعة الشمس مباشرة لفترة طويلة من اليوم؛ أعلن نادي عموم إنجلترا عن تكثيف حملات التوعية للجماهير بشأن كيفية الاستعداد للطقس الحار، بما في ذلك الدعوة إلى تمضية بعض الوقت في الظل واعتمار القبعات.

وبالإضافة إلى أن النادي زاد نقاط توزيع المياه في أنحاء الملعب الواقع في جنوب غرب لندن لمساعدة المشجعين على الحفاظ على ترطيب أجسامهم.

وتسمح قواعد البطولة المتعلقة بالحرارة للاعبين بطلب استراحة مدتها عشر دقائق، أو 15 دقيقة في منافسات الكراسي المتحركة، في أوقات معينة إذا وصل مؤشر الإجهاد الحراري إلى 30.1 درجة مئوية أو أكثر.

على الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها داخل الملعب، فإن اللاعبين يحتاجون أيضاً إلى التغلب على الحرارة في أماكن إقامتهم خلال البطولة.

وكشفت جوانا دونيغر، التي تدير وكالة تنس لندن المتخصصة في العقارات الفاخرة منذ أكثر من 34 عاماً، عن أن ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي أدى إلى زيادة الطلب للحصول على وحدات تكييف الهواء من قبل اللاعبين المقيمين في منازل مستأجرة، خاصة أثناء استعدادهم للبطولة.

وقالت: «حدث ذلك كثيراً الأسبوع الماضي. اتصل بي اللاعبون الثلاثاء الماضي واستفسروا عما إذا كان بإمكاننا توفير وحدات تكييف إضافية، واضطررت إلى إخبارهم بأن الشركة (التي نستأجر منها) قد نفدت مخزونها. لم يحصل ما لا يقل عن 20 لاعباً على وحدات تكييف واضطروا إلى استخدام المراوح بدلاً من ذلك».

ومع ذلك، أشارت إلى أن هذه المخاوف من المرجح أن تتلاشى في الأسبوع الثاني من البطولة؛ إذ سيكون هناك مجموعة قليلة من اللاعبين المتبقين والمجهزين تجهيزاً جيداً بالفعل.

وتدير هذه الوكالة حوالي 250 عقارا في محيط ويمبلدون، وتوفر منازل بمواصفات خاصة تقع على بعد 20 دقيقة سيراً على الأقدام من نادي عموم إنجلترا لبعض من أكبر الأسماء في عالم التنس. كما توفر الوكالة خدمات لوسائل الإعلام والجهات الراعية.

ونظراً لأن أسعار العقارات الأكبر حجماً تصل إلى 25 ألف جنيه إسترليني (33365 دولاراً) في الأسبوع خلال البطولة، فإن مكيف الهواء ليس مطلب اللاعبين الوحيد.

وقالت دونيغر: «يجب أن تحتوي العقارات على شبكة واي فاي وجهاز تلفزيون كبير وأسرة كبيرة مريحة للغاية».

وتلعب أيضاً الخرافات دوراً في اختيار المنازل التي يقيم فيها اللاعبون.

وقالت: «إذا حققوا نتائج جيدة في إحدى البطولات وهم يقيمون في منزل معين، فمن المحتمل أن يرغبوا في الإقامة في المنزل نفسه مجدداً... أما إذا لم يحققوا نتائج جيدة، فلن يرغبوا في رؤية ذلك المنزل مرة أخرى».

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ليس بلامين يامال وحده تحقق إسبانيا انتصاراتها

أويارزابال يختتم ثلاثية إسبانيا في شباك النمسا بعد تسجيله الهدف الأول (أ.ب)
أويارزابال يختتم ثلاثية إسبانيا في شباك النمسا بعد تسجيله الهدف الأول (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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ليس بلامين يامال وحده تحقق إسبانيا انتصاراتها

أويارزابال يختتم ثلاثية إسبانيا في شباك النمسا بعد تسجيله الهدف الأول (أ.ب)
أويارزابال يختتم ثلاثية إسبانيا في شباك النمسا بعد تسجيله الهدف الأول (أ.ب)

قبل كل مباراة لإسبانيا في هذه النسخة من كأس العالم، كان اسم واحد يوجد على قمصان المشجعين - لامين يامال. وكان يامال محط أنظار الكاميرات في ملعب «لوس أنجليس» أيضاً عندما وصل لقيادة منتخب بلاده في مباراة دور الـ32، الخميس، ضد النمسا - ومرة أخرى كان محط الأنظار عندما دخل اللاعبون إلى أرض الملعب.

لكن اللاعب الذي ربما لا يكون الاسم الأبرز في تشكيلة إسبانيا هو من تألق بشكل لافت حتى الآن - ميكيل أويارزابال. سجّل مهاجم ريال سوسيداد، البالغ من العمر 29 عاماً، هدفين ليقود فريقه إلى تحقيق فوزٍ ساحق على النمسا بثلاثية نظيفة؛ لتحقق إسبانيا أول فوز لها في الأدوار الإقصائية منذ 16 عاماً، وتتأهل إلى دور الستة عشر.

وقال خبير كرة القدم الإسبانية، غيليم بالاغ، لإذاعة «بي بي سي»: «من الواضح تماماً أن يامال هو قائد الفريق، وأن كل ما يفعله أي لاعب آخر مرتبطٌ به. ميكيل أويارزابال هو الجندي المجهول، فقد سجل في كل مباراة نهائية خاضها. إنه أحد أذكى لاعبينا، وهو اللاعب الآخر القادر على حسم المباريات».

الموسمان الأخيران هما الأفضل في مسيرته

لم يحظَ أويارزابال بالتقدير الذي يستحقه خلال معظم مسيرته الدولية التي بدأت قبل عقد من الزمن وهو في التاسعة عشرة من عمره. غاب عن كأس العالم 2022 في قطر بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى. لكن بعد 4 سنوات - وقبل ظهوره الأول في كأس العالم - كان - حسب غاري روز على موقع «بي بي سي» - في أوج عطائه، مسجلاً 12 هدفاً في 12 مباراة دولية. وبعد هدفيه في مرمى النمسا، رفع أويارزابال رصيد أهدافه إلى 17 هدفاً في آخر 16 مباراة بدأها أساسياً، مسجلاً أربعة أهداف في هذه البطولة.

وقال بالاغ: «الموسمان الأخيران، منذ تعافيه من الإصابة، هما الأفضل في مسيرته الكروية. سجل أربعة أهداف في كأس العالم؛ وهو ما يعني أنه بلا شك أكثر لاعب حاسم لدينا». لعب المنتخب الإسباني من دون مهاجم صريح في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2012، لكن أويارزابال أصبح الآن محور خط الهجوم بعدما سجل هدفين رائعين في مرمى النمسا. وقال سيزار أزبيليكويتا، مدافع إسبانيا السابق، لقناة «بي بي سي»: «في بعض الأحيان يشكك البعض في قدرات إسبانيا بسبب مركز رأس الحربة، لكن أويارزابال يؤدي دوره على أكمل وجه. قبل بضع سنوات، كان أويارزابال يلعب أكثر في مركز الجناح الأيمن، ثم انتقل تدريجياً إلى مركز قلب الهجوم».

ومنذ بداية العام الماضي، أصبح المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند اللاعب الأوروبي الوحيد الذي سجل أهدافاً دولية أكثر من أويارزابال برصيد 22 هدفاً. كما أصبح أويارزابال أول لاعب إسباني يسجل هدفين في مباراة إقصائية بكأس العالم منذ إميليو بوتراغينيو ضد الدنمارك في دور الستة عشر من بطولة 1986. إنها أرقام وإحصائيات مبهرة، لكن هذا لا يعني أن لامين يامال، البالغ من العمر 18 عاماً، يؤثر عليه سلبياً، بل على العكس تماماً يلعب يامال دوراً محورياً في تألق أويارزابال، فمهارات يامال الاستثنائية في المراوغة وتحركاته الممتازة تجذب إليه المدافعين؛ وهو ما يفتح المساحات أمام أويارزابال.

وقال لاعب خط الوسط الألماني السابق توماس هيتزلسبيرغر: «عندما يكون لديك لاعب في فريقك مثل لامين يامال، الذي يجذب كل هذا الاهتمام، فأنت تعلم أنك ستحصل على مساحة أكبر. يستغل أويارزابال هذه المساحة، ويستحوذ على الكرة، ويسجل الأهداف».

كيف ساعده الهوكي على «شم رائحة الأهداف»؟

سجل أويارزابال 4 أهداف في المونديال الحالي (أ.ب)

يُعد أويارزابال أيضاً من اللاعبين النادرين في كرة القدم الحديثة الذين قضوا مسيرتهم الكروية بالكامل مع ناد واحد - ريال سوسيداد. وقد حقق أفضل مواسمه التهديفية مع ريال سوسيداد الموسم الماضي بتسجيله 15 هدفاً في الدوري، بالتزامن مع تألقه اللافت مع منتخب بلاده. وكشف أويارزابال مؤخراً عن أن شغفه بتسجيل الأهداف بدأ منذ صغره عندما كان يمارس رياضة أخرى. وقال: «كنت ألعب الهوكي وسجلت الكثير من الأهداف. لطالما كان لديّ صوت في رأسي يقول: لا يهم إن أضعت هدفاً واحداً، فستعود وستسجل المزيد. كنت أشم رائحة الأهداف، وكان ذلك الصوت يتردد في رأسي دائماً». من الواضح أن اللعب في قلب خط الهجوم يناسب أويارزابال ورغبته في مواصلة تسجيل الأهداف.

وأضاف: «يحتاج اللاعبون في المراكز الأخرى إلى الاستحواذ على الكرة لوقت أطول، أو المشاركة في اللعب بشكل أكبر ليشعروا بأنهم يقدمون أداءً جيداً. لكن إذا لعبت في مركز متقدم في الملعب، وخاصة إذا كنت مهاجماً مثلي، فإن الأمر كله يتوقف على لحظات قليلة. غالباً ما يتعين علينا التنبؤ بمكان سقوط الكرة أو المكان الذي يجب أن نقف فيه لنحظى بفرصة للتسجيل».

لا يزال بإمكان إسبانيا التطور

أويارزابال ليس السبب الوحيد الذي يجعل إسبانيا من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم بعد تتويجها ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2024. يخوض المنتخب الإسباني حالياً ثاني أطول سلسلة مباريات دون هزيمة، حيث رفع فوزه على النمسا هذه السلسلة إلى 34 مباراة، وسيعادل رقمه القياسي البالغ 35 مباراة إذا وصل إلى الدور ربع النهائي. بدأ المنتخب الإسباني هذه البطولة بدايةً بطيئة بتعادل سلبي مفاجئ مع منتخب الرأس الأخضر، لكن أداءه تحسن بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.

سجلت إسبانيا 8 أهداف في 4 مباريات ولم تستقبل أي هدف، وستكون المباراة المقبلة أمام البرتغال التي تأهلت على حساب كرواتيا.

وقال ديون دبلن، مهاجم إنجلترا السابق، لـ«بي بي سي»: «أعتقد أن إسبانيا لديها المزيد لتقدمه. كانت إسبانيا تلعب بأريحية أمام النمسا لأنها كانت تعلم أن الخصم لا يملك ما يقدمه. هذا هو السر. عندما يلعبون ضد فرنسا أو البرتغال، أو أي خصم آخر، سيرفعون مستوى أدائهم مجدداً. أعتقد أن لديهم الكثير ليقدموه، وهذا أمرٌ مُرعب لبقية الفرق في البطولة».