كيف يمكن لفرنسا كسر الجدار الدفاعي للباراغواي؟

ستضطر فرنسا، المرشحة بقوة للفوز بمباراتها في ثمن نهائي مونديال 2026 أمام الباراغواي، إلى الاعتماد على سرعتها والتسجيل مبكراً، وفقاً لخبيرين استطلعت «وكالة الصحافة الفرنسية» آراءهما، من أجل اختراق الجدار الدفاعي للمنتخب الأميركي الجنوبي الذي أثبت صلابته في الدور السابق.

ففي دور الـ32، اصطدمت ألمانيا بقيادة يوليان ناغلسمان بهذا الجدار. وبعد أن تلقت هدفاً في نهاية الشوط الأول، لم تتمكن سوى من إدراك التعادل رغم سيطرة شبه تامة على الكرة والملعب، ولم تنجح بعدها مطلقاً في تجاوز الدفاع الباراغوياني، قبل أن تخرج بركلات الترجيح.

كيف يمكن إذن كسر جدار دفاعي كهذا؟

يشرح حارس المنتخب السويسري السابق، باسكال تسوبربولر، الذي يقود مجموعة الدراسة الفنية في «فيفا»، ومدرب آيرلندا الشمالية مايكل أونيل، أحد أعضائها، الخيارات المتاحة أمام المنتخب الفرنسي.

قال أونيل: «ما يجب كسره هو كتلة دفاعية من 10 لاعبين بطريقة 4-5-1 أو 5-4-1، مع مدافع مركزي إضافي».

وأضاف: «الأمر الأصعب بالنسبة لفرنسا سيكون إيجاد مواقف واحد ضد واحد التي تبحث عنها لمهاجميها، لأن الباراغواي ستفرض رقابة مزدوجة أو حتى ثلاثية عليهم أولاً لإزعاجهم».

ولإرباك هذا التنظيم، يشرح أونيل أن على فرنسا الاعتماد على سرعة اللعب، وتنفيذ هجمات متكررة داخل منطقة الجزاء تمنع الدفاع الباراغوياني من إعادة التمركز بسرعة كافية بعد كل فرصة خطرة، إضافة إلى تكثيف التحركات في العمق لإيجاد المساحات.

وأضاف: «تمتلك فرنسا كل المقومات لذلك. ومن المفارقات أنها لم تعد تملك في تشكيلتها خيار أوليفييه جيرو، لكن جان-فيليب ماتيتا الذي يجيد اللعب كنقطة ارتكاز، قد يُستخدم إذا لم تسر المباراة كما تريد».

وتضم مجموعة الدراسة الفنية في «فيفا» 10 أعضاء من لاعبين ومدربين سابقين من مختلف أنحاء العالم، بقيادة الفرنسي أرسين فينغر، وهم يتنقلون بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لتحليل جميع مباريات مونديال 2026.

ويولي تسوبربولر، حارس سويسرا في مونديال 2006، اهتماماً خاصاً بدور حراس المرمى، قائلاً: «يمتلك منتخب الباراغواي حارساً جيداً جداً هو أورلاندو خيل. وقد لاحظت أنه عندما يهيمن فريق على آخر يدافع بعمق، فإن العرضيات القصيرة التي لا تتجاوز 10 أمتار داخل منطقة الجزاء تكون صعبة جداً على الحارس، لأنه لا يملك الوقت الكافي لاتخاذ القرار بين الخروج أو البقاء على خط مرماه».

إلى جانب الجوانب التكتيكية، يلعب العامل الذهني دوراً حاسماً في كسر هذا الجدار أو تعزيز صلابته، حسب موقع الفريق.

وأوضح أونيل: «بوصفي مدرباً واجه كثيراً فرقاً أكبر منه واضطر للدفاع، فإن الفريق المدافع يكتسب مع مرور الوقت ثقة متزايدة، ويبدأ الإيمان بقدرته. هذا ما حدث مع الباراغواي أمام ألمانيا؛ لذلك يجب منع هذه الثقة من النمو عبر محاولة التسجيل في أسرع وقت ممكن».

ورغم أن هذا المونديال، الذي يضم 48 منتخباً كان من المفترض أن يُظهر تفاوتاً أكبر في المستويات، يقول تسوبربولر: «جميع المنتخبات باتت جاهزة تقنياً وتكتيكياً وبدنياً، والفارق يصنعه اللاعبون بقدراتهم الفردية».

وأضاف أونيل: «عندما أنظر إلى التشكيلة الفرنسية أرى كل الأسلحة الهجومية الممكنة؛ من الطول إلى القوة البدنية، والموهبة الفردية، والسرعة، واللاعبين الاستثنائيين. سيكون تحدياً كبيراً للباراغواي أن تتمكن من الدفاع أمام هؤلاء».