«الفيحاء» يدشن استعداداته الاثنين بقيادة كاريلي

تنطلق تدريبات نادي الفيحاء، يوم الاثنين المقبل، على ملعب النادي في المجمعة، تحت إشراف المدرب البرازيلي الجديد فابيو كاريلي، الذي وقّع عقداً يمتد لموسم واحد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في منافسات «دوري روشن السعودي للمحترفين». ومن المقرر أن يصل كاريلي، مساء السبت، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، تمهيداً للإشراف على انطلاق البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.

وسيُجري لاعبو الفريق الأول، بعد غدٍ الأحد، الفحوص الطبية الدورية، بإشراف الجهاز الطبي للفريق، وبالتعاون مع مركز جامعة المجمعة الدولي للتأهيل والأطراف الاصطناعية، الذي وقّعت معه إدارة النادي اتفاقية شراكة طبية في الموسم الماضي، بهدف تقديم خدمات طبية متخصصة وتعزيز الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والخدمات المتوافرة لدى الجانبين، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتحقيق التكامل بين القطاعين الرياضي والأكاديمي. وتستمر الفحوص لمدة يومين.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى المعسكر الخارجي في هولندا، خلال الفترة من 14 يوليو (تموز) إلى 4 أغسطس (آب)، لمدة 20 يوماً، يتخللها عدد من المباريات التجريبية، استعداداً لخوض منافسات «الدوري السعودي».

وسيكون الزامبي فاشيون ساكالا، والغيني ألفا سيميدو، والكونغولي سيلفير غانفولا، والإسباني خيسون، ضِمن اللاعبين الموجودين مع الفريق منذ انطلاق التدريبات.

في المقابل، سيلتحق الحارس البنمي أورلاندو موسكيرا بالفريق، خلال الأسابيع المقبلة، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في «كأس العالم 2026»، إذ ودّع المنتخب البطولة من دور المجموعات، بعدما حلّ رابعاً في المجموعة الحادية عشرة التي ضمت منتخبات إنجلترا وكرواتيا وغانا.