«جائزة بريطانيا الكبرى»: هاميلتون الأسرع في التجربة الحرة «الوحيدة»

استعاد البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، بريقه، الجمعة، بعدما سجل أسرع زمن في التجربة الحرة الوحيدة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى، المقرر إقامته الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وفاز هاميلتون بالسباق في سيلفرستون 9 مرات ولكنه لم يتوج بأي لقب فيه منذ 2024.

وسجل هاميلتون أسرع زمن للفة، حيث سجل زمناً بلغ دقيقة و29.260 ثانية.

في المقابل، جاء الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، في المركز الثاني بفارق 0.213 ثانية، وجاء خلفه سائق فيراري الثاني، شارل لوكلير، من موناكو.

ويشهد السباق في سيلفرستون إقامة تجربة حرة واحدة هذا العام، حيث تم اختياره لاستضافة سباق السرعة. وتقام تصفيات سباق السرعة في وقت لاحق من الجمعة، فيما يقام سباق السرعة السبت، ثم التجربة الرسمية، فيما يقام السباق الرئيسي يوم الأحد.

ويتصدر أنتونيلي ترتيب فئة السائقين بعدما حقق خمسة انتصارات، بفارق 40 نقطة أمام زميله بالفريق البريطاني جورج راسل، الذي فاز بالسباق الأخير في النمسا، والافتتاحي في أستراليا.

وجاء راسل في المركز الرابع في التجربة الحرة الأولى.