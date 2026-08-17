توتر بين البَيْتين «الأبيض» و«الأزرق» بعد قرار ترمب تقليص المناورات

غداة إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه أصدر تعليمات لوزارة الحرب (البنتاغون) بتقليص «كبير» للمناورات العسكرية المشتركة، التي بدأت الاثنين مع كوريا الجنوبية، لإحجامها عن المشاركة في أي عمليات ضد إيران، أملت سيول في استئناف الحوار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وبرر ترمب قراره أيضاً بالتكاليف الباهظة لمناورات «أولتشي فريدوم شيلد» الصيفية، التي تستمر 11 يوماً، وبعلاقته الجيدة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في تصريحات أثارت استغراب الكوريين الجنوبيين، الذين يعتمدون على التحالف الوطيد مع الأميركيين، بوصفه أولوية قصوى نظراً للتهديدات النووية من كوريا الشمالية.

وسبق للجيش الكوري الجنوبي الإعلان أن مناورات هذا العام ستكون مماثلة في حجمها للمناورات السابقة، بمشاركة نحو 18 ألف جندي كوري جنوبي. بينما أعلن الجيش الأميركي أن التدريبات ستستفيد من دروس الصراعات الأخيرة، مثل تجارب كوريا الشمالية في جبهة روسيا وأوكرانيا.

مركبات مدرعة تابعة للجيش الأميركي تستعد لعبور نهر بميدان تدريب في يونتشون بكوريا الجنوبية قرب الحدود مع كوريا الشمالية (أ.ب)

وكان مقرراً أن تشمل المناورات تدريباً بالذخيرة الحية لاختبار دقة التصويب والمناورة المشتركة، وعملية عبور ممر مائي، وتوزيع معدات عسكرية مخزنة مسبقاً.

ولم يُعرف على الفور أي جوانب من المناورات قلصت، وسط ترقب لرد فعل بيونغ يانغ التي هددت سابقاً بردود قوية على المناورات الأميركية - الكورية الجنوبية، عادّةً أنها بمثابة مناورة لغزو محتمل.

إشارة «عدائية»

وأمر الرئيس ترمب الجيش الأميركي بـ«تقليص» التدريبات في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب أنه «استناداً إلى علاقتي الجيدة جداً مع كيم جونغ أون (...) لست راضياً عن أن الولايات المتحدة وافقت منذ وقت طويل على المشاركة في مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية». وأضاف أن «هذه المناورات ليست مكلفة فحسب، حيث تتحمل الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من هذه التكاليف (كالعادة)، بل إنها تبعث أيضاً بإشارة غير ملائمة على الإطلاق وعدائية إلى دولة أبدت، ما دام كان دونالد ترمب رئيساً، الاحترام ولم تشكل أي تهديد».

وأكد ترمب أنه أعطى وزير الحرب بيت هيغسيث تعليمات بهدف «تقليص» المناورات العسكرية بشكل كبير، كاشفاً أنه سأل الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ والمسؤولين الآخرين أخيراً عما إذا كانت بلادهم ستنضم إلى الولايات المتحدة في «نزع السلاح النووي» من إيران، «فأجابوا: لا، شكراً!».

طائرات هليكوبتر أميركية من طراز «يو إتش 60 بلاك هوك» في معسكر همفريز بكوريا الجنوبية (أ.ف.ب)

وتُعدّ خطوة ترمب هذه أحدث مثال على انقلاب الرئيس الأميركي على حليف لصالح زعيم صورته الإدارات السابقة كأنه خصم. كما انتقد ترمب حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب عدم دعم حربه ضد إيران، حتى في الوقت الذي يسعون فيه إلى مواجهة روسيا التي تزداد عدوانية في منطقة البلطيق.

وعزا خبراء خطوة ترمب إلى رغبته في إعادة التواصل مع كيم جونغ أون، الذي ازداد جرأة بفضل ترسانته النووية المتنامية، وتوسيع تعاونه العسكري مع روسيا. ولم يعلن الرئيس ترمب ما إذا كان يسعى إلى إحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

«حوار بناء»

وبعد ساعات من إعلان ترمب، رد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي بهدوء على انتقادات ترمب. وأمل البيت الأزرق للرئاسة في سيول في أن تؤدي «العلاقة الودية» بين ترمب وكيم إلى «حوار بناء» بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وبدء مناقشات حول تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. وأكد أن سيول ستبذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لتحقيق ذلك. وأشار إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تناقشان بشكل مكثف المساهمات العملية والعسكرية التي يمكن تقديمها لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن البلدين ينسقان بشكل وثيق بشأن تدريباتهما العسكرية المشتركة وجاهزيتهما.

طائرات هليكوبتر أميركية من طراز «يو إتش 60 بلاك هوك» في معسكر همفريز بكوريا الجنوبية (أ.ف.ب)

ويُعرف الرئيس لي بتوجهاته الليبرالية. ومنذ توليه منصبه العام الماضي، اتخذت حكومته خطوات استباقية لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، بما في ذلك إطفاء مكبرات الصوت في الخطوط الأمامية التي كانت تبث موسيقى البوب ​​الكورية والأخبار العالمية، ومنع النشطاء من إطلاق بالونات تحمل منشورات دعائية باتجاه كوريا الشمالية.

وهو عرض السبت الماضي إجراء محادثات لإنهاء الحرب الكورية (1950 - 1953) رسمياً، والتي انتهت بهدنة لا بمعاهدة سلام.

لكن كوريا الشمالية تتجنب أي محادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ انهيار الجهود الدبلوماسية في نهاية العهد الرئاسي الأول لترمب عام 2019. ومنذ ذلك الحين، استغل كيم الجمود الدبلوماسي الطويل الأمد مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتوسيع ترسانته النووية والصاروخية عبر تسريع تجارب الأسلحة وزيادة إنتاج المواد النووية. كما عزز مكانته الدبلوماسية بالتحالف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا واتخاذ خطوات لتعميق التعاون مع الصين.

وفي سبتمبر (أيلول) 2025، صرّح كيم بأنه يحمل «ذكريات شخصية طيبة» عن ترمب، لكنه أشار إلى أنه لن يستأنف المحادثات مع الرئيس الأميركي إلا إذا تخلت الولايات المتحدة عن «هوسها الوهمي بنزع السلاح النووي» من كوريا الشمالية.

ويرجح الخبراء أن يسعى كيم جونغ أون إلى انتزاع تنازلات كبيرة، مثل تخفيف العقوبات بشكل واسع، مقابل خطوات محدودة في نزع السلاح النووي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، الاثنين، إن الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وتعزيز التسوية السياسية للقضية «يصبان في المصلحة المشتركة لكل الأطراف».