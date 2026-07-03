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الرياضة رياضة سعودية

مصادر ل «الشرق الأوسط»: الأهلي أنهى علاقته برياض محرز

النجم الجزائري رياض محرز (أ.ف.ب)
النجم الجزائري رياض محرز (أ.ف.ب)
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مصادر ل «الشرق الأوسط»: الأهلي أنهى علاقته برياض محرز

النجم الجزائري رياض محرز (أ.ف.ب)
النجم الجزائري رياض محرز (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن إدارة النادي الأهلي أنهت علاقتها بالنجم الجزائري رياض محرز، بعد مسيرة امتدت ثلاثة مواسم، قدّم خلالها مستويات مميزة، وأسهم بدور بارز في تحقيق عدد من الإنجازات مع الفريق.

وكان قائد منتخب الجزائر أحد أبرز عناصر الأهلي خلال الفترة الماضية؛ إذ أسهم في التتويج بثلاثة ألقاب، هي دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي، وكأس النخبة، قبل أن تُسدل إدارة النادي الستار على مشواره مع الفريق.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي خلال الأيام المقبلة تفاصيل رحيل اللاعب، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ليختتم محرز رحلته مع النادي بعد بصمة هجومية لافتة، أسهم خلالها في تحقيق العديد من النجاحات.

وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في 26 يونيو (حزيران) الماضي أن إدارة الأهلي تتجه إلى تفعيل بند التخارج المنصوص عليه في عقد رياض محرز قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو، رغم رغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق وإكمال عقده حتى نهايته.

ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، فقد فعّلت إدارة الأهلي بند التخارج بالفعل، وهو ما يُلزم النادي بدفع 15 مليون دولار لرياض محرز مقابل إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وذلك وفقاً لبنود العقد المبرم بين الجانبين.

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مصادر «الشرق الأوسط»: النصر حسم التعاقد مع الأسترالي بوستيكوغلو خلال 72 ساعة

المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو (رويترز)
المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو (رويترز)
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مصادر «الشرق الأوسط»: النصر حسم التعاقد مع الأسترالي بوستيكوغلو خلال 72 ساعة

المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو (رويترز)
المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو (رويترز)

كشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن تعاقد نادي النصر مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو لم يستغرق وقتاً طويلاً؛ إذ جرت المفاوضات والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال الـ72 ساعة الماضية، وذلك في ظل اقتراب انطلاق المعسكر الإعدادي للفريق استعداداً للموسم الجديد.

وأوضحت المصادر أن ملاك نادي النصر رفضوا المضي في خيار التعاقد مع المدرب البرتغالي روبرتو مارتينيز، المدير الفني الحالي لمنتخب البرتغال، بسبب ارتفاع مطالبه المالية، في وقت لا تتوافر فيه ميزانية كبيرة مخصصة للتعاقد مع الجهاز الفني.

وأضافت المصادر أن ملاك النادي لم يقتنعوا كذلك بالخيارات التدريبية التي قدمها الرئيس التنفيذي البرتغالي سميدو، إلى جانب المدير الرياضي سيماو، قبل أن تتجه الأنظار خلال الساعات الماضية نحو المدرب الأسترالي، الذي يُعد من الخيارات المتوافقة مع الميزانية المعتمدة للنادي، فضلاً عن كونه الأنسب من الناحية المالية، ليتم عقد الاجتماعات الأخيرة والتوصل إلى الاتفاق النهائي.

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الرياضة رياضة سعودية

«أنج بول» يصل إلى الرياض... النصر يراهن على بوستيكوغلو لاستعادة الهيبة

الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مدرباً للنصر (رويترز)
الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مدرباً للنصر (رويترز)
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«أنج بول» يصل إلى الرياض... النصر يراهن على بوستيكوغلو لاستعادة الهيبة

الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مدرباً للنصر (رويترز)
الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مدرباً للنصر (رويترز)

فتح نادي النصر صفحة جديدة في مشروعه الفني بإعلانه التعاقد مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في بناء فريق أكثر جرأة هجومية واستقراراً، بعد موسم شهد كثيراً من التقلبات، رغم امتلاك النادي كوكبة من النجوم يتقدمهم كريستيانو رونالدو.

ويأتي التعاقد مع المدرب الأسترالي بعد مفاوضات مكثفة، إذ رأت الإدارة أن فلسفته الهجومية وشخصيته القيادية تتناسبان مع طموحات النادي في المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجديد.

ويُعرف بوستيكوغلو بأسلوبه الهجومي الجريء، القائم على الضغط العالي والاستحواذ وبناء اللعب من الخلف، وهو النهج الذي أكسبه شهرة واسعة في مختلف المحطات التي عمل بها، حتى بات يُطلق على طريقته اسم «أنج بول».

وتنتظر المدرب مهمة صعبة تتمثل في إعادة النصر إلى منصات التتويج المحلية، مع المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في ظل التطلعات الكبيرة لجماهير النادي وإدارته.

ويمتلك بوستيكوغلو سيرة تدريبية حافلة تمتد لأكثر من 3 عقود. بدأ مسيرته مع ساوث ملبورن، وقاده للفوز بلقبين في الدوري الأسترالي القديم، ثم حقق نجاحاً لافتاً مع بريزبان رور بإحراز لقب الدوري الأسترالي مرتين. وبعدها قاد منتخب أستراليا للتتويج بكأس آسيا 2015، قبل أن ينتقل إلى يوكوهاما إف مارينوس الياباني ويقوده للفوز بالدوري الياباني عام 2019.

وواصل المدرب الأسترالي رحلة النجاح في أوروبا مع سلتيك الاسكوتلندي؛ حيث أحرز لقب الدوري الاسكوتلندي مرتين متتاليتين، إضافة إلى كأس اسكوتلندا وكأس الرابطة مرتين.

أما أبرز إنجازاته الأوروبية فكان مع توتنهام هوتسبير، عندما أنهى انتظار النادي الطويل للألقاب، وقاده للتتويج بالدوري الأوروبي عام 2025، ليصبح أول مدرب أسترالي يُحرز بطولة أوروبية كبرى.

وخلال مسيرته التدريبية حصد أكثر من 15 لقباً رسمياً، ليصل إلى النصر بسجل مليء بالنجاحات، وآمال كبيرة في كتابة فصل جديد من الإنجازات مع العالمي.

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«الفيحاء» يدشن استعداداته الاثنين بقيادة كاريلي

مدرب «الفيحاء» الجديد البرازيلي فابيو كاريلي (تصوير: علي خمج)
مدرب «الفيحاء» الجديد البرازيلي فابيو كاريلي (تصوير: علي خمج)
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«الفيحاء» يدشن استعداداته الاثنين بقيادة كاريلي

مدرب «الفيحاء» الجديد البرازيلي فابيو كاريلي (تصوير: علي خمج)
مدرب «الفيحاء» الجديد البرازيلي فابيو كاريلي (تصوير: علي خمج)

تنطلق تدريبات نادي الفيحاء، يوم الاثنين المقبل، على ملعب النادي في المجمعة، تحت إشراف المدرب البرازيلي الجديد فابيو كاريلي، الذي وقّع عقداً يمتد لموسم واحد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في منافسات «دوري روشن السعودي للمحترفين». ومن المقرر أن يصل كاريلي، مساء السبت، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، تمهيداً للإشراف على انطلاق البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.

وسيُجري لاعبو الفريق الأول، بعد غدٍ الأحد، الفحوص الطبية الدورية، بإشراف الجهاز الطبي للفريق، وبالتعاون مع مركز جامعة المجمعة الدولي للتأهيل والأطراف الاصطناعية، الذي وقّعت معه إدارة النادي اتفاقية شراكة طبية في الموسم الماضي، بهدف تقديم خدمات طبية متخصصة وتعزيز الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والخدمات المتوافرة لدى الجانبين، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتحقيق التكامل بين القطاعين الرياضي والأكاديمي. وتستمر الفحوص لمدة يومين.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى المعسكر الخارجي في هولندا، خلال الفترة من 14 يوليو (تموز) إلى 4 أغسطس (آب)، لمدة 20 يوماً، يتخللها عدد من المباريات التجريبية، استعداداً لخوض منافسات «الدوري السعودي».

وسيكون الزامبي فاشيون ساكالا، والغيني ألفا سيميدو، والكونغولي سيلفير غانفولا، والإسباني خيسون، ضِمن اللاعبين الموجودين مع الفريق منذ انطلاق التدريبات.

في المقابل، سيلتحق الحارس البنمي أورلاندو موسكيرا بالفريق، خلال الأسابيع المقبلة، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في «كأس العالم 2026»، إذ ودّع المنتخب البطولة من دور المجموعات، بعدما حلّ رابعاً في المجموعة الحادية عشرة التي ضمت منتخبات إنجلترا وكرواتيا وغانا.

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