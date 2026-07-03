«أنج بول» يصل إلى الرياض... النصر يراهن على بوستيكوغلو لاستعادة الهيبة

فتح نادي النصر صفحة جديدة في مشروعه الفني بإعلانه التعاقد مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في بناء فريق أكثر جرأة هجومية واستقراراً، بعد موسم شهد كثيراً من التقلبات، رغم امتلاك النادي كوكبة من النجوم يتقدمهم كريستيانو رونالدو.

ويأتي التعاقد مع المدرب الأسترالي بعد مفاوضات مكثفة، إذ رأت الإدارة أن فلسفته الهجومية وشخصيته القيادية تتناسبان مع طموحات النادي في المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجديد.

ويُعرف بوستيكوغلو بأسلوبه الهجومي الجريء، القائم على الضغط العالي والاستحواذ وبناء اللعب من الخلف، وهو النهج الذي أكسبه شهرة واسعة في مختلف المحطات التي عمل بها، حتى بات يُطلق على طريقته اسم «أنج بول».

وتنتظر المدرب مهمة صعبة تتمثل في إعادة النصر إلى منصات التتويج المحلية، مع المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في ظل التطلعات الكبيرة لجماهير النادي وإدارته.

ويمتلك بوستيكوغلو سيرة تدريبية حافلة تمتد لأكثر من 3 عقود. بدأ مسيرته مع ساوث ملبورن، وقاده للفوز بلقبين في الدوري الأسترالي القديم، ثم حقق نجاحاً لافتاً مع بريزبان رور بإحراز لقب الدوري الأسترالي مرتين. وبعدها قاد منتخب أستراليا للتتويج بكأس آسيا 2015، قبل أن ينتقل إلى يوكوهاما إف مارينوس الياباني ويقوده للفوز بالدوري الياباني عام 2019.

وواصل المدرب الأسترالي رحلة النجاح في أوروبا مع سلتيك الاسكوتلندي؛ حيث أحرز لقب الدوري الاسكوتلندي مرتين متتاليتين، إضافة إلى كأس اسكوتلندا وكأس الرابطة مرتين.

أما أبرز إنجازاته الأوروبية فكان مع توتنهام هوتسبير، عندما أنهى انتظار النادي الطويل للألقاب، وقاده للتتويج بالدوري الأوروبي عام 2025، ليصبح أول مدرب أسترالي يُحرز بطولة أوروبية كبرى.

وخلال مسيرته التدريبية حصد أكثر من 15 لقباً رسمياً، ليصل إلى النصر بسجل مليء بالنجاحات، وآمال كبيرة في كتابة فصل جديد من الإنجازات مع العالمي.