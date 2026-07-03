مصادر «الشرق الأوسط»: النصر حسم التعاقد مع الأسترالي بوستيكوغلو خلال 72 ساعة

كشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن تعاقد نادي النصر مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو لم يستغرق وقتاً طويلاً؛ إذ جرت المفاوضات والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال الـ72 ساعة الماضية، وذلك في ظل اقتراب انطلاق المعسكر الإعدادي للفريق استعداداً للموسم الجديد.
وأوضحت المصادر أن ملاك نادي النصر رفضوا المضي في خيار التعاقد مع المدرب البرتغالي روبرتو مارتينيز، المدير الفني الحالي لمنتخب البرتغال، بسبب ارتفاع مطالبه المالية، في وقت لا تتوافر فيه ميزانية كبيرة مخصصة للتعاقد مع الجهاز الفني.
وأضافت المصادر أن ملاك النادي لم يقتنعوا كذلك بالخيارات التدريبية التي قدمها الرئيس التنفيذي البرتغالي سميدو، إلى جانب المدير الرياضي سيماو، قبل أن تتجه الأنظار خلال الساعات الماضية نحو المدرب الأسترالي، الذي يُعد من الخيارات المتوافقة مع الميزانية المعتمدة للنادي، فضلاً عن كونه الأنسب من الناحية المالية، ليتم عقد الاجتماعات الأخيرة والتوصل إلى الاتفاق النهائي.