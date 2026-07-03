غارسيا ينفي الإساءة للكرة الأفريقية

قال رودي غارسيا، المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، إنه لم يكن ينتقد كرة القدم الأفريقية عندما وصف «تلك الفرق» التي تفقد تنظيمها التكتيكي في الدقائق الأخيرة، وذلك عقب الفوز الدرامي لبلجيكا على السنغال في كأس العالم.

وقلب المنتخب البلجيكي تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز 3 / 2، بهدف في الوقت الإضافي، يوم الأربعاء الماضي، ليضرب موعداً مع الولايات المتحدة في دور الـ16 يوم الاثنين بمدينة سياتل.

وكان المنتخب السنغالي متقدماً بهدفين نظيفين قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لكن هدفي روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس دفعا المباراة إلى الوقت الإضافي، قبل أن يسجل تيليمانس ركلة جزاء في الدقيقة 125 منح بها بلجيكا الفوز.

وأجرى غارسيا مقابلة تلفزيونية بعد المباراة مباشرة، قال خلالها: «نعرف تلك المنتخبات، فهي تفقد تنظيمها التكتيكي مع اقتراب نهاية المباراة».

وأضاف: «كنا نعلم أيضاً أنه عندما تقدموا بهدفين نظيفين، سيفعلون كل ما بوسعهم للدفاع عن مرماهم، وهو ما أراه خطأ فادحاً. ذكروني إذا تقدمنا يوماً بهدفين نظيفين ألا نفعل ذلك».

واعتبر بعض المتابعين أن تصريحات غارسيا تحمل انتقاداً لنواقص في كرة القدم الأفريقية، لكن المدرب الفرنسي البالغ من العمر 62 عاماً نشر رسالة عبر حسابه على «إنستغرام» مساء الخميس لتوضيح مقصده، مؤكداً أن تصريحاته لم تكن بأي حال من الأحوال موجهة ضد المنتخبات الأفريقية.

وقال غارسيا: «عندما تحدثت عن (تلك المنتخبات)، كنت أقصد المنتخبات غير المعتادة على الحفاظ على التقدم في مباريات كأس العالم ذات المستوى العالي. ولم تكن تعليقاتي موجهة بأي شكل إلى المنتخبات الأفريقية».

وأضاف: «كان يمكن أن تنطبق هذه الملاحظات بالقدر نفسه على منتخبات آسيوية أو أميركية جنوبية أو أوروبية ليست معتادة على مثل هذا الضغط. وحتى أنا كمدرب أقل خبرة في بداياتي، تعلمت بالطريقة الصعبة أن إيقاف اللعب والدفاع عن النتيجة بأي ثمن يأتي بنتائج عكسية».

وذكرت شركة الإحصاءات «أوبتا» غارسيا بذلك، بعدما نشرت عبر منصة «إكس» أن المدرب الفرنسي خسر ثلاث مباريات في الدوري الفرنسي بعدما كان فريقه متقدماً بهدفين نظيفين خلال فترة تدريبه في فرنسا.

وقاد غارسيا فريق ليل لتحقيق الثنائية المحلية، الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، عام 2011، قبل أن يتولى تدريب مارسيليا وليون، بالإضافة إلى روما ونابولي في إيطاليا، ثم أصبح مدرباً لمنتخب بلجيكا في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.