كاكاو: كلوب سيعيد الشغف لـ«المانشافت»

أعرب المهاجم الألماني السابق، كاكاو، عن اعتقاده أن يورغن كلوب سوف يكون الخليفة المثالي ليوليان ناغلسمان، في تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم، مؤكداً أن شغفه الكبير بكرة القدم سيظهر بوضوح في قيادته للمنتخب.

وذكرت تقارير إعلامية أن يوليان ناغلسمان سيستقيل من منصبه بعد خروج «المانشافت» من دور الـ32 بكأس العالم أمام باراغواي، وهو أحدث إخفاق في سلسلة طويلة من الإخفاقات التي تعرض لها المنتخب منذ فوزه بالكأس عام 2014.

وقال كاكاو لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في البرازيل، في وقت متأخر من الخميس، إن تعيين كلوب، مدرب ليفربول وبوروسيا دورتموند السابق، سيكون «نتيجة منطقية».

وأضاف أن كلوب، الذي لم يقل بعد ما إذا كان مهتماً بالوظيفة أم لا، أثبت قدراته كمدرب، وهو شخص «لديه خبرة بالفعل، وواثق، وفاز بكل شيء».

ويعمل كلوب رئيساً لكرة القدم العالمية في «ريد بول»، بعدما ترك ليفربول قبل عامين، من أجل الحصول على راحة من عمله مدرباً. وفاز كلوب بلقبين للدوري الألماني، ولقب للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وخلال منافسات كأس العالم، يعمل كلوب (59 عاماً) محللاً في قناة «ماجينتا تي في»، وقد أثار ضجة كبيرة في وقت سابق من المونديال، عندما قال إن ناغلسمان في منصبه «في الوقت الحالي». واعتذر عن هذه المزحة.

ويعتقد كاكاو أن الذكاء العاطفي الذي يتمتع به كلوب هو ما تحتاجه ألمانيا لإنهاء حالة الركود التي تعاني منها.

وقال اللاعب البرازيلي الألماني: «سيعيد الشغف، الذي يحتاجه المنتخب الألماني بشدة. سيشكل فريقاً من هؤلاء اللاعبين».

وولد كاكاو بالقرب من مدينة ساو باولو البرازيلية ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى، وهو يرافق وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول كسفير رياضي في دول أميركا الجنوبية، وتحديداً باراغواي والأرجنتين، ومؤخراً في بلده الأم البرازيل.