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العالم العربي شمال افريقيا

حرائق ضخمة تلتهم غابات جبل الطويلة غرب تونس

فرق الإطفاء تدخلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة لإخماد 296 حريقاً

صورة توضح حجم الحرائق التي أتت على مساحة شاسعة بمنطقة سيدي المكي (أ.ف.ب)
صورة توضح حجم الحرائق التي أتت على مساحة شاسعة بمنطقة سيدي المكي (أ.ف.ب)
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حرائق ضخمة تلتهم غابات جبل الطويلة غرب تونس

صورة توضح حجم الحرائق التي أتت على مساحة شاسعة بمنطقة سيدي المكي (أ.ف.ب)
صورة توضح حجم الحرائق التي أتت على مساحة شاسعة بمنطقة سيدي المكي (أ.ف.ب)

اندلعت حرائق، اليوم الخميس، في غابات جبل الطويلة بولاية الكاف، ضمن موجة حرائق ضربت عدة مناطق في تونس هذه الفترة تحت وطأة الحر الشديد، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها التلفزيون الرسمي تمدداً سريعاً لألسنة النيران في الغابات الواقعة بمعتمدية نبر التابعة للولاية، فيما علت المنطقة سحب كثيفة من الدخان.

وتجتاح أغلب جهات البلاد درجات حرارة قياسية منذ نحو أسبوعين، اقتربت من 50 درجة، مع هبوب رياح جافة، ما أجج النيران في كثير من المرتفعات والغابات. وقبل يوم التهمت الحرائق مساحات شاسعة من جبل الناظور بولاية بنزرت شمال البلاد، حيث استمرت جهود فرق الإطفاء ووحدات من الجيش نحو 16 ساعة قبل السيطرة عليها. وخلال الـ24 ساعة الأخيرة تدخلت فرق الإطفاء لإخماد 296 حريقاً، وفق بيانات نشرتها الحماية المدنية اليوم الخميس. وتخسر تونس آلاف الهكتارات من المساحات الغابية سنوياً بسبب الحرائق، وارتفاع درجات الحرارة تحت وطأة التغير المناخي.

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أخبار العالم العربي حريق حرائق الغابات تونس

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