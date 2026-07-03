الاتحاد الألماني يطوي صفحة ناغلسمان... ويفاوض كلوب

طوى الاتحاد الألماني لكرة القدم صفحة يوليان ناغلسمان الذي تقدم باستقالته من تدريب المنتخب الوطني بعد السقوط في دور الـ32 لمونديال 2026، على أن يدخل في «مفاوضات» مع يورغن كلوب لخلافته، وفق ما أعلن الجمعة.

وأوضح الاتحاد في بيان أنه تمت الموافقة على «فسخ العقد فوراً مع المدرب يوليان ناغلسمان»، الذي كان يمتد حتى صيف 2028، مضيفاً أنه سيعمل، في إطار البحث عن خليفة، على «بدء مفاوضات مع يورغن كلوب» الذي «أبدى بالفعل، من حيث المبدأ، استعداده لتولي هذا المنصب».

وأكد الاتحاد الألماني ما كشفته في وقت سابق تقارير إعلامية عن استقالة ناغلسمان بعد أربعة أيام من الإقصاء المؤلم من دور الـ32 للمونديال الأميركي الشمالي على يد الباراغواي.

وشغل ناغلسمان (38 عاماً) هذا المنصب منذ سبتمبر (أيلول) 2023، لكن بعد الخروج من دور الـ32 للمونديال، اجتمع به الاتحاد الألماني لثلاث ساعات الخميس لبحث الإخفاق الجديد.

وتصدر كلوب (59 عاماً) سريعاً قائمة المرشحين الأوفر حظاً لخلافته.

وبعد تجارب ناجحة على رأس ماينز وبوروسيا دورتموند في ألمانيا، أصبح كلوب أسطورة مع ليفربول، حيث قاده إلى لقب الدوري الإنجليزي عام 2020، منهياً 30 عاماً من الصيام، وذلك بعد عام من تتويجه بدوري أبطال أوروبا.

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، أعلن أنه سيرحل عن ليفربول في نهاية الموسم، بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق منذ وصوله في خريف 2015. ومنذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، يتولى منصب المدير العالمي لكرة القدم في ريد بول، مشرفاً على الأندية التابعة للشركة النمساوية.

ويبدو التحدي الذي ينتظر خليفة ناغلسمان هائلاً، إذ تعرّضت ألمانيا لثلاث نكسات كبيرة متتالية في نهائيات كأس العالم: خروجان من الدور الأول في 2018 و2022، ثم الإقصاء من دور الـ32 قبل أيام في بوسطن أمام منتخب الباراغواي المتواضع بركلات الترجيح.

وفي الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد الألماني في فرانكفورت الخميس، أفادت التقارير بأنه عُرض على ناغلسمان تعويض إنهاء خدمة بقيمة سبعة ملايين يورو (8 ملايين دولار)، أي ما يعادل تقريباً راتب عام واحد، من أجل مغادرة منصبه.

وبذلك، بات ناغلسمان ثاني مدرب في تاريخ المنتخب الألماني تتم إقالته، بعد سلفه هانزي فليك الذي لقي المصير نفسه عام 2023.