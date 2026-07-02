هاميلتون عن حظوظه في اللقب: أنتونيلي يتقدم بفارق كبير

مازح لويس هاميلتون قائلاً إنه قد يضطر إلى التسلل إلى مرآب فريق «مرسيدس» وتخريب سياراتهم إذا أراد أن تكون لديه فرصة واقعية للفوز بلقبه الثامن القياسي في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات.

ويحتل سائق فيراري المركز الثالث في ترتيب البطولة بعد 8 سباقات، لكنه يتأخر بفارق 46 نقطة خلف كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس».

وقال البريطاني، يوم الخميس، عندما سُئل عما يتعين عليه فعله لجعل هذا الموسم ينتهي بتحقيقه للقب، وما إذا كان من الواقعي اعتباره منافساً على البطولة: «لا أرى طريقة واقعية للحاق بـ(مرسيدس) إلا إذا قمت بتخريب سياراتهم. أعني أن (مرسيدس) فريق مذهل. أنتم ترون المستوى الرائع الذي يقدمونه. من الجميل حقاً أن ترى فريقاً يعمل بانسجام كامل، وما جلبوه وما حققوه هذا العام هائل. وأعتقد أن أي فريق سيحتاج إلى جهد ضخم للغاية للحاق بهم».

وأضاف البريطاني، الذي أحرز 6 من ألقابه السبعة مع «مرسيدس»، أن الفريق الألماني يقدم مستويات استثنائية.

وفاز «مرسيدس» بـ7 من أصل 8 سباقات جائزة كبرى هذا الموسم، كما انطلق من المركز الأول في جميع السباقات.

وحقّق الإيطالي أنتونيلي (19 عاماً)، 5 انتصارات متتالية، قبل أن يوقف هاميلتون هذه السلسلة بإحرازه أول فوز له مع «فيراري» في إسبانيا الشهر الماضي.

وأعاد ذلك الفوز، إلى جانب حلوله ثانياً في السباقين السابقين له مباشرة، الحديث عن إمكانية منافسة «هاميلتون» على لقب ثامن قياسي.

وقال هاميلتون، الفائز أيضاً برقم قياسي يبلغ 9 ألقاب في جائزة بريطانيا الكبرى، قبل سباقه المحلي على حلبة سيلفرستون، يوم الأحد: «علينا الفريق فقط أن نواصل الإيمان بقدراتنا، وأن نحافظ على هدوئنا. يجب أن نقدم كل ما نستطيع في السباقات، وربما أكثر قليلاً مما يبدو ممكناً من ناحية الأداء».

وأضاف: «كما أنه ما زال مبكراً جداً (الحديث عن اللقب). كيمي يتقدم بفارق كبير، وما زالت هناك نقاط كثيرة متاحة، وقد وسع الفارق أكثر في السباق الأخير. لكن الأمر لا يبدأ حتى ينتهي. الجميع متحمسون للغاية ويدفعون بأقصى ما لديهم، وهذا كل ما يمكنني طلبه».

واحتل أنتونيلي المركز الثالث في سباق النمسا، يوم الأحد الماضي، الذي فاز به زميله في «مرسيدس» جورج راسل، بينما أنهى هاميلتون السباق في المركز الخامس.