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الرياضة رياضة عالمية

هاميلتون عن حظوظه في اللقب: أنتونيلي يتقدم بفارق كبير

لويس هاميلتون (د.ب.أ)
لويس هاميلتون (د.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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هاميلتون عن حظوظه في اللقب: أنتونيلي يتقدم بفارق كبير

لويس هاميلتون (د.ب.أ)
لويس هاميلتون (د.ب.أ)

مازح لويس هاميلتون قائلاً إنه قد يضطر إلى التسلل إلى مرآب فريق «مرسيدس» وتخريب سياراتهم إذا أراد أن تكون لديه فرصة واقعية للفوز بلقبه الثامن القياسي في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات.

ويحتل سائق فيراري المركز الثالث في ترتيب البطولة بعد 8 سباقات، لكنه يتأخر بفارق 46 نقطة خلف كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس».

وقال البريطاني، يوم الخميس، عندما سُئل عما يتعين عليه فعله لجعل هذا الموسم ينتهي بتحقيقه للقب، وما إذا كان من الواقعي اعتباره منافساً على البطولة: «لا أرى طريقة واقعية للحاق بـ(مرسيدس) إلا إذا قمت بتخريب سياراتهم. أعني أن (مرسيدس) فريق مذهل. أنتم ترون المستوى الرائع الذي يقدمونه. من الجميل حقاً أن ترى فريقاً يعمل بانسجام كامل، وما جلبوه وما حققوه هذا العام هائل. وأعتقد أن أي فريق سيحتاج إلى جهد ضخم للغاية للحاق بهم».

وأضاف البريطاني، الذي أحرز 6 من ألقابه السبعة مع «مرسيدس»، أن الفريق الألماني يقدم مستويات استثنائية.

وفاز «مرسيدس» بـ7 من أصل 8 سباقات جائزة كبرى هذا الموسم، كما انطلق من المركز الأول في جميع السباقات.

وحقّق الإيطالي أنتونيلي (19 عاماً)، 5 انتصارات متتالية، قبل أن يوقف هاميلتون هذه السلسلة بإحرازه أول فوز له مع «فيراري» في إسبانيا الشهر الماضي.

وأعاد ذلك الفوز، إلى جانب حلوله ثانياً في السباقين السابقين له مباشرة، الحديث عن إمكانية منافسة «هاميلتون» على لقب ثامن قياسي.

وقال هاميلتون، الفائز أيضاً برقم قياسي يبلغ 9 ألقاب في جائزة بريطانيا الكبرى، قبل سباقه المحلي على حلبة سيلفرستون، يوم الأحد: «علينا الفريق فقط أن نواصل الإيمان بقدراتنا، وأن نحافظ على هدوئنا. يجب أن نقدم كل ما نستطيع في السباقات، وربما أكثر قليلاً مما يبدو ممكناً من ناحية الأداء».

وأضاف: «كما أنه ما زال مبكراً جداً (الحديث عن اللقب). كيمي يتقدم بفارق كبير، وما زالت هناك نقاط كثيرة متاحة، وقد وسع الفارق أكثر في السباق الأخير. لكن الأمر لا يبدأ حتى ينتهي. الجميع متحمسون للغاية ويدفعون بأقصى ما لديهم، وهذا كل ما يمكنني طلبه».

واحتل أنتونيلي المركز الثالث في سباق النمسا، يوم الأحد الماضي، الذي فاز به زميله في «مرسيدس» جورج راسل، بينما أنهى هاميلتون السباق في المركز الخامس.

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الرياضة رياضة عالمية

يويفا: حكامنا لن يطردوا اللاعبين بسبب تغطية الفم في بطولات الاتحاد الأوروبي

الحكم طرد ألميرون بسبب تغطيته فمه (رويترز)
الحكم طرد ألميرون بسبب تغطيته فمه (رويترز)
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يويفا: حكامنا لن يطردوا اللاعبين بسبب تغطية الفم في بطولات الاتحاد الأوروبي

الحكم طرد ألميرون بسبب تغطيته فمه (رويترز)
الحكم طرد ألميرون بسبب تغطيته فمه (رويترز)

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم تطبيق القاعدة الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء مخاطبة المنافسين في المواقف التي تتسم بالمواجهة أو التوتر، ليبقى العمل في بطولاته وفق نهج مختلف يعتمد على تقدير الحكم.

ويشمل القرار بحسب شبكة «The Athletic» جميع مسابقات الاتحاد الأوروبي، مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، إضافة إلى بطولة أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجهة المسؤولة عن سنّ قوانين اللعبة، قد أقرّ في أبريل (نيسان) الماضي تعديلاً يقضي باعتبار تغطية اللاعب لفمه أثناء مواجهة أحد المنافسين مخالفة تستوجب الطرد المباشر. وبدأ تطبيق هذا التعديل خلال كأس العالم 2026، حيث شهدت البطولة حالتي طرد لكل من لاعب باراغواي ميغيل ألميرون، ولاعب الإكوادور بييرو هينكابي.

وجاء استحداث القانون عقب الواقعة التي جمعت البرازيلي فينيسيوس جونيور والأرجنتيني جيانلوكا بريستياني خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا في فبراير (شباط) الماضي، عندما اتهم فينيسيوس منافسه بتوجيه إساءة عنصرية إليه أثناء حديثه، وهو يغطي فمه بقميصه. ونفى بريستياني الاتهام، لكنه عوقب لاحقاً بالإيقاف 6 مباريات، 3 منها مع وقف التنفيذ، بسبب سلوك وُصف بأنه يحمل إساءة ضد المثليين.

وأبلغ الاتحاد الأوروبي الاتحادات الوطنية، الخميس، بأنه لن يعتمد القانون الجديد، ووجّه الحكام إلى استخدام سلطتهم التقديرية عند تقييم مثل هذه الحالات.

وأوضح أن العقوبة المناسبة في حال اعتبر الحكم أن اللاعب تعمد إخفاء حديثه بوصفه سلوكاً غير رياضي هي البطاقة الصفراء، مع التأكيد على أن ذلك لا يمنع فتح تحقيقات أو اتخاذ إجراءات انضباطية لاحقة إذا استدعت طبيعة الواقعة ذلك.

وفي المقابل، اعتمد الاتحاد الأوروبي تعديلاً آخر من التعديلات التي أقرّها مجلس الاتحاد الدولي، يتمثل في توسيع صلاحيات حكم الفيديو المساعد لمراجعة القرارات الخاطئة المتعلقة بالركلات الركنية، وإمكانية إلغائها إذا تبين أن القرار الصحيح هو احتساب ركلة حرة للفريق المدافع. وشهدت كأس العالم الحالية إلغاء 22 ركلة ركنية بعد مراجعتها عبر تقنية الفيديو.

وكان ميغيل ألميرون أول لاعب يتلقى بطاقة حمراء بسبب تغطية فمه أثناء مخاطبة منافس في كأس العالم، قبل أن يطرد بييرو هينكابي بالطريقة نفسها خلال مواجهة المكسيك في دور الـ32، من دون وجود مؤشرات على أن أيّاً منهما تلفظ بعبارات مسيئة.

وفي كلتا الحالتين، عوقب اللاعبان بالإيقاف مباراة واحدة تلقائياً، مع احتفاظ اللجنة الانضباطية التابعة للاتحاد الدولي بحقّ تمديد العقوبة إذا رأت ذلك مناسباً.

ورغم التشدد في القانون الجديد، فإن العقوبة لا تطبق على كل حالة يغطي فيها اللاعب فمه أثناء الحديث، إذ يعتمد القرار على طبيعة الموقف وما إذا كان يحمل طابعاً تصادمياً، وهو ما يقدره الحكم في أرض الملعب.

ولهذا السبب، لم يتعرض الإنجليزي جود بيلينغهام للطرد عندما غطى فمه أثناء حديثه مع الغاني جوردان أيو في إحدى مباريات كأس العالم، بعدما رأى الحكم أن الموقف لا يندرج ضمن حالات المواجهة التي تستوجب الطرد.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، في تصريحات سابقة: «إذا غطى لاعب فمه وقال شيئاً ترتبت عليه إساءة عنصرية، فمن الطبيعي أن يُطرد».

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، بييرلويجي كولينا، أن الحديث الودّي مع تغطية الفم لا يمثل مخالفة، مضيفاً أن المشكلة تكمن عندما يحدث ذلك أثناء مواجهة مع أحد المنافسين، لأن تغطية الفم في هذه الحالة تشير إلى محاولة متعمدة لإخفاء ما يقال، وليست تصرفاً عفوياً.

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الرياضة رياضة عالمية

محمد هاني: مصر ستسطر تاريخاً جديداً في المونديال

محمد هاني خلال حديثه لوسائل الإعلام (أ.ب)
محمد هاني خلال حديثه لوسائل الإعلام (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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محمد هاني: مصر ستسطر تاريخاً جديداً في المونديال

محمد هاني خلال حديثه لوسائل الإعلام (أ.ب)
محمد هاني خلال حديثه لوسائل الإعلام (أ.ب)

قال محمد هاني، مدافع منتخب مصر، إن فريقه جاهز لمواجهة أستراليا، الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم.

وقال محمد هاني في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش المران الأخير لمنتخب بلاده، الخميس، إن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن درس منتخب أستراليا بشكل جيد، وشرح للاعبين نقاط القوة والضعف في المنافس، والمنتخب على أتم الاستعداد للمباراة المرتقبة.

وأضاف هاني أن تركيز اللاعبين منصب على مباراة أستراليا لتحقيق الفوز واستكمال مشوار المنتخب في المونديال للوصول لأبعد نقطة، لافتاً إلى أن أي لاعب يشارك في اللقاء سيقدم كل ما لديه لتحقيق الفوز وتسطير تاريخ جديد للكرة المصرية.

وسيواجه الفائز من مواجهة مصر وأستراليا، الفائز من مواجهة الأرجنتين، حاملة اللقب، ومنتخب الرأس الأخضر.

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كأس العالم وعطلة يوم الاستقلال تعززان حركة السفر بأميركا

المدن التي تستضيف مباريات خروج المغلوب في كأس العالم شهدت طفرة في الطلب (أ.ف.ب)
المدن التي تستضيف مباريات خروج المغلوب في كأس العالم شهدت طفرة في الطلب (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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كأس العالم وعطلة يوم الاستقلال تعززان حركة السفر بأميركا

المدن التي تستضيف مباريات خروج المغلوب في كأس العالم شهدت طفرة في الطلب (أ.ف.ب)
المدن التي تستضيف مباريات خروج المغلوب في كأس العالم شهدت طفرة في الطلب (أ.ف.ب)

من المتوقع أن يسجل عدد الأميركيين المسافرين مطلع الأسبوع المقبل ارتفاعاً طفيفاً هذا العام، بدعم من احتفال الولايات المتحدة بمرور 250 عاماً على تأسيسها، إضافة إلى مشاركتها في استضافة نهائيات كأس العالم، وذلك رغم ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والوقود، الأمر الذي يؤثر سلباً على خطط بعض المسافرين لقضاء العطلات.

وتشير بيانات جمعية السيارات الأميركية إلى أن 72.2 مليون مواطن سيسافرون لمسافة لا تقل عن 80 كيلومتراً من منازلهم بمناسبة عيد الاستقلال بين 27 يونيو (حزيران) والخامس من يوليو (تموز)، بزيادة طفيفة عن 71.8 مليون في العام الماضي، رغم أن هذه الزيادة أقل من الزيادات السنوية المسجلة في الآونة الأخيرة.

وفي حين يواصل الأميركيون السفر بأعداد قياسية، فإن وتيرة النمو آخذة في التباطؤ، إذ تؤدي الارتفاعات الحادة في أسعار النفط الخام ووقود الطائرات، الناجمة عن الحرب، إلى ارتفاع التكاليف، مما يضغط على ميزانيات الأسر ويدفع المسافرين إلى إعادة النظر في خططهم، مع توقع موجة حر تزيد من تعقيد قرارات السفر.

ومع ذلك، من المتوقع أن تشكل هذه الفترة اختباراً لمرونة المستهلكين، إذ تتعارض تكاليف السفر المرتفعة مع الاحتفالات بمرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة ومنافسات كأس العالم لكرة القدم الجارية حالياً.

في غضون ذلك، من المتوقع أن تشهد المدن الكبرى أكبر ازدحام. وأشارت جمعية السيارات الأميركية إلى ارتفاع الطلب على وجهات مثل نيويورك وشيكاغو وبوسطن، حيث تعد الألعاب النارية واحتفالات الأعياد من أهم عوامل الجذب السياحي.

وأفادت لوكالة السفر «هوت بلانر» بزيادة حجوزات الفنادق في واشنطن العاصمة خلال مطلع الأسبوع خمسة أمثال عن العام الماضي، وارتفاع متوسط أسعار الغرف 35 في المائة.

وتشير شركة «إير دي إن إي» لتحليل البيانات إلى أن المدن التي تستضيف مباريات خروج المغلوب الحاسمة في كأس العالم شهدت طفرة في الطلب، إذ قفزت الإيجارات السياحية 68 في المائة في ميامي قبل المواجهة بين الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي والرأس الأخضر.

وكانت ولاية تكساس من الرابحين أيضاً، مستفيدة من التزامن النادر بين مباريات كأس العالم في دالاس وهيوستن، بالإضافة إلى احتفالات ذكرى مرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة في أنحاء الولاية.

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