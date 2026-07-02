هاميلتون يرفض المشاركة في سباق سيارات «ليغو» الاستعراضي قبل جائزة بريطانيا

أبدى البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات، رفضه المشاركة في الجولة الاستعراضية بسيارات «ليغو» التي ستقام قبل انطلاق سباق جائزة بريطانيا الكبرى، الأحد، على حلبة سيلفرستون، مؤكداً أن هذا هو «السباق الوحيد» الذي يسعده أن يفوته.

وتأتي المبادرة ضمن الشراكة بين شركة «ليبرتي ميديا»، المالكة لبطولة العالم للفورمولا 1، وشركة «ليغو»، بعد نجاح عروض مماثلة خلال الموسم الماضي.

وعندما سُئل هاميلتون عن مشاركته، أجاب: «لن أفعل ذلك». وعند الاستفسار عن السبب، اكتفى بالقول إن الأمر يحتاج إلى مناقشته «بشكل خاص بعيداً عن وسائل الإعلام».

وكان السائقون قد شاركوا في سباق استعراضي مشابه خلال جائزة ميامي الكبرى العام الماضي، مستخدمين سيارات كهربائية ثنائية المقاعد بالحجم الطبيعي مصنوعة من مكعبات «ليغو»، وشهد الحدث اصطدامات عدة بين السيارات وتناثر المكعبات على الحلبة.

وعلق هاميلتون ساخراً على تلك التجربة قائلاً: «كان ذلك الجزء الأكثر خطورة في السباقات»، مضيفاً: «لا أعرف ما إذا كنت سأكون في سيارة ليغو هذا العام أم لا».

من جانبه، نشر فريق فيراري صورة لسيارات «ليغو» الخاصة به عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليق: «مستعدون للمزيد من فوضى ليغو يوم الأحد».

وفي المقابل، أبدى بعض السائقين حماسهم للمشاركة؛ إذ قال بطل العالم وسائق مكلارين لاندو نوريس: «أنا متحمس جداً. إذا كان الأمر مثل ميامي، فأعتقد أن من يعود إلى خط البداية سيكون الفائز. ما دام أن كل شيء آمن، فستكون جولة ممتعة».

أما لانس سترول، سائق أستون مارتن، فقال إنه «غير مهتم» بالمشاركة.

وصُنعت كل سيارة من أكثر من 28 ألف قطعة «ليغو»، وتبلغ سرعتها القصوى 25 كيلومتراً في الساعة، بينما تزن نحو 280 كيلوغراماً، منها 65 كيلوغراماً من مكعبات «ليغو»، وتحمل ألوان الفرق وأرقام السائقين للموسم الحالي.

واستغرق تصنيع السيارات أكثر من 6400 ساعة، بمشاركة فريق يضم 20 مصمماً ومهندساً في مصنع «ليغو» بمدينة كلادنو التشيكية.

وتواصل «ليغو» حضورها في سباقات الفورمولا 1، بعدما قدمت العام الماضي كؤوساً مصنوعة من مكعباتها للفائزين بجائزة بريطانيا الكبرى، كما استخدمت سيارة «كاديلاك» كلاسيكية مكونة من أكثر من 418 ألف قطعة لنقل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى منصة التتويج في جائزة لاس فيغاس الكبرى.