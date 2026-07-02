نوريس يرحب بشائعات انضمام فيرستابن إلى ماكلارين لكنه يستبعد حدوثه

رحّب البريطاني لاندو نوريس بالتقارير التي ربطت بطل العالم 4 مرات، الهولندي ماكس فيرستابن، بالانتقال إلى ماكلارين، لكنه شدد على أن الأمر لا يتجاوز حدود الشائعات، ولا توجد أي مؤشرات جدية على إتمام الصفقة.

جاءت تصريحات نوريس، الخميس، قبل انطلاق جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون، رداً على تقارير إعلامية؛ من بينها شبكة «سكاي سبورتس»، أفادت بأن إدارة أعمال فيرستابن طلبت وعقدت اجتماعاً مع مسؤولي ماكلارين قبل سباق جائزة النمسا الكبرى.

ولم يصدر أي تعليق من فيرستابن بشأن تلك الأنباء، كما لم تُكشف تفاصيل الاجتماع أو ما دار خلاله.

وقال نوريس: «من الرائع أن يرغب بطل عالم 4 مرات في الانضمام إلى الفريق».

وأضاف: «لا أعرف مدى صحة هذه الأنباء، لكنها تبقى أمراً رائعاً. وإذا أُتيحت لي فرصة القيادة إلى جانب سائقين مميزين، فسأتطلع دائماً إلى ذلك، لكن هذا ليس مطروحاً حالياً، وليس أمراً جدياً».

تأتي هذه التكهنات في وقت يواصل فيه فيرستابن ارتباطه بفريق ريد بول، بينما يقدم ماكلارين واحداً من أقوى مواسمه في بطولة العالم لـ«فورمولا 1».