الإيفواري توريه يقترب من الانتقال إلى «نيوكاسل» الإنجليزي

مانشستر سيتي يضم أندرسون من نوتنغهام فورست

إليوت أندرسون (أ.ف.ب)

انضم إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قادماً من نوتنغهام فورست، اليوم الخميس، في صفقة ذكرت تقارير إعلامية أنها الأغلى للاعب بريطاني في تاريخ الانتقالات.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن قيمتها قد تصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني (153 مليون دولار)، متجاوزة مبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني الذي دفعه آرسنال إلى وست هام يونايتد لضم ديكلان رايس.

وقال سيتي في بيان: «أندرسون (23 عاماً) يشارك حالياً مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، وقد خضع للفحص الطبي في كانساس. وستُستكمل الإجراءات الرسمية للانتقال فور عودته إلى إنجلترا».