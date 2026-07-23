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الاقتصاد

النفط يقفز إلى 100 دولار مع تصاعد هجمات البحر الأحمر

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
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النفط يقفز إلى 100 دولار مع تصاعد هجمات البحر الأحمر

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهرين، بعدما لامس خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، إثر استهداف ناقلة سعودية في البحر الأحمر، في تصعيد جديد يزيد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات العالمية.

ويأتي التطور في وقت لا تزال فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز متأثرة بالتوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، فيما شكّل مسار باب المندب منفذاً رئيسياً لصادرات النفط خلال الأزمة.

كما أسهم تراجع الآمال بإجراء محادثات سلام بين واشنطن وطهران في تعزيز المخاوف من استمرار الصراع، مما دفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع.

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نفط الاقتصاد العالمي مضيق هرمز حرب إيران العالم

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