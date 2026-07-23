النفط يقفز إلى 100 دولار مع تصاعد هجمات البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهرين، بعدما لامس خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، إثر استهداف ناقلة سعودية في البحر الأحمر، في تصعيد جديد يزيد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات العالمية.

ويأتي التطور في وقت لا تزال فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز متأثرة بالتوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، فيما شكّل مسار باب المندب منفذاً رئيسياً لصادرات النفط خلال الأزمة.

كما أسهم تراجع الآمال بإجراء محادثات سلام بين واشنطن وطهران في تعزيز المخاوف من استمرار الصراع، مما دفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع.