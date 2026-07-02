توخيل يطالب بتعطيل الدراسة من أجل مواجهة المكسيك

طالب توماس توخيل، مدرّب منتخب إنجلترا، العائلات الإنجليزية، بإعطاء الأولوية لكرة القدم على حساب الدراسة، من أجل مواجهة المكسيك في دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في الساعات الأولى من صباح الاثنين بتوقيت إنجلترا.

وبعد إقصاء الكونغو الديمقراطية، تلعب إنجلترا ضد المكسيك التي تنظم مونديال 2026 بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا، في مباراة من المقرَّر أن تنطلق بالساعة الواحدة صباح بتوقيت بريطانيا (الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، مما سيؤثر غالباً على نسب مشاهدتها عبر شاشة التلفزيون.

وقال توخيل في تصريحات أبرزتها «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)»: «اعتذروا للمدارس، ودعوا الأطفال يشاهدوا كرة القدم. هيا بنا».

وأضاف المدرب الألماني: «هناك كثير من الدراسة، لكن كأس العالم تُقام كل أربع سنوات. دعوهم يشاهدوا البطولة».

وأشار: «تنتظرنا مباراة مهمة للغاية بعد أربعة أيام، ونحتاج خلالها إلى دعم الجميع، خصوصاً الأطفال».

توماس توخيل يعانق هاري كين (أ.ف.ب)

وكان المنتخب الإنجليزي على وشك توديع كأس العالم بخسارة مهينة لتاريخه في كأس العالم، بعدما تأخَّر بهدف مبكر بعد سبع دقائق أمام الكونغو الديمقراطية سجَّله برايان سيبينجا، المحترف بأحد أندية دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

لكن هاري كين نجم وقائد إنجلترا أنقذ الموقف بتسجيل هدفين، ليؤهل بلاده لمواجهة صعبة أمام المكسيك على ملعب أزتيكا، الذي يقع على ارتفاع شاهق.