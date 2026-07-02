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الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: المسؤول الإعلامي للكونغو يصدم دوسابر بالإعلان عن وفاة والده

سيباستيان دوسابر (أ.ب)
سيباستيان دوسابر (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: المسؤول الإعلامي للكونغو يصدم دوسابر بالإعلان عن وفاة والده

سيباستيان دوسابر (أ.ب)
سيباستيان دوسابر (أ.ب)

تعرض المدرب الفرنسي سيباستيان دوسابر لصدمتين قد تكون الرياضية منهما أقل وقعاً عليه، إذ بدا أنه علم خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا خروج منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية من دور الـ32 لمونديال 2026 على يد إنجلترا (1-2)، بوفاة والده.

وكان فريق دوسابر في طريقه لتحقيق أكبر مفاجآت النهائيات وإقصاء إنجلترا من دور الـ32، بعد تقدمه منذ الدقيقة السابعة وحتى الدقيقة 75، قبل أن يقول هاري كين كلمته بإدراكه التعادل قبل أن يخطف الفوز في الدقيقة 86.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي قال فيه دوسابر: «نشعر بخيبة أمل لأننا كنا نؤمن حقاً بقدرتنا على تحقيق ذلك»، أي الفوز على أبطال مونديال 1966، أعلن المسؤول الإعلامي للمنتخب الكونغولي عن وفاة والده.

وقال المسؤول الإعلامي في نهاية المؤتمر الصحافي من دون أي تحفظ وسط صدمة المدرب الفرنسي: «نعلن أن المدرب فقد والده، تعازينا الحارة»، فرد عليه دوسابر مع انزعاج واضح جداً بـ«شكراً» قبل أن يغادر القاعة.

إعلان صادم جداً سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث أعرب العديد من المستخدمين عن دهشتهم لكون الفرنسي تلقى هذا الخبر المؤلم بهذه الطريقة.

لكن هل علم المدرب البالغ 49 عاماً بهذا النبأ فعلاً في تلك اللحظة؟ لا أحد حتى الآن أوضح ما حصل، فيما تساءلت بعض وسائل الإعلام، لا سيما الفرنسية منها مثل «لو باريزيان» و«أر إم سي» و«ليكيب»، عما إذا كان مواطنها على علم بالخبر الحزين لكنه تفاجأ بالإعلان عنه بهذه الطريقة في نهاية مؤتمر صحافي.

وأشارت صحيفة «لو باريزيان» إلى ما كتبه الصحافي الكونغولي ستانيس بوجاكيرا تشيامالا، نقلاً عن مصدر رسمي، عن أن المدرب الفرنسي قد تلقى نبأ وفاة والده «قبل المباراة مباشرة»، لكنه «حرص رغم ذلك على البقاء على المقاعد بجانب الملعب لقيادة فريقه»، وفق ما كتب في صفحته على «إكس».

وكرر هذه المعلومة وزير الرياضة الكونغولي ديدييه بوديمبو، خلال محادثة صوتية على الشبكة الاجتماعية الخاصة بهذا الصحافي.

ويشرف دوسابر على المنتخب الكونغولي منذ 2022 وقاده إلى المركز الرابع في كأس الأمم الأفريقية 2023 ثم إلى ثمن النهائي في بداية العام الحالي، والأهم قيادته للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1974 حين كان تحت اسم زائير.

وأطاح رجال دوسابر بعملاقي أفريقيا الكاميرون ونيجيريا في التصفيات، قبل أن يحسموا تأهلهم بفوز على جامايكا في الملحق القاري في مارس (آذار).

ثم فرضوا التعادل على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في مستهل المشوار المونديالي (1-1)، قبل أن يخسروا أمام كولومبيا 0-1 ثم الفوز على أوزبكستان 3-1 في نتيجة سمحت لهم ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

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إليوت أندرسون (أ.ف.ب)
إليوت أندرسون (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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مانشستر سيتي يضم أندرسون من نوتنغهام فورست

إليوت أندرسون (أ.ف.ب)
إليوت أندرسون (أ.ف.ب)

انضم إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قادماً من نوتنغهام فورست، اليوم الخميس، في صفقة ذكرت تقارير إعلامية أنها الأغلى للاعب بريطاني في تاريخ الانتقالات.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن قيمتها قد تصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني (153 مليون دولار)، متجاوزة مبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني الذي دفعه آرسنال إلى وست هام يونايتد لضم ديكلان رايس.

وقال سيتي في بيان: «أندرسون (23 عاماً) يشارك حالياً مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، وقد خضع للفحص الطبي في كانساس. وستُستكمل الإجراءات الرسمية للانتقال فور عودته إلى إنجلترا».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بريطانيا
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«دورة ويمبلدون»: دي مينور وفريتز يتقدمان للدور الثالث

أليكس دي مينور (أ.ب)
أليكس دي مينور (أ.ب)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: دي مينور وفريتز يتقدمان للدور الثالث

أليكس دي مينور (أ.ب)
أليكس دي مينور (أ.ب)

تأهّل الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف السادس عالمياً، للدور الثالث بمنافسات فردي الرجال لبطولة ويمبلدون، إحدى البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، اليوم الخميس.

وصعد دي مينور، المصنف الخامس في البطولة المُقامة على الملاعب العشبية، بفوز سهل على الفرنسي أدريان مانارينو بثلاث مجموعات دون رد بنتيجة 6-3 و6-2 و6-2.

وينتظر النجم الأسترالي في الدور الثالث مواجهة إما البولندي كاميل مايخشاك أو الأميركي زاكري سفايدا.

وفي مواجهة أخرى، فاز الأميركي تايلور فريتز على مُواطنه باتريك كيبسون بثلاث مجموعات أيضاً نتيجة 6-2 و6-2 و7-5.

تايلور فريتز (أ.ف.ب)

وسيلعب فريتز، في الجولة المقبلة، مع الفائز من مباراة الكندي غابرييل ديالو ضد الإيطالي لورينزو سونيجو.

وبعد مباراة من 4 مجموعات، فاز البريطاني آرثر فيري على الفنلندي أوتو فيرتانن بنتيجة 5-7 و7-6 و6-3 و6-3.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية لبطولة ويمبلدون، المُقامة على الملاعب العشبية، ما يزيد بقليل عن 30 مليون يورو.

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الإيفواري توريه يقترب من الانتقال إلى «نيوكاسل» الإنجليزي

بازومانا توريه (د.ب.أ)
بازومانا توريه (د.ب.أ)
  • برلين : «الشرق الأوسط»
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  • برلين : «الشرق الأوسط»
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الإيفواري توريه يقترب من الانتقال إلى «نيوكاسل» الإنجليزي

بازومانا توريه (د.ب.أ)
بازومانا توريه (د.ب.أ)

اقترب الإيفواري بازومانا توريه، جناح فريق هوفنهايم، من الانتقال إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وفقاً لتأكيدات وسائل إعلام ألمانية.

ويرتبط بازومانا (20 عاماً) بانتقال محتمل إلى «نيوكاسل» مقابل 50 مليون يورو (57 مليون دولار)، لتنتعش إيرادات النادي الألماني برقم قياسي في الانتقالات.

ويسعى «نيوكاسل» لتعزيز صفوفه بجناح أيسر جديد لتعويض بيع لاعبه الإنجليزي أنتوني جوردون لنادي برشلونة الإسباني.

وأفادت قناة «سكاي ألمانيا» ومجلة «كيكر» بأن اللاعب الإيفواري سيخضع قريباً لفحص طبي، بعد توديع منتخب بلاده منافسات «كأس العالم 2026» في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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