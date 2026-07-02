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دراما الدقائق الأخيرة تشعل أجواء الإثارة في كأس العالم 2026

تألق واضح للنجوم الكبار في دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم (رويترز)
تألق واضح للنجوم الكبار في دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

دراما الدقائق الأخيرة تشعل أجواء الإثارة في كأس العالم 2026

تألق واضح للنجوم الكبار في دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم (رويترز)
تألق واضح للنجوم الكبار في دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم (رويترز)

تألق النجوم الكبار في دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم، لكن يتصدر المشهد الآن أهداف اللحظات الأخيرة في عناوين الصحف.

وفي 8 من أصل 10 مباريات في دور الـ32 كانت هناك نقاط تحول حاسمة بأهداف في الدقائق العشر الأخيرة من الوقت الأصلي، أو في نهاية الوقت الإضافي، أو في ركلات الترجيح.

لم يكن لدى البلجيكي لياندرو تروسارد أي شك في عظمة عودة منتخب بلاده ليحقق فوزاً مثيراً على السنغال في دور الـ32، أمس الأربعاء.

عادت بلجيكا من العدم بعد تأخرها بهدفين دون رد حتى الدقيقة 86 عندما أنقذ البديل روميلو لوكاكو والقائد يوري تيليمانس الموقف، لتمتد المباراة لشوطين إضافيين.

ولكن الإثارة لم تنته عند هذا الحد، بل سجل تيليمانس هدف الفوز بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، ليحطم آمال السنغال.

وقال تروسارد الذي اشتبك مع تيليمانس عندما كان فريقه متأخراً بهدفين نظيفين قبل أن يصنع هدف التعادل: «تمسكنا بفرصنا في الفوز حتى اللحظة الأخيرة، ونجحنا في ذلك بفضل تماسك الفريق، وأعتقد أنه لا يوجد أحد توقع أننا سنفوز بعد مرور 80 دقيقة».

ومنتخبا فرنسا والمكسيك هما الفريقان الوحيدان اللذان حققا الفوز بسهولة في دور الـ32، أما باقي المباريات الإقصائية فقد شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وفازت كندا على جنوب أفريقيا بهدف ستيفن يوستاكيو في الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى من الدور الثاني، وقهرت البرازيل منتخب اليابان بهدف سجله البديل غابرييل مارتينيلي في الوقت بدل الضائع، بينما تغلبت باراغواي على منتخب ألمانيا، بطل العالم أربع مرات، بركلات الترجيح.

وتأهل المغرب على حساب هولندا بركلات الترجيح أيضاً، بعدما انتزع أسود أطلس التعادل بهدف في الدقيقة 91.

وسجل إرلينغ هالاند هدفاً في الدقيقة 86 ليحسم فوز النرويج على كوت ديفوار بنتيجة 2 - 1، بينما أنقذ النجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده من الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية التي تقدمت بهدف قبل أن يسجل كين ثنائية في الدقائق الأخيرة.

وقال كين، الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا: «يا لها من مباراة مجنونة. أنا فخور بالفريق وأداء اللاعبين في هذه العودة المذهلة، لقد كانت مواجهة صعبة، وأعدها من أفضل مبارياتي بقميص إنجلترا، مساعدة الفريق على الفوز بتسجيل هدفين له شعور سحري».

وبخلاف دراما تأهل بلجيكا، فقد أكدت أميركا صعودها على حساب البوسنة والهرسك بالفوز 2 - 0 بهدف مالك تيليمان في الدقيقة 82.

حاول لاعبو البوسنة إدراك التعادل، واستغلال طرد فولارين بالوغون بسبب تدخل عنيف في الدقيقة 64 بعد تدخل من تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وقال مدرب المنتخب الأميركي، ماوريسيو بوتشيتينو: «بعد طرد بالوغون، كانت هذه اللحظة الحاسمة لنؤكد أننا فريق متماسك، ولمست من نظرات اللاعبين أنهم جاهزون للكفاح، وهذا أمر رائع».

وأضاف: «يصنع هؤلاء اللاعبون إرثاً لأميركا، وكل شيء ممكن بفضل جماهيرنا الرائعة، لماذا لا نكون نحن الأبطال؟».

ويقف وراء كثرة الأهداف في الدقائق الأخيرة بمونديال 2026 في أميركا الشمالية، شعور المدافعين بالإرهاق في نهاية المباريات بسبب الحرارة مع الضغط الهجومي المتواصل من المنافسين.

ومع وجود لاعبين بقدرات هالاند ولوكاكو وكين مع سعي كل فريق إلى الفوز في الأدوار الإقصائية، ينذر ذلك باستمرار ظاهرة الأهداف المتأخرة في كأس العالم التي ستشهد إقامة 104 مباريات لأول مرة.

وغاب البلجيكي لوكاكو كثيراً عن المشاركة مع فريقه نابولي الإيطالي بسبب الإصابات في الموسم الأخير، لكنه شارك بديلاً مرتين في كأس العالم وكانت له بصمة قوية.

قال لوكاكو هداف بلجيكا التاريخي: «لقد تعلمت خلال مشواري مع كرة القدم، أنه لا يمكن فقدان الأمل أبداً. روح الفريق ساعدتنا على قلب نتيجة المباراة لصالحنا».

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إليوت أندرسون (أ.ف.ب)
إليوت أندرسون (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مانشستر سيتي يضم أندرسون من نوتنغهام فورست

إليوت أندرسون (أ.ف.ب)
إليوت أندرسون (أ.ف.ب)

انضم إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قادماً من نوتنغهام فورست، اليوم الخميس، في صفقة ذكرت تقارير إعلامية أنها الأغلى للاعب بريطاني في تاريخ الانتقالات.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن قيمتها قد تصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني (153 مليون دولار)، متجاوزة مبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني الذي دفعه آرسنال إلى وست هام يونايتد لضم ديكلان رايس.

وقال سيتي في بيان: «أندرسون (23 عاماً) يشارك حالياً مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، وقد خضع للفحص الطبي في كانساس. وستُستكمل الإجراءات الرسمية للانتقال فور عودته إلى إنجلترا».

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«دورة ويمبلدون»: دي مينور وفريتز يتقدمان للدور الثالث

أليكس دي مينور (أ.ب)
أليكس دي مينور (أ.ب)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: دي مينور وفريتز يتقدمان للدور الثالث

أليكس دي مينور (أ.ب)
أليكس دي مينور (أ.ب)

تأهّل الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف السادس عالمياً، للدور الثالث بمنافسات فردي الرجال لبطولة ويمبلدون، إحدى البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، اليوم الخميس.

وصعد دي مينور، المصنف الخامس في البطولة المُقامة على الملاعب العشبية، بفوز سهل على الفرنسي أدريان مانارينو بثلاث مجموعات دون رد بنتيجة 6-3 و6-2 و6-2.

وينتظر النجم الأسترالي في الدور الثالث مواجهة إما البولندي كاميل مايخشاك أو الأميركي زاكري سفايدا.

وفي مواجهة أخرى، فاز الأميركي تايلور فريتز على مُواطنه باتريك كيبسون بثلاث مجموعات أيضاً نتيجة 6-2 و6-2 و7-5.

تايلور فريتز (أ.ف.ب)

وسيلعب فريتز، في الجولة المقبلة، مع الفائز من مباراة الكندي غابرييل ديالو ضد الإيطالي لورينزو سونيجو.

وبعد مباراة من 4 مجموعات، فاز البريطاني آرثر فيري على الفنلندي أوتو فيرتانن بنتيجة 5-7 و7-6 و6-3 و6-3.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية لبطولة ويمبلدون، المُقامة على الملاعب العشبية، ما يزيد بقليل عن 30 مليون يورو.

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الإيفواري توريه يقترب من الانتقال إلى «نيوكاسل» الإنجليزي

بازومانا توريه (د.ب.أ)
بازومانا توريه (د.ب.أ)
  • برلين : «الشرق الأوسط»
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  • برلين : «الشرق الأوسط»
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الإيفواري توريه يقترب من الانتقال إلى «نيوكاسل» الإنجليزي

بازومانا توريه (د.ب.أ)
بازومانا توريه (د.ب.أ)

اقترب الإيفواري بازومانا توريه، جناح فريق هوفنهايم، من الانتقال إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وفقاً لتأكيدات وسائل إعلام ألمانية.

ويرتبط بازومانا (20 عاماً) بانتقال محتمل إلى «نيوكاسل» مقابل 50 مليون يورو (57 مليون دولار)، لتنتعش إيرادات النادي الألماني برقم قياسي في الانتقالات.

ويسعى «نيوكاسل» لتعزيز صفوفه بجناح أيسر جديد لتعويض بيع لاعبه الإنجليزي أنتوني جوردون لنادي برشلونة الإسباني.

وأفادت قناة «سكاي ألمانيا» ومجلة «كيكر» بأن اللاعب الإيفواري سيخضع قريباً لفحص طبي، بعد توديع منتخب بلاده منافسات «كأس العالم 2026» في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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