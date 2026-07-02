مدرب البرتغال مدافعاً عن رونالدو: إنه أيقونة... العمر مجرد رقم

قال روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، إنَّ فريقه سيتعامل مع مرحلة خروج المغلوب بوصفها «كأس عالم ثانية» عندما يواجه كرواتيا في مباراة دور الـ 32 التي ستُقام في تورونتو، الجمعة.

وتعادلت البرتغال مع الكونغو الديمقراطية وكولومبيا، قبل أن تسحق أوزبكستان 5 - صفر، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الـ11 خلف كولومبيا في مرحلة المجموعات الصعبة.

وقال مارتينيز، في إشارة إلى مباريات دور المجموعات الثلاث التي وصفها بأنها صعبة: «يوم الجمعة، سنبدأ كأس عالم ثانية، وكانت الاستعدادات مهمة جداً».

وفي حديثه للصحافيين عشية المباراة، قال مارتينيز إنه يدرك التحدي الذي ستشكله كرواتيا التي احتلت المركز الثاني في كأس العالم 2018، والمركز الثالث في نسخة 2022.

وقال: «كرواتيا فريق نعرفه جيداً. هم أيضاً يعرفون نقاط قوتنا وموهبتنا، لذلك ستكون مباراةً تنافسيةً».

وتعرَّض المدرب الإسباني لانتقادات بعد أن خاض كريستيانو رونالدو 90 دقيقة في آخر مباراة لفريقه في دور المجموعات ضد كولومبيا، إذ أعربت وسائل إعلام برتغالية عن قلقها بشأن قلة وقت اللعب الذي يحصل عليه المهاجم الآخر غونزالو راموس.

لكن مارتينيز تجاهل هذه المخاوف، قائلاً إن لاعبيه يعرفون ما يتوقع منهم، وسيكونون جاهزين عندما يطلب منهم ذلك.

وأضاف: «المهم أن جميع اللاعبين مستعدون للعب من أجل الفريق، سواء في التشكيلة الأساسية... أو على مقاعد البدلاء».

وسيتركز الاهتمام في الملعب بشكل كبير على رونالدو (41 عاماً) وزميله السابق في ريال مدريد لوكا مودريتش (40 عاماً)، حيث يلتقي القائدان في مباراة يتوقع أن تكون الأخيرة في كأس العالم لكليهما.

وأشاد مارتينيز باللاعبيَن بوصفهما أيقونتَين في هذه اللعبة.

وقال: «يتحدث الناس عن السن، لكن العمر مجرد رقم. ما يهم هو ما يفعلانه، والمثال الذي يقدمانه في غرفة الملابس».

وستحمل المباراة أهميةً عاطفيةً للبرتغال، إذ سيخوض الفريق المباراة قبل يوم واحد من الذكرى السنوية لوفاة مهاجمها ديوغو جوتا في حادث سيارة.

وقال لاعب الوسط فيتينيا إن تكريم ذكرى جوتا سيكون دافعاً إضافياً للفريق لحجز مقعده في دور الـ16.

وقال: «لدينا كل الحافز للفوز... من أجل عائلاتنا، ومن أجل ديوغو جوتا، ومن أجل البلد بأسره، ومن أجل البرتغال بأكملها. لهذا السبب سنبذل كل ما في وسعنا، ونقدِّم أفضل ما لدينا حقاً، للفوز على كرواتيا».