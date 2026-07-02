بلجيكا تبكي السنغال بـ«ريمونتادا» مثيرة... وتصعد إلى دور الـ16

حجزت بلجيكا مقعدها في دور الـ16 من كأس العالم بعد فوزها المثير 3 - 2 على السنغال، الأربعاء، إذ سجَّلت هدفين متأخرين لتفرض وقتاً إضافياً على شوطين، قبل أن ينفِّذ يوري تيليمانس ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 125.

وسجَّل تيليمانس هدف الفوز من ركلة جزاء بعد تعرُّضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وأحرز حبيب ديارا الهدف الأول بعد أن تابع ضربة رأس إسماعيلا سار التي ارتدت من القائم الأيسر للمرمى، ليمنح السنغال تقدماً مستحقاً في الدقيقة 25. ثم أطلق سار تسديدةً قويةً تجاوزت الحارس تيبو كورتوا ليضاعف النتيجة في الدقيقة 51.

وقلص البديل روميلو لوكاكو الفارق في الدقيقة 86 قبل أن يدرك القائد تيليمانس التعادل بعد أقل من 3 دقائق، ليفرض شوطين إضافيَّين.

وستواجه بلجيكا الفائز في المباراة التي ستُقام لاحقاً بين الولايات المتحدة، والبوسنة والهرسك، في سياتل في السادس من يوليو (تموز) للتنافس على مقعد في دور الـ8.