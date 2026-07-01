«المونديال»: إنجلترا تهزم الكونغو... وتبلغ دور الـ16

حجز المنتخب الإنجليزي مقعده في ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعدما قلب تأخره أمام الكونغو الديمقراطية إلى فوز مثير 2-1 في أتلانتا، أمس، بفضل ثنائية قائده هاري كين. وتقدمت الكونغو مبكراً عبر براين سيبينغا، قبل أن يعادل كين النتيجة برأسية من عرضية أنتوني غوردون، ثم منح «الأسود الثلاثة» بطاقة التأهل بتسديدة قوية في الشوط الثاني، ليضرب المنتخب الإنجليزي موعداً مع المكسيك.

في غضون ذلك، خيّم الحزن على احتفالات المكسيك بالتأهل بعد وفاة 3 أشخاص اختناقاً خلال تدافع الجماهير عقب فوز منتخبها على الإكوادور 2-0، فيما قدمت الرئيسة كلوديا شينباوم تعازيها لأسر الضحايا ودعت إلى الاحتفال بمسؤولية.

وتتواصل اليوم منافسات دور الـ32، إذ تتجه الأنظار إلى مواجهة الجزائر وسويسرا في فانكوفر، حيث يسعى «محاربو الصحراء» لتكرار إنجاز مونديال 2014، فيما تلتقي إسبانيا مع النمسا في لوس أنجليس، والبرتغال مع كرواتيا في تورونتو، بحثاً عن بطاقات التأهل إلى دور الـ16.