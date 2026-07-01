ويسا فخور بمسيرة الكونغو الديمقراطية رغم الخسارة أمام إنجلترا

أبدى يوان ويسا، نجم منتخب الكونغو الديمقراطية، فخره بمسيرة منتخب بلاده في كأس العالم 2026، رغم الخروج من دور الـ32 بعد الخسارة أمام إنجلترا 2-1 في أتلانتا.

وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية مبكراً عبر بريان سيبينغا في الدقيقة السابعة، لكنه لم ينجح في الحفاظ على أفضليته، بعدما قلبت إنجلترا النتيجة بهدفين قاتلين لهاري كين في الدقيقتين 78 و86.

وقال ويسا لقناة «بي إن سبورتس»: «بالتأكيد أشعر بالإحباط بسبب الخسارة، خاصة بعد تقدمنا بهدف، وكان بإمكاننا تعزيزه بهدف آخر، لكنني فخور بهذا الأداء البطولي. لقد أثبتنا قدرتنا على مواجهة أعتى المنتخبات».

وأضاف مهاجم نيوكاسل الإنجليزي: «أشكر جماهيرنا على الدعم القوي من المدرجات. لقد تطورنا كثيراً عن آخر ظهور لنا في كأس العالم منذ 52 عاماً، لذلك نحن فخورون بمسيرتنا في هذه النسخة».

وبرّر ويسا الخسارة قائلاً: «منتخب إنجلترا أفضل منا، ويضم مجموعة من أفضل لاعبي العالم. كنا نعلم أنهم سيضغطون علينا بقوة، كما أننا ارتكبنا بعض الأخطاء، وهي جزء لا يتجزأ من كرة القدم».

وختم: «كنت أطالب زملائي بتقديم مزيد في كل مباراة. لقد تطورنا كثيراً».

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد تأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه، بعدما جمع 4 نقاط في دور المجموعات، بتعادله مع البرتغال، وفوزه على أوزبكستان، وخسارته أمام كولومبيا.