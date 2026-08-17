«لاليغا»: ديبورتيفو يفرط بالفوز في مستهل العودة بعد طول غياب

فرط ديبورتيفو لا كورونيا بالفوز في مستهل عودته إلى الدوري الإسباني لكرة القدم بعد غياب دام ثمانية أعوام، وذلك بتعادله مع ضيفه إلتشي 1-1 الإثنين في المرحلة الافتتاحية.

وتقدم ديبورتيفو، بطل الدوري لعام 2000، منذ الدقيقة 21 عبر الوافد الجديد الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ بتمريرة من الوافد الجديد الآخر الإيطالي لورنزو أماتوتشي.

وجاء هدف لاعب مرسيليا الفرنسي السابق بعد سلسلة من 10 تمريرات متتالية، هي الأطول للفريق في هدف على أرضه في الدوري منذ موسم 2005-2006 على أقل تقدير، وفق «أوبتا» للاحصاءات.

وغادر أوباميانغ (37 عاما) مرسيليا قبل عام على نهاية عقده مع الفريق الفرنسي الذي خاض معه 92 مباراة سجل خلالها 44 هدفا مع 21 تمريرة حاسمة.

انضم إلى مرسيليا للمرة الأولى في صيف 2023، قبل أن يعود إليه عام 2025 بعد موسم أمضاه في السعودية مع نادي القادسية.

وعاد أوباميانغ إلى الدوري الإسباني بعد أربعة أعوام من انتهاء تجربته القصيرة التي امتدت ستة أشهر مع برشلونة عام 2022 (13 هدفا في 24 مباراة).

لكن إلتشي عاد من ملعب منافسه بنقطة بعد إدراكه التعادل في الدقيقة 76 من كرة رأسية لمارك أغوادو إثر ركلة ركنية.