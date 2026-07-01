هال سيتي يبيع باندور وشيهو لتفادي مخالفة القواعد المالية

أكد هال سيتي، الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بيع لاعب الوسط الألباني أيدون شيهو، وذلك بعد يوم من انتقال حارس المرمى إيفور باندور، في خطوة تهدف إلى الامتثال لقواعد الربحية والاستدامة المالية وتجنب عقوبة محتملة بخصم نقاط.

وانتقل شيهو إلى باناثينايكوس مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لتقارير إعلامية، بينما انضم باندور إلى رينجرز مقابل ستة ملايين جنيه إسترليني.

وكان هال سيتي قد ضمن العودة إلى الدوري الممتاز بعد فوزه على ميدلسبره في نهائي الملحق، لكن النادي كان مهدداً ببدء الموسم برصيد سلبي بسبب احتمالية تجاوز الحد الأقصى للخسائر المسموح بها، والبالغ 39 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، وفق قواعد رابطة الدوري الإنجليزي.

ورغم أن الصعود سيمنح النادي عوائد مالية تقترب من 200 مليون جنيه إسترليني، فإن الفترة المحاسبية التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) دفعت الإدارة إلى بيع اللاعبين لتحقيق أرباح رأسمالية تساعدها على الالتزام بالقواعد المالية.

وكان هال سيتي قد تعاقد مع باندور قادماً من فورتونا سيتارد عام 2024 مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني، بينما انضم شيهو من ساوث إند يونايتد مقابل مبلغ رمزي، ما جعل بيع الثنائي يحقق أرباحاً للنادي.

ولم يبرم هال سيتي أي صفقات جديدة حتى الآن بسبب القيود المالية، استعداداً لعودته إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ هبوطه عام 2017.

ويستهل هال سيتي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة مانشستر يونايتد في 22 أغسطس (آب)، في وقت يجري فيه إلغاء قواعد الربحية والاستدامة تدريجياً، تمهيداً لتطبيق نظام «نسبة تكلفة التشكيلة»، الذي يسمح للأندية بإنفاق 85 في المائة من إيراداتها على الفريق الأول.