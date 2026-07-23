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الرياضة رياضة عالمية

آرسنال يعلن غياب مدافعه ساليبا فترة طويلة للإصابة

وليام ساليبا من مشاركته الأخيرة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026 (رويترز)
وليام ساليبا من مشاركته الأخيرة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026 (رويترز)
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آرسنال يعلن غياب مدافعه ساليبا فترة طويلة للإصابة

وليام ساليبا من مشاركته الأخيرة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026 (رويترز)
وليام ساليبا من مشاركته الأخيرة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026 (رويترز)

أعلن آرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ​أمس الأربعاء أن مدافعه والدولي الفرنسي وليام ساليبا سيغيب عن الملاعب فترة طويلة، بعد تعرضه لإصابة في الظهر خلال كأس العالم.

وعانى ساليبا من هذه الإصابة ‌طوال البطولة ‌التي أقيمت ​في أميركا ‌الشمالية، مما حدَّ من قدرته على التدريب، قبل أن يتم استبداله بعد 30 دقيقة من هزيمة فرنسا أمام إسبانيا في قبل النهائي، وغاب عن الخسارة أمام ⁠إنجلترا في مباراة تحديد ‌المركز ‌الثالث.

وقال آرسنال في بيان: «أكدت ​الفحوصات المتخصصة ‌اللاحقة التي خضع لها وليام ‌عقب عودته إلى لندن أنه يعاني من إصابة في الظهر ستتطلب فترة من إعادة التأهيل. خلصت ‌التقييمات الشاملة إلى أنه لا يُنصح بإجراء جراحة، ⁠لكن ⁠على وليام الآن أن يبدأ برنامج تعافٍ منتظم. الجميع يركز بشكل كامل على دعم وليام لضمان استعادة لياقته البدنية الكاملة في أقرب وقت ممكن».

ويبدأ آرسنال الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام كوفنتري ​سيتي الصاعد ​حديثاً للدوري، في 21 أغسطس (آب) المقبل.

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كرة القدم الدوري الإنجليزي رياضة آرسنال بريطانيا

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