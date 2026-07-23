«يونيكريديت» يفتح باب التفاوض مع «كومرتس بنك» بعد رفع توقعات الأرباح

قال الرئيس التنفيذي لبنك «يونيكريديت»، أندريا أورسيل، إن البنك الإيطالي مستعد للدخول في محادثات مع الحكومة الألمانية وممثلي موظفي «كومرتس بنك» بعد استحواذه على حصة تبلغ 48 في المائة من أسهم البنك الألماني، وذلك عقب إعلان نتائج مالية قوية ورفع توقعاته للأرباح.

وكان «يونيكريديت» قد بدأ الاستثمار في «كومرتس بنك» عام 2024، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة في ألمانيا. ورفضت برلين نهج البنك الإيطالي، وعدَّته «عدائياً»، كما دعمت جهود «كومرتس بنك» للحفاظ على استقلاليته، وفق «رويترز».

وقال أورسيل في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية: «أعتقد أن الجانب الإيجابي في رفض (كومرتس بنك) الدخول في مفاوضات هو أننا لم نقدِّم أي تنازلات».

وكانت الرئيسة التنفيذية لـ«كومرتس بنك»، بيتينا أورلوب، قد أكدت مراراً أنَّها أبلغت «يونيكريديت» شخصياً استعدادها لفتح باب المفاوضات.

وأضاف أورسيل: «تمكنا من تحقيق إمكانية السيطرة دون تقديم أي تنازلات، كما يحدث عادة في أي صفقة. لذلك نحن الآن منفتحون بالكامل».

وأعلن «يونيكريديت»، الخميس، تحقيق أرباح فاقت التوقعات خلال الرُّبع الثاني، مدعوماً بارتفاع إيرادات الرسوم، كما رفع توقعاته للأرباح لعامَي 2026 و2028.

وألغى البنك خطةً لإعادة شراء أسهم بقيمة 4.75 مليار يورو (5.43 مليار دولار)، كانت قد عُلّقت بانتظار نتيجة العرض، مشيراً إلى أن استثماره في «كومرتس بنك» سيحقق عائداً بنسبة 15 في المائة، وهو مستوى يتجاوز العائد المتوقع من عملية إعادة شراء الأسهم.

ومنذ توليه قيادة «يونيكريديت» عام 2021، اعتمد أورسيل بشكل كبير على عمليات إعادة شراء الأسهم لدعم سعر السهم، إلا أن عوائد هذه العمليات تتراجع عادة مع ارتفاع قيمة السهم.

وارتفع صافي ربح البنك خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) إلى 2.9 مليار يورو، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 2.8 مليار يورو، وفق تقديرات جمعها البنك.

ويتوقع «يونيكريديت» الآن أن تتجاوز إيراداته لعام 2026 مستوى 11 مليار يورو، مقارنة بتوقعاته السابقة بتحقيق نتيجة مماثلة أو أعلى من هذا الرقم، كما يتوقع ارتفاع الإيرادات إلى أكثر من 13 مليار يورو في عام 2028.

وأوضح البنك أن هذه التوقعات لا تشمل تكاليف الاندماج المحتملة أو إتمام عملية دمج «كومرتس بنك» بالكامل. كما سيسمح إلغاء خطة إعادة شراء الأسهم للبنك الإيطالي بالحفاظ على نسبة رأس المال الأساسي عند 13 في المائة من الأصول بنهاية العام، رغم التأثير السلبي المتوقع لدمج «كومرتس بنك»، بعد أن أدت العملية إلى استحواذ على حصة أكبر من المتوقع.

وقالت «يونيكريديت» إن جميع الموافقات اللازمة لإتمام الخطوة قد يتم الحصول عليها خلال الرُّبع الأخير من العام، أي قبل الموعد المتوقع سابقاً.