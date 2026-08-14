ازدهار الذكاء الاصطناعي يرفع توقعات نمو تايوان إلى 11 في المائة... الأسرع منذ 4 عقود

قالت وكالة الإحصاء التايوانية، يوم الجمعة، إن الاقتصاد المعتمد على التكنولوجيا في البلاد يتجه إلى تسجيل أسرع نمو له منذ نحو أربعة عقود، هذا العام، بعدما رفعت توقعاتها للنمو، بدعم من الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 11.05 في المائة هذا العام، وهي أسرع وتيرة نمو منذ تسجيل 12.75 في المائة في عام 1987، متجاوزاً توقعاتها السابقة الصادرة في مايو (أيار) والبالغة 9.64 في المائة، وفق «رويترز».

وقال وزير الإحصاء، تشن شو تزو، للصحافيين: «النمو الاقتصادي قوي، وتطوير الذكاء الاصطناعي بالغ الأهمية لتايوان. نحتاج إلى مراقبته من كثب».

وتتوقع وكالة الإحصاء ارتفاع صادرات تايوان بنسبة 41.07 في المائة في عام 2026 مقارنة بالعام السابق، لتسجل بذلك أسرع نمو منذ عام 1976، مقابل توقعاتها السابقة في مايو بنمو قدره 39.77 في المائة.

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في تلبية الطلب العالمي المتزايد على رقائق وتقنيات الذكاء الاصطناعي من شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «إنفيديا» و«أبل»، إذ تستضيف الجزيرة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم.

وساهم الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في دفع الاقتصاد التايواني إلى النمو بنسبة 8.76 في المائة في عام 2025.

كما رفعت وكالة الإحصاء توقعاتها لنمو الاقتصاد في الربع الثاني من عام 2026 بشكل طفيف إلى 12.93 في المائة، مقارنة بتقدير أولي بلغ 12.92 في المائة.

وأصدرت تايوان للمرة الأولى توقعاتها للعام المقبل، مرجحة نمو الاقتصاد بنسبة 6.04 في المائة في عام 2027.

وفي الوقت نفسه، توقعت الوكالة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.07 في المائة في عام 2026، وهو مستوى يزيد قليلاً على هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وكذلك على توقعاته السابقة البالغة 1.93 في المائة.

وقال محللون إن قوة النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم عززت التوقعات بأن يبقي البنك المركزي التايواني أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال المحلل إلفيس لو من شركة «بريزيدنت كابيتال مانجمنت»: «من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة ثابتاً حتى نهاية العام».

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الفصلي المقبل لتحديد أسعار الفائدة في 17 سبتمبر (أيلول).