روبيو: السعودية شريك استراتيجي مهم... ومن المنطقي إبرام اتفاق نووي معها

أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو اليوم (الخميس)، أنَّ السعودية تُعدُّ «شريكاً استراتيجياً مهماً» للولايات المتحدة. وأشار إلى أنَّ إبرام اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية معها أمر منطقي، موضحاً أنَّ أي اتفاق من هذا النوع سيشمل ضمانات.

وقال روبيو للصحافيين، ‌على ​هامش ‌اجتماع لوزراء ‌الخارجية في مانيلا، إن الولايات المتحدة تبحث باستمرار عن فرص لإبرام اتفاقات نووية مدنية، موضحاً أن أي اتفاقات نووية سيتم عرضها على الكونغرس الأميركي.

والأربعاء، وقَّعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقيةً للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في خطوة تؤسس لشراكة طويلة الأمد بين البلدين، وتدعم جهود المملكة لتنويع مصادر الطاقة، وتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز فرص الاستثمار.

وقالت وزارة الطاقة السعودية إنَّ الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفق أعلى المعايير الدولية المتعلقة بالأمن والأمان النوويَّين وعدم الانتشار.

وتمثِّل الاتفاقية امتداداً للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وتعكس رؤيتهما المشتركة لتوسيع الشراكة في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية ودعم التنمية المستدامة.

«طهران ليست مستعدة لإبرام اتفاق»

وفيما يتعلق بإيران، قال روبيو إن طهران «على الأرجح ليست مستعدة» حالياً لإبرام اتفاق، لكنه أشار إلى احتمال تغيُّر موقفها خلال أيام.

وأضاف أن واشنطن التزمت من جانبها بالاتفاق، عادّاً أن إيران قد تعيد النظر في موقفها.

وأكد روبيو أنَّ سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تقوم على مبدأ «العين بالعين»، محذِّراً من أنَّ إيران ستدفع «ثمناً باهظاً» إذا واصلت التصعيد.

وأشار إلى أنَّ طهران، رغم ما وصفه بـ«التبجح»، «تعاني من ضغوط كبيرة، وستستمر في مواجهة تبعاتها».

وشدَّد روبيو على أنَّ هدف الولايات المتحدة هو ضمان خلو إيران من الأسلحة النووية، كما اتهمها بـ«استدراج» الحوثيين في اليمن إلى شنِّ هجمات في البحر الأحمر، في إشارة إلى التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في المنطقة.