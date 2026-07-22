كاسيميرو يلحق بميسي في ميامي... ورابطة الدوري الأميركي تحقق

التحق لاعب الوسط البرازيلي، كاسيميرو، بالنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للدفاع عن ألوان إنتر ميامي، وفق ما أعلن الأخير، الأربعاء، لكن رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس) أعلنت على الفور أنها تحقق في مزاعم تتعلق بقيام النادي بمخالفة قواعد التفاوض في هذه الصفقة.

وأصبح كاسيميرو، الذي خاض 91 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، وأحرز لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات مع ريال مدريد الإسباني، لاعباً حراً، بعدما قرر مانشستر يونايتد عدم تجديد عقده إثر فترة متباينة استمرت أربعة أعوام مع عملاق الدوري الممتاز.

واختار لاعب الوسط البالغ 34 عاماً الانضمام إلى ميسي، والأرجنتيني الآخر رودريغو دي بول في إنتر ميامي، النادي الذي يشارك الإنجليزي ديفيد بيكام في ملكيته.

وقال خورخي ماس، الشريك الإداري المالك لإنتر ميامي، إن «وصول كاسيميرو يعكس الرؤية والطموح اللذين يميزان إنتر ميامي. نحن لا نكتفي أبداً. نسعى دائماً إلى النمو والتحسُّن ورفع معاييرنا في كل موسم».

وأضاف: «لقد بنينا نادياً عالمياً برؤية تهدف إلى أن نصبح ليس فقط أفضل نادٍ في الولايات المتحدة، بل لنصبح أيضاً مرجعاً عالمياً».

لكن بعد لحظات من الإعلان، قالت رابطة «إم إل إس» في بيان: «نراجع مزاعم تتعلق بمخالفة قواعد التفاوض من جانب نادي إنتر ميامي».

ويتعلق التحقيق بـ«حقوق الاكتشاف» المعمول بها في الدوري الأميركي، التي يتعين على الأندية الحصول عليها قبل بدء التفاوض للتعاقد مع بعض اللاعبين البارزين.

وكان لوس أنجليس غالاكسي يمتلك حقوق الاكتشاف الخاصة بكاسيميرو، ومن المفهوم أنه سيحصل على تعويض من إنتر ميامي.

وقال البيان: «تجمع رابطة الدوري جميع المعلومات ذات الصلة، وستحجم عن الإدلاء بمزيد من التعليقات إلى حين اكتمال المراجعة».

وأضافت: «في حين توصل إنتر ميامي ولوس أنجليس غالاكسي إلى تسوية بشأن أولوية الاكتشاف للتعاقد مع كاسيميرو، فإن شروطها ستُعلن بعد انتهاء التحقيق في مزاعم مخالفة قواعد التفاوض».

وفي حين تضم أندية أخرى نجوماً دوليين بارزين، مثل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (لوس أنجليس إف سي)، فإن التعاقد مع كاسيميرو يعزز مكانة إنتر ميامي بوصفه النادي الأكثر ضمّاً للنجوم في الدوري الأميركي.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، تُوّج إنتر ميامي بلقبه الأول في الدوري، وانتقل إلى ملعب جديد بالكامل في أبريل (نيسان).

لكن النادي واجه مشكلات سابقاً تتعلق بصفقات انتقال اللاعبين.

ففي عام 2020، أدى انتقال الفرنسي بلاز ماتويدي، بطل مونديال 2018، من يوفنتوس الإيطالي إلى إنتر ميامي إلى فتح تحقيق من قبل الدوري الأميركي، أسفر عن تغريم النادي مليوني دولار لمخالفته قواعد سقف الرواتب.

وعاود الدوري، الأسبوع الماضي، نشاطه، بعد توقف في منتصف الموسم بسبب كأس العالم، ويأمل في الاستفادة من الحماس الكروي الذي أثارته النهائيات العالمية التي اختتمت الأحد بإحراز إسبانيا للقب على حساب ميسي والأرجنتين.

وجاء في أحد شعارات الحملة الترويجية للدوري بعد المونديال: «شكراً أيها العالم. من هنا سنتولى نحن المهمة».

وقال كاسيميرو في بيان صادر عن النادي إنه متحفز من أجل «الفوز ومواصلة التطور» مع إنتر ميامي، مضيفاً: «المشروع الذي عرضه عليّ النادي، إلى جانب الجهد الذي بذله الجميع من أجل إحضاري إلى هنا، يعنيان الكثير بالنسبة لي».

من جهته، قال بيكام «إنه فائز حقق الكثير في اللعبة، وبعد مسيرة مذهلة مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد، أنا سعيد جداً لأنه قرر أن يجعل من ميامي موطنه الجديد».