ويمبلدون: سينر يتجاوز بورغيس ويبلغ الدور الثالث

بلغ الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب بطولة ويمبلدون والمصنف الأول عالمياً، الدور الثالث بعد فوزه على البرتغالي نونو بورغيس بثلاث مجموعات دون رد بواقع 7 - 6 و7 - 6 و6 - 4، الأربعاء.

وبعد المباراة الصعبة التي خاضها في الدور الأول أمام الصربي ميومير كيتسمانوفيتش، وامتدت إلى خمس مجموعات، قدم سينر أداء أكثر استقراراً، رغم المقاومة القوية التي أبداها بورغيس، المصنف الـ48 عالمياً.

وفشل سينر في استغلال ثلاث فرص لكسر الإرسال في المجموعة الأولى، لكنه حسمها عبر الشوط الفاصل، قبل أن يتأخر في الثانية بعد خسارة إرساله في البداية.

وحافظ بورغيس على تقدمه حتى أتيحت له فرصة حسم المجموعة عند تقدمه 5 - 4، لكنه أهدر نقطة للمجموعة بعدما أخطأ بضربة خلفية سهلة في الشبكة، ليستغل سينر الفرصة ويكسر الإرسال، ثم يفوز بست نقاط متتالية في الشوط الفاصل ويحسم المجموعة الثانية.

وفرض الإيطالي سيطرته في المجموعة الثالثة، لينهي المباراة بثلاث مجموعات نظيفة، ويواصل حملة الدفاع عن لقبه.

ورفع سينر رصيده إلى 95 انتصاراً في البطولات الأربع الكبرى، محققاً رقماً قياسياً جديداً للاعب إيطالي، متجاوزاً نيكولا بيترانجيلي.