دورة هامبورغ: المصرية ميار الشريف إلى دور الـ16

صعدت المصرية ميار شريف لدور الـ16 في بطولة هامبورغ للتنس للسيدات، عقب فوزها على السويسرية سيمونا والترت، الأربعاء، في دور الـ32 للمسابقة، المقامة على الملاعب الرملية.

وفازت شريف على والترت بنتيجة 5 / 7 و6 / 4 و7 / 6 (7 / 3)، لتضرب موعدا، الخميس، مع الفرنسية إلسا جاكيمو، التي تغلبت على الألمانية تيسا جوانا بروكمان بنتيجة 7 / 5 و6 / 1، في دور الـ32 للبطولة.

وتخوض ميار شريف البطولة بمعنويات مرتفعة، عقب تتويجها ببطولة ياش المفتوحة، فئة الـ250 نقطة، للمرة الأولى في تاريخها، لتتقدم للمركز الـ55 عالميا في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، مواصلة صدارتها لقائمة اللاعبات العرب والأفارقة.

في المقابل، تأهلت الأوكرانية أنهيلينا كالينينا، المصنفة الثانية للمسابقة، لدور الثمانية في المسابقة، عقب تغلبها على الأرجنتينية ماريا كارل بنتيجة 6 / 1 و6 / 3 في دور الـ16 اليوم.

وبلغت الإسبانية باولا بادوسا دور الـ16 أيضا، بعدما فازت على البولندية كاتارزينا كاوا بنتيجة 7 / 5 و6 / 4، لتخوض المباراة المقبلة ضد المجرية بانا أودفاردي، المصنفة الثالثة للمسابقة.

وحجزت الروسية ألينا شاراييفا، ورقة الترشح لدور الثمانية، عقب انتصارها على النمساوية سينجا كراوس، المصنفة الثامنة بنتيجة 5 / 7، 7 / 5، 7 / 5 في دور الـ16، الذي شهد أيضا فوز الألمانية تامارا كورباتش، المصنفة الخامسة للبطولة، على مواطنتها يوليا ستوسيك، بنتيجة 6 / صفر، 3 / 6، 6 / 3.