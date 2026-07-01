رايس يعود وتوخيل يجري ثلاثة تغييرات على تشكيلة إنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية

أجرى مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل ثلاثة تغييرات على التشكيلة الأساسية لمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ32 من كأس العالم، أبرزها عودة ديكلان رايس إلى خط الوسط.

وعاد رايس إلى التشكيلة الأساسية، بينما جلس مورغان روجرز على مقاعد البدلاء، كما دفع توخيل بنوني مادويكي بدلاً من بوكايو ساكا، وشارك جيد سبنس أساسياً في مركز الظهير الأيمن.

في المقابل، أجرى منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية تغييراً واحداً مقارنة بالتشكيلة التي فازت على أوزبكستان، حيث شارك نجالايل موكاو بدلاً من سيدريك باكامبو.

وجاءت تشكيلة إنجلترا كالتالي: جوردان بيكفورد، إزري كونسا، نيكو أورايلي، مارك غويهي، جيد سبنس، ديكلان رايس، إليوت أندرسون، جود بيلينغهام، هاري كين، ماركوس راشفورد، ونوني مادويكي.

أما تشكيلة جمهورية الكونغو الديمقراطية فضمت: ليونيل مباسي، آرون وان-بيساكا، أكسل توانزيبي، شانسل مبيمبا، آرثر ماسواكو، نجالايل موكاو، ناثانيل مبوكو، صامويل موتوسامي، نواه صديقي، بريان سيبينغا، ويوان ويسا.