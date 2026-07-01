لابورتا: برشلونة قدّم عرضاً رسمياً لضم خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد

أكد رئيس برشلونة، خوان لابورتا، أن النادي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الدولي خوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، في إطار سعيه لتعويض رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انضم هذا الأسبوع إلى نادي شيكاغو فاير الأميركي.

وقال لابورتا، الذي أعيد انتخابه رئيساً للنادي في مارس (آذار) الماضي، إن المدير الرياضي آندرسون لويس دي سوزا (ديكو) تقدم بعرض مالي رسمي، مضيفاً: «نعلم أن اللاعب يرغب في الانضمام إلينا منذ فترة، منذ كان لاعباً في مانشستر سيتي».

وأوضح أن أتلتيكو مدريد أبلغ برشلونة، من حيث المبدأ، أنه لا يعتزم بيع اللاعب، لعدم امتلاكه بديلاً مناسباً، مضيفاً: «عرضنا لا يزال قائماً، وسنبقيه مطروحاً إلى أن نرى أن هناك خياراً آخر أفضل ملاءمة».

وأكد لابورتا أن برشلونة يتمتع بـ«علاقات مؤسسية جيدة» مع أتلتيكو مدريد، رغم التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نية النادي المدريدي التقدم بشكوى إلى «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» بسبب اهتمام برشلونة بالتعاقد مع ألفاريز.

وكان ألفاريز قد صرّح الأسبوع الماضي، خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم، بأن رحيله عن أتلتيكو مدريد «سيكون الأفضل لجميع الأطراف».

يُذكر أن أتلتيكو مدريد رفض في يونيو (حزيران) الماضي عرضاً بقيمة 150 مليون يورو من غريمه ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، الذي انضم إلى الفريق من مانشستر سيتي عام 2024 في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 85 مليون يورو.