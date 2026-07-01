إنتر يجدّد عقد مخيتاريان لموسم إضافي

أعلن إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، تجديد عقد لاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان لمدة موسم إضافي، ليبقى مع الفريق حتى 30 يونيو (حزيران) 2027.
وانضم مخيتاريان، البالغ 37 عاماً، إلى إنتر عام 2022، بعد تجارب بارزة مع بوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد وآرسنال وروما.
ومنذ وصوله إلى النادي، خاض اللاعب الأرميني 187 مباراة بقميص إنتر، سجل خلالها 12 هدفاً، وساهم في تحقيق ستة ألقاب، بينها الثنائية المحلية في الموسم الماضي.
ورغم تقدمه في العمر، ما زال مخيتاريان يحتفظ بمكانة أساسية في خط وسط إنتر، ليشكّل استثناءً من سياسة تجديد الدماء التي اعتمدها النادي هذا الصيف، بعد رحيل عدد من أصحاب الخبرة بانتهاء عقودهم.