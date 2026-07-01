تشيلسي يضم باليسترا من أتلانتا بعقد طويل

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع الظهير الأيمن الإيطالي ماركو باليسترا قادماً من أتلانتا، بعقد يمتد حتى عام 2033.
ويُعد اللاعب البالغ 21 عاماً أولى صفقات المدرب الجديد تشابي ألونسو، في صفقة قدرتها تقارير بريطانية بنحو 47 مليون جنيه إسترليني.
وأعرب باليسترا عن حماسه لخوض التجربة الجديدة، مؤكداً أنه شعر بطاقة كبيرة منذ بداية اهتمام تشيلسي به.
وأشار إلى أن حديثه مع ألونسو عن أسلوب اللعب زاد من حماسه للموسم المقبل.
وكان باليسترا قد تألق مع كالياري معاراً في موسم 2025 – 2026، حيث خاض 37 مباراة في الدوري الإيطالي وأسهم بخمسة أهداف، كما تُوّج بجائزة أفضل مدافع في المسابقة.