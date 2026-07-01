تشيلسي يضم باليسترا من أتلانتا بعقد طويل

يورينتي: التفاهم بيني وبين لامين يامال يتطور تدريجياً

ماركوس يورينتي يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحافي لمنتخب إسبانيا (أ.ف.ب)

أكد ماركوس يورينتي، الظهير الأيمن لمنتخب إسبانيا، أن التفاهم بينه وبين زميله لامين يامال يتطور تدريجياً، وذلك قبل مواجهة النمسا في دور الـ32 من كأس العالم، الخميس.

وأوضح يورينتي أن اللعب في المنتخب يختلف تماماً عن أجواء الأندية، مشيراً إلى أن أسلوب أتلتيكو مدريد لا يشبه أسلوب المنتخب الإسباني.

وقال: «أتلتيكو مدريد لا يشبه المنتخب الإسباني إطلاقاً. إنهما أسلوبان مختلفان في اللعب. في أتلتيكو لا ألعب أمام لامين، وفي المنتخب لا ألعب مع جوليانو سيميوني. الأمر مختلف، ومع مرور الوقت يتعرف لامين وأنا على طريقة لعب كل منا».

وأضاف: «هو أيضاً لا يحتاج إلى الكثير من المساعدة. بل في الواقع من الأفضل أحياناً أن تمنحه الكرة، وتبقى في الخلف، لأن اقترابك منه يعني جذب مدافع إضافي إليه. نحن نبحث دائماً عما هو الأفضل له، لأنه اللاعب القادر على صنع الفارق».

وعلى صعيد مشوار المنتخب الإسباني في البطولة، أشار التقرير إلى أن «لا روخا» لم يقدم حتى الآن المستوى المنتظر منه، بعدما استهل مشواره بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، قبل أن يكتسح السعودية 4-0، ثم يفوز على الأوروغواي بهدف نظيف ليحسم صدارة مجموعته ويتأهل إلى دور الـ32.

ويواجه المنتخب الإسباني نظيره النمساوي بقيادة المدرب رالف رانغنيك، في مباراة يسعى خلالها لتقديم أداء أكثر إقناعاً يؤكد مكانته بين أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم.